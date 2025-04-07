أوفيتشكين.. بطل روسي يدخل التاريخ في أمريكا.. صور وفيديو
© Sputnik . Алексей Алексеев / الانتقال إلى بنك الصورلاعب واشنطن كابيتالز ألكسندر أوفيتشكين (على الشاشة) خلال مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي الوطني بين نيويورك آيلاندز (نيويورك) وواشنطن كابيتالز (واشنطن).
© Sputnik . Алексей Алексеев/
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دخل البطل الرياضي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا، إذ تم اختياره كأول وأبرز نجم في يوم المباريات ضمن منافسات الدوري.
وحطّم النجم الروسي البالغ من العمر 39 عامًا، الرقم القياسي السابق الذي استمر لعقود، والذي سجله الأسطورة الكندي - الأمريكي واين غريتسكي، حيث احتاج أوفيتشكين إلى 1487 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
أنجزنا مهمتنا، الآن سنستعد للمباريات النهائية. أشكركم جميعا على دعمكم وإيمانكم وعلى كل شيء. أعتقد أن الجميع في روسيا سيحتفلون بهذا.
وسجل أوفيتشكين الهدف التاريخي متجاوزًا رقم غريتسكي، القياسي، وانفجرت المدرجات احتفالًا بهذا الإنجاز، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقام دوري الهوكي الوطني (NHL) الأمريكي، بتحديث شعاراته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تكريمًا لألكسندر أوفيتشكين.
وسجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققًا رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي، في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليُصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
ويلعب أوفيتشكين، في مركز الجناح الأيسر وهو قائد فريق واشنطن كابيتالز، في دوري الهوكي الوطني (NHL) الأمريكي. وفاز بكأس ستانلي عام 2018، وتُوّج بطلاً للعالم 3 مرات (2008، 2012، 2014).