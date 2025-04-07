https://sarabic.ae/20250407/شركات-موسكو-تزيد-شحناتها-إلى-الدول-العربية-بأكثر-من-25-1099302541.html

شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%

شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%

سبوتنيك عربي

ذكر نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، إنه بناءً على نتائج عام 2024، نما الحجم الإجمالي لصادرات موسكو غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى أسواق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T14:07+0000

2025-04-07T14:07+0000

2025-04-07T14:21+0000

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اقتصاد

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وقال مكسيم ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي المدينة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى الدول الصديقة، وفي نهاية عام 2024، كان المشترون الرئيسيون للمنتجات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وشكلت هذه الاتجاهات مجتمعة نحو 75% من إمدادات موسكو لدول المنطقة".للترويج لمنتجات موسكو في الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز دعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" في عام 2019، ويعتبر برنامج المشتري تقليديًا أحد أدوات الدعم الأكثر شعبية. فهو يوفر فرصة لشركات موسكو للمشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، حيث تعقد الاجتماعات بتنسيقات "B2B" و"B2G".وذكر وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي جاربوزوف، أنه "يرافق المتخصصون من مركز دعم الصادرات "موسبروم" الصناعيين في العاصمة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم الاقتصادي الأجنبي، ويتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية مع الشركاء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على وجه الخصوص، في عام 2025، سيتم تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الكبرى والبعثات التجارية في إيران والجزائر والمغرب ومصر والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لتعزيز تصدير منتجات موسكو الصناعية، ومن المقرر أيضًا إجراء مفاوضات مع المشترين الأجانب المحتملين".بعد نتائج بعثة تجارية دولية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظمها مركز "موسبروم" عام 2024، أبرمت شركة صناعة الحلويات عقداً لتوريد منتجاتها المتميزة إلى دبي. وأتاحت المشاركة في معرض صناعي دولي لشركة أخرى في موسكو الاتفاق على توريد طابعات ثلاثية الأبعاد إلى المملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html

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