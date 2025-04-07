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المراقبة الاستخبارية تكشف مفاجأة "تحت الأرض" في إيران
المراقبة الاستخبارية تكشف مفاجأة "تحت الأرض" في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، عن نجاح القوات الأمنية في ضبط شبكة متكاملة لتهريب الوقود في جزيرة قشم. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T08:13+0000
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ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن المسؤول، أنه تم اكتشاف أربعة خزانات أرضية ضخمة تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات المهربة في قرية ديرستان الساحلية.جاء ذلك خلال عملية أمنية موسعة نفذتها الأجهزة الأمنية بناء على توجيهات المركز العملياتي للوقاية ومكافحة تهريب الوقود، وبأمر مباشر من المدعي العام للثورة في الجزيرة، وأوضح قهرماني أن العملية اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة ودوريات أمنية غير مرئية.وأضاف رئيس القضاء أن الفرق الأمنية تمكنت من اكتشاف نظام متكامل لتهريب الوقود يشمل أربعة خزانات أرضية وآلاف اللترات من المحروقات المهربة، بالإضافة إلى تدمير خطوط نقل الوقود التابعة للشبكة، وكشف أن المهربين كانوا يستخدمون ثمانية خطوط أنابيب بطول يتجاوز ثلاثة كيلومترات لنقل المنتجات النفطية المهربة.وبحسب التصريحات الرسمية، فإن كل خزان من الخزانات الأربعة كان يحتوي على 200 ألف لتر من الوقود المهرب، وقد تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها لشركة توزيع المنتجات النفطية لتعود إلى الدورة الرسمية للتوزيع، وفقاً للأوامر القضائية الصادرة في هذا الشأن.وأشار قهرماني إلى أن التحقيقات كشفت عن هوية الرأس المدبر لعملية التهريب، مؤكداً صدور أمر قضائي بالقبض عليه، واختتم تصريحه بتأكيد استمرار الحملات الأمنية لمكافحة تهريب الوقود دون هوادة، معتبراً أن حماية الثروات الوطنية تمثل أولوية قصوى للسلطة القضائية التي لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتهريب أو استنزاف للموارد الوطنية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
المراقبة الاستخبارية تكشف مفاجأة "تحت الأرض" في إيران
أعلن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، عن نجاح القوات الأمنية في ضبط شبكة متكاملة لتهريب الوقود في جزيرة قشم.
ونقلت وكالة
"إيسنا" الإيرانية عن المسؤول، أنه تم اكتشاف أربعة خزانات أرضية ضخمة تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات المهربة في قرية ديرستان الساحلية.
جاء ذلك خلال عملية أمنية موسعة نفذتها الأجهزة الأمنية بناء على توجيهات المركز العملياتي للوقاية ومكافحة تهريب الوقود، وبأمر مباشر من المدعي العام للثورة في الجزيرة، وأوضح قهرماني أن العملية اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة ودوريات أمنية غير مرئية.
وأضاف رئيس القضاء أن الفرق الأمنية تمكنت من اكتشاف نظام متكامل لتهريب الوقود يشمل أربعة خزانات أرضية وآلاف اللترات من المحروقات المهربة، بالإضافة إلى تدمير خطوط نقل الوقود التابعة للشبكة، وكشف أن المهربين كانوا يستخدمون ثمانية خطوط أنابيب بطول يتجاوز ثلاثة كيلومترات لنقل المنتجات النفطية المهربة.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن كل خزان من الخزانات الأربعة كان يحتوي على 200 ألف لتر من الوقود المهرب، وقد تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها لشركة توزيع المنتجات النفطية لتعود إلى الدورة الرسمية للتوزيع، وفقاً للأوامر القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وأشار قهرماني إلى أن التحقيقات كشفت عن هوية الرأس المدبر لعملية التهريب، مؤكداً صدور أمر قضائي بالقبض عليه، واختتم تصريحه بتأكيد استمرار الحملات الأمنية لمكافحة تهريب الوقود دون هوادة، معتبراً أن حماية الثروات الوطنية تمثل أولوية قصوى للسلطة القضائية التي لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتهريب أو استنزاف للموارد الوطنية.