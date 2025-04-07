موسكو ترتدي "ثوبها الأبيض" في أبريل

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
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27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
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13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
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موسكو ترتدي "ثوبها الأبيض" في أبريل
موسكو ترتدي "ثوبها الأبيض" في أبريل
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور لتساقط الثلوج في شهر أبريل/ نيسان الجاري، في العاصمة الروسية موسكو. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

موسكو ترتدي "ثوبها الأبيض" في أبريل

07:37 GMT 07.04.2025
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور لتساقط الثلوج في شهر أبريل/ نيسان الجاري، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في العاصمة موسكو

أشخاص في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في العاصمة موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

معدات إزالة الثلوج في العاصمة موسكو

معدات إزالة الثلوج في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

معدات إزالة الثلوج في العاصمة موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج

فتاة في شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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فتاة في شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو

تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تمشي مع كلبيها أثناء تساقط الثلوج في حديقة بمنطقة "لينينسكي بروسبكت" في العاصمة موسكو

امرأة تمشي مع كلبيها أثناء تساقط الثلوج في حديقة بمنطقة &quot;لينينسكي بروسبكت&quot; في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تمشي مع كلبيها أثناء تساقط الثلوج في حديقة بمنطقة "لينينسكي بروسبكت" في العاصمة موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

نهر موسكو ومبنى الكرملين في العاصمة موسكو

نهر موسكو ومبنى الكرملين في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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نهر موسكو ومبنى الكرملين في العاصمة موسكو

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو

تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

عمال يقومون بإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة موسكو

عمال يقومون بإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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عمال يقومون بإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة موسكو

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