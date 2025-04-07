عملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20250407/عملية-إنقاذ-روسية-غير-عادية-لسيارات-يابانية-عالقة-في-قلب-جليد-ماغادان-فيديو--1099305734.html
عملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو
عملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ غير تقليدية، نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T15:24+0000
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مجتمع
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روسيا
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وتبين المشاهد التي تم تداولها، انتشال عدة سيارات يابانية كانت عالقة على كتل الجليد، في عملية إنقاذ فريدة نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية.وبفضل الجهود المبذولة، تم نقل إحدى السيارات لمسافة 8 كيلومترات باتجاه اليابان، ولكن لا يزال من الصعب استعادتها حتى الآن.
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

عملية إنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماغادان... فيديو

15:24 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 15:28 GMT 07.04.2025)
© Photo / Social Media Imagesعملية أنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماجدان
عملية أنقاذ روسية غير عادية لسيارات يابانية عالقة في قلب جليد ماجدان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ غير تقليدية، نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية.
وتبين المشاهد التي تم تداولها، انتشال عدة سيارات يابانية كانت عالقة على كتل الجليد، في عملية إنقاذ فريدة نفذتها وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ماغادان الروسية.
وبفضل الجهود المبذولة، تم نقل إحدى السيارات لمسافة 8 كيلومترات باتجاه اليابان، ولكن لا يزال من الصعب استعادتها حتى الآن.
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