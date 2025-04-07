عملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو
15:24 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 15:28 GMT 07.04.2025)
© Photo / Social Media Imagesعملية أنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماجدان
© Photo / Social Media Images
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ غير تقليدية، نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية.
وتبين المشاهد التي تم تداولها، انتشال عدة سيارات يابانية كانت عالقة على كتل الجليد، في عملية إنقاذ فريدة نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية.
📹السيارات اليابانية العالقة على الجليد في ماجادان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 7, 2025
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ غير تقليدية نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية، حيث تم انتشال عدة سيارات يابانية كانت عالقة على كتل الجليد.
في خليج جيرتنر، لم يتمكن الصيادون… pic.twitter.com/QzzJLribWJ
وبفضل الجهود المبذولة، تم نقل إحدى السيارات لمسافة 8 كيلومترات باتجاه اليابان، ولكن لا يزال من الصعب استعادتها حتى الآن.