https://sarabic.ae/20250407/شركات-موسكو-تزيد-شحناتها-إلى-الدول-العربية-بأكثر-من-25-1099302541.html
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
سبوتنيك عربي
ذكر نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، إنه بناءً على نتائج عام 2024، نما الحجم الإجمالي لصادرات موسكو غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى أسواق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:07+0000
2025-04-07T14:07+0000
2025-04-07T14:21+0000
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وقال مكسيم ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي المدينة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى الدول الصديقة، وفي نهاية عام 2024، كان المشترون الرئيسيون للمنتجات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وشكلت هذه الاتجاهات مجتمعة نحو 75% من إمدادات موسكو لدول المنطقة".للترويج لمنتجات موسكو في الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز دعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" في عام 2019، ويعتبر برنامج المشتري تقليديًا أحد أدوات الدعم الأكثر شعبية. فهو يوفر فرصة لشركات موسكو للمشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، حيث تعقد الاجتماعات بتنسيقات "B2B" و"B2G".وذكر وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي جاربوزوف، أنه "يرافق المتخصصون من مركز دعم الصادرات "موسبروم" الصناعيين في العاصمة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم الاقتصادي الأجنبي، ويتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية مع الشركاء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على وجه الخصوص، في عام 2025، سيتم تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الكبرى والبعثات التجارية في إيران والجزائر والمغرب ومصر والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لتعزيز تصدير منتجات موسكو الصناعية، ومن المقرر أيضًا إجراء مفاوضات مع المشترين الأجانب المحتملين".بعد نتائج بعثة تجارية دولية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظمها مركز "موسبروم" عام 2024، أبرمت شركة صناعة الحلويات عقداً لتوريد منتجاتها المتميزة إلى دبي. وأتاحت المشاركة في معرض صناعي دولي لشركة أخرى في موسكو الاتفاق على توريد طابعات ثلاثية الأبعاد إلى المملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
شركات موسكو تزيد شحناتها إلى الدول العربية بأكثر من 25%
14:07 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 07.04.2025)
ذكر نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، إنه بناءً على نتائج عام 2024، نما الحجم الإجمالي لصادرات موسكو غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 25%.
وقال مكسيم ليكسوتوف: "بناءً على تعليمات من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تولي المدينة اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم الصادرات غير المتعلقة بالموارد وغير الطاقة إلى الدول الصديقة، وفي نهاية عام 2024، كان المشترون الرئيسيون للمنتجات الرأسمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وشكلت هذه الاتجاهات مجتمعة نحو 75% من إمدادات موسكو لدول المنطقة".
تزود شركات موسكو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيسي بمنتجات من صناعات البناء والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى أدوات القياس والتحكم غير البصرية وأجهزة التحكم الآلي وأجهزة إنذار الحريق، بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنتجات الغذائية في موسكو بشعبية خاصة - منتجات الدقيق والشوكولاتة والفطائر والمعكرونة والمربى والمهروس والمياه الغازية بنكهات مختلفة. وزادت صادرات هذه الفئة من السلع بنحو 1.5 مرة مقارنة بالعام السابق.
للترويج لمنتجات موسكو في الأسواق الخارجية، تم إنشاء مركز دعم أنشطة التصدير والصناعة والاستثمار "موسبروم" في عام 2019، ويعتبر برنامج المشتري تقليديًا أحد أدوات الدعم الأكثر شعبية. فهو يوفر فرصة لشركات موسكو للمشاركة في المعارض الصناعية الدولية والبعثات التجارية، حيث تعقد الاجتماعات بتنسيقات "B2B" و"B2G".
وذكر وزير حكومة موسكو ورئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي جاربوزوف، أنه "يرافق المتخصصون من مركز دعم الصادرات "موسبروم" الصناعيين في العاصمة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم الاقتصادي الأجنبي، ويتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير العلاقات التجارية مع الشركاء من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على وجه الخصوص، في عام 2025، سيتم تنظيم مشاركة الشركات في المعارض الكبرى والبعثات التجارية في إيران والجزائر والمغرب ومصر والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية لتعزيز تصدير منتجات موسكو الصناعية، ومن المقرر أيضًا إجراء مفاوضات مع المشترين الأجانب المحتملين".
بعد نتائج بعثة تجارية دولية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظمها مركز "موسبروم" عام 2024، أبرمت شركة صناعة الحلويات عقداً لتوريد منتجاتها المتميزة إلى دبي. وأتاحت المشاركة في معرض صناعي دولي لشركة أخرى في موسكو الاتفاق على توريد طابعات ثلاثية الأبعاد إلى المملكة العربية السعودية.