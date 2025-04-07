شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250407/شركات-موسكو-تزيد-شحناتها-إلى-الدول-العربية-بأكثر-من-25-1099302541.html
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
سبوتنيك عربي
ذكر نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، إنه بناءً على نتائج عام 2024، نما الحجم الإجمالي لصادرات موسكو غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى أسواق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:07+0000
2025-04-07T14:21+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099302203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e203743e000b80cf6745c453422e6aae.jpg
وقال مكسيم ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي المدينة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى الدول الصديقة، وفي نهاية عام 2024، كان المشترون الرئيسيون للمنتجات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وشكلت هذه الاتجاهات مجتمعة نحو 75% من إمدادات موسكو لدول المنطقة".للترويج لمنتجات موسكو في الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز دعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" في عام 2019، ويعتبر برنامج المشتري تقليديًا أحد أدوات الدعم الأكثر شعبية. فهو يوفر فرصة لشركات موسكو للمشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، حيث تعقد الاجتماعات بتنسيقات "B2B" و"B2G".وذكر وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي جاربوزوف، أنه "يرافق المتخصصون من مركز دعم الصادرات "موسبروم" الصناعيين في العاصمة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم الاقتصادي الأجنبي، ويتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية مع الشركاء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على وجه الخصوص، في عام 2025، سيتم تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الكبرى والبعثات التجارية في إيران والجزائر والمغرب ومصر والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لتعزيز تصدير منتجات موسكو الصناعية، ومن المقرر أيضًا إجراء مفاوضات مع المشترين الأجانب المحتملين".بعد نتائج بعثة تجارية دولية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظمها مركز "موسبروم" عام 2024، أبرمت شركة صناعة الحلويات عقداً لتوريد منتجاتها المتميزة إلى دبي. وأتاحت المشاركة في معرض صناعي دولي لشركة أخرى في موسكو الاتفاق على توريد طابعات ثلاثية الأبعاد إلى المملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099302203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0374e4250cfbd324614125986a48a97f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد

شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%

14:07 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 07.04.2025)
© Photo / press service of the Department of Investment and Industrial in Mjscow.صورة من أحد معامل الإنتاج الروسية
صورة من أحد معامل الإنتاج الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Photo / press service of the Department of Investment and Industrial in Mjscow.
تابعنا عبر
ذكر نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، إنه بناءً على نتائج عام 2024، نما الحجم الإجمالي لصادرات موسكو غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 25%.
وقال مكسيم ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي المدينة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى الدول الصديقة، وفي نهاية عام 2024، كان المشترون الرئيسيون للمنتجات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وشكلت هذه الاتجاهات مجتمعة نحو 75% من إمدادات موسكو لدول المنطقة".
تزود شركات موسكو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي بمنتجات من صناعات البناء والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى أدوات القياس والتحكم غير البصرية وأجهزة التحكم الآلي وأجهزة إنذار الحريق، بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنتجات الغذائية في موسكو بشعبية خاصة - منتجات الدقيق والشوكولاتة والفطائر والمعكرونة والمربى والمهروس والمياه الغازية بنكهات مختلفة. وزادت صادرات هذه الفئة من السلع بنحو 1.5 مرة مقارنة بالعام السابق.
مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress) في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
لأول مرة في الشرق الأوسط... مدينة سكنية بخدمات الذكاء الاصطناعي
10:50 GMT
للترويج لمنتجات موسكو في الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز دعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" في عام 2019، ويعتبر برنامج المشتري تقليديًا أحد أدوات الدعم الأكثر شعبية. فهو يوفر فرصة لشركات موسكو للمشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، حيث تعقد الاجتماعات بتنسيقات "B2B" و"B2G".
وذكر وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي جاربوزوف، أنه "يرافق المتخصصون من مركز دعم الصادرات "موسبروم" الصناعيين في العاصمة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم الاقتصادي الأجنبي، ويتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية مع الشركاء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على وجه الخصوص، في عام 2025، سيتم تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الكبرى والبعثات التجارية في إيران والجزائر والمغرب ومصر والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لتعزيز تصدير منتجات موسكو الصناعية، ومن المقرر أيضًا إجراء مفاوضات مع المشترين الأجانب المحتملين".
بعد نتائج بعثة تجارية دولية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظمها مركز "موسبروم" عام 2024، أبرمت شركة صناعة الحلويات عقداً لتوريد منتجاتها المتميزة إلى دبي. وأتاحت المشاركة في معرض صناعي دولي لشركة أخرى في موسكو الاتفاق على توريد طابعات ثلاثية الأبعاد إلى المملكة العربية السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала