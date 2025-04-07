موسكو ترتدي "ثوبها الأبيض" في أبريل

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
أشخاص في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في العاصمة موسكو
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أشخاص في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في العاصمة موسكو
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معدات إزالة الثلوج في العاصمة موسكو
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فتاة في شوارع موسكو أثناء تساقط الثلوج
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو
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تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
امرأة تمشي مع كلبيها أثناء تساقط الثلوج في حديقة بمنطقة "لينينسكي بروسبكت" في العاصمة موسكو
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امرأة تمشي مع كلبيها أثناء تساقط الثلوج في حديقة بمنطقة "لينينسكي بروسبكت" في العاصمة موسكو
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نهر موسكو ومبنى الكرملين في العاصمة موسكو
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور
تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو
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تساقط الثلوج في شهر أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
عمال يقومون بإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة موسكو
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عمال يقومون بإزالة الثلوج من الطرقات في العاصمة موسكو