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الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة.. صور
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة.. صور
سبوتنيك عربي
مرتديا كوفيته ورافعا الراية الفلسطينية وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، يشارك وسيم سعدان، من قطاع غزة، في يوم الإضراب العالمي، الذي دعت إليه الجامعات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T06:54+0000
2025-04-08T07:02+0000
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ونُفذت يوم أمس الاثنين، جميع المؤسسات الجامعية بتونس، إضرابًا عامًا استجابة للدعوة العالمية لنصرة غزة، تزامنا مع مسيرات طلابية حاشدة تنديدًا بالحرب المتواصلة على القطاع.يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إطلاق سراح العديد من الرهائن لكنها انتهت في الأول من مارس الماضي، لتستأنف إسرائيل بذلك غاراتها الواسعة النطاق على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.من غزة إلى تونسيحاول الغزاوي وسيم سعدان، بالكاد تجميع كلماته المبعثرة وسط جماهير الحركة الطلابية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وهو يروي كيف نجى بأعجوبة من رصاصة الجيش الإسرائيلي، التي استهدفته وهو عائد من السوق رفقة أبناء عمه الذين قتلوا في غارة إسرائيلية.وأفاد سعدان، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن اليوم الذي أصيب فيه قُتل فيه أيضا 400 غزاوي، مشيرًا إلى أن إصابته كانت خطيرة وأجبرته على البقاء أسبوعين في قسم العناية المشددة ليتم إجلاؤه إلى تونس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتتم معالجته في المستشفيات التونسية.يعود بنا سعدان، إلى ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيوضح أن "الحرب جعلتهم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية زادتها المجاعة قساوة"، قائلا: "كنا مصابين ونعيش مجاعة، في ذات الوقت، وتدهورت صحتنا ولكننا كنا دائما نفكر في النجاة من هول الحرب وصوت الصواريخ، التي نستيقظ وننام على دويها، لقد كان الموت قريبا منا في كل ثانية وكنا نسجل رسائل نصية لعائلاتنا ونوزعها على أقاربنا ليتم نشرها بعد موتنا".وتابع: "نجوت وتم إجلائي لتونس للعلاج ولكنني تركت ورائي عائلتي في قطاع غزة، تصارع الموت يوميا ولا أستطيع التواصل معها مؤخرا مع تجدد القصف على القطاع، وبالكاد استطعت تجميع بعض المعلومات من خلال نشرات الأخبار".وكان إلى جانب وسيم سعدان، في التظاهرة الطلابية ابن محافظة بيت حانون بقطاع غزة محمد الشمباغي، الذي تم إجلاؤه هو أيضا من القطاع.وقال الشمباغي، الذي يشارك الطلبة في الإضراب العالمي الذي دعت إليه الجامعات التونسية، إن "جرائم الجيش الإسرائيلي، التي تستهدف الغزاويين تزايدت دون أي محاسبة أو محاكمة في ظل صمت دولي متواصل".طلبة الجامعات التونسية ينتفضون نصرة للشعب الفلسطينيوعجّت شوارع العاصمة التونسية ومختلف المحافظات بالمتظاهرين، الذين رفعوا الرايتين التونسية والفلسطينية، في رسالة تضامنية من الحركة الطلابية مع الشعب الفلسطيني.والتقى الطلبة التونسيون من مختلف الجامعات بالعاصمة وتوجهوا إلى القرب من السفارة الفرنسية، حيث تمركزت القوات الأمنية، وكان مطلبهم الموحد هو غلق السفارة وطرد السفير رافعين شعار "طرد السفير".كما طالب المحتجون المواطنين بمقاطعة العديد من العلامات التجارية الأجنبية، الداعمة للجيش الإسرائيلي، ما دفع العديد من المتاجر إلى غلق أبوابها.ومن جهته، يرى ممثل الطلبة بمعهد التحضير للدراسات الهندسية بتونس ياسين مصوغي، أن "الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام لطلبة تونس، والذي وحّد جميع الطلبة التونسيين في العاصمة تونس وفي مختلف المحافظات التونسية، يحمل رسائل طمأنة وتضامن مع الغزاويين أمام هول وبشاعة الحرب التي تشنها إسرائيل في حقهم".وأكد ممثل الطلبة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الطلبة اليوم ليسوا في تضامن مع القضية الفلسطينية فحسب، وإنما هم أهل هذه القضية التي لا تموت"، على حد قوله.وأضاف: "المساندة الطلابية للشعب الفلسطيني متواصلة ومستمرة ولا يمكن أن يبقى العالم صامتا أمام فظاعة الجرائم، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".ويواصل مصوغي، قائلا: "الطلبة التونسيون منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رفعوا شعار لا للصمت وخرجوا في مظاهرات تندد بحرب الإبادة وهم اليوم يقفون على نفس الشعار إلى حين وقف إطلاق النار" .ضرورة إرساء قانون "تجريم التطبيع"وأكد الطالب في الاقتصاد وسيم العوني لـ"سبوتنيك"، أن "الاضراب العام في الجامعات التونسية اليوم هو حركة إنسانية شملت العديد من دول العالم"، مشيرًا إلى أن هدفهم هو "الضغط على جميع الحكومات العربية لتجريم التطبيع".وأفاد العوني أن "تونس مطالبة اليوم بالتسريع بسن قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وباتخاذ جميع أشكال الاحتجاج الدبلوماسي ضد القوى الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".ويرى العوني أن "تونس لا يجب أن تكتفي بشعارات وخطابات تنديد أمام ما يحدث في فلسطين، وإنما يجب أن تستند إلى قوانين صارمة".ودعا الطالب وسيم العوني، إلى "توسيع حملات المقاطعة ضد المحلات الداعمة للمنتجات الاسرائيلية في الحرب".وقال إن "ثقافة المقاطعة توسعت في تونس، وأن التونسيين استطاعوا إفشال مواسم التخفيضات الصيفية والشتوية وقاطعوا احتفالات رأس السنة وأعياد الفطر، وكثفوا اليوم تحركاتهم لتعزيز المقاطعة".
https://sarabic.ae/20250211/تونس-تؤكد-رفضها-القاطع-لدعوات-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1097670152.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة.. صور

06:54 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 07:02 GMT 08.04.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
مرتديا كوفيته ورافعا الراية الفلسطينية وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، يشارك وسيم سعدان، من قطاع غزة، في يوم الإضراب العالمي، الذي دعت إليه الجامعات التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في الحرب، التي استأنفتها إسرائيل على القطاع، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، بداية شهر مارس/ آذار الماضي.
ونُفذت يوم أمس الاثنين، جميع المؤسسات الجامعية بتونس، إضرابًا عامًا استجابة للدعوة العالمية لنصرة غزة، تزامنا مع مسيرات طلابية حاشدة تنديدًا بالحرب المتواصلة على القطاع.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتجمّع الطلبة أمام مبنى السفارة الفرنسية، مطالبين بطرد سفراء الدول الأوروبية من تونس، معتبرين أنهم "الداعم الرئيسي لإسرائيل في الحرب".
يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إطلاق سراح العديد من الرهائن لكنها انتهت في الأول من مارس الماضي، لتستأنف إسرائيل بذلك غاراتها الواسعة النطاق على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera

من غزة إلى تونس

يحاول الغزاوي وسيم سعدان، بالكاد تجميع كلماته المبعثرة وسط جماهير الحركة الطلابية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وهو يروي كيف نجى بأعجوبة من رصاصة الجيش الإسرائيلي، التي استهدفته وهو عائد من السوق رفقة أبناء عمه الذين قتلوا في غارة إسرائيلية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأفاد سعدان، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن اليوم الذي أصيب فيه قُتل فيه أيضا 400 غزاوي، مشيرًا إلى أن إصابته كانت خطيرة وأجبرته على البقاء أسبوعين في قسم العناية المشددة ليتم إجلاؤه إلى تونس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتتم معالجته في المستشفيات التونسية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
يعود بنا سعدان، إلى ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيوضح أن "الحرب جعلتهم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية زادتها المجاعة قساوة"، قائلا: "كنا مصابين ونعيش مجاعة، في ذات الوقت، وتدهورت صحتنا ولكننا كنا دائما نفكر في النجاة من هول الحرب وصوت الصواريخ، التي نستيقظ وننام على دويها، لقد كان الموت قريبا منا في كل ثانية وكنا نسجل رسائل نصية لعائلاتنا ونوزعها على أقاربنا ليتم نشرها بعد موتنا".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "نجوت وتم إجلائي لتونس للعلاج ولكنني تركت ورائي عائلتي في قطاع غزة، تصارع الموت يوميا ولا أستطيع التواصل معها مؤخرا مع تجدد القصف على القطاع، وبالكاد استطعت تجميع بعض المعلومات من خلال نشرات الأخبار".
وكان إلى جانب وسيم سعدان، في التظاهرة الطلابية ابن محافظة بيت حانون بقطاع غزة محمد الشمباغي، الذي تم إجلاؤه هو أيضا من القطاع.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة
© Sputnik . Mariam.Gadera
وقال الشمباغي، الذي يشارك الطلبة في الإضراب العالمي الذي دعت إليه الجامعات التونسية، إن "جرائم الجيش الإسرائيلي، التي تستهدف الغزاويين تزايدت دون أي محاسبة أو محاكمة في ظل صمت دولي متواصل".
ويأمل الشمباغي أن "يكون للإضراب العالمي تأثير دولي وأن يفضي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المجازر المتكررة في حق الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

طلبة الجامعات التونسية ينتفضون نصرة للشعب الفلسطيني

وعجّت شوارع العاصمة التونسية ومختلف المحافظات بالمتظاهرين، الذين رفعوا الرايتين التونسية والفلسطينية، في رسالة تضامنية من الحركة الطلابية مع الشعب الفلسطيني.
والتقى الطلبة التونسيون من مختلف الجامعات بالعاصمة وتوجهوا إلى القرب من السفارة الفرنسية، حيث تمركزت القوات الأمنية، وكان مطلبهم الموحد هو غلق السفارة وطرد السفير رافعين شعار "طرد السفير".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما طالب المحتجون المواطنين بمقاطعة العديد من العلامات التجارية الأجنبية، الداعمة للجيش الإسرائيلي، ما دفع العديد من المتاجر إلى غلق أبوابها.
ومن جهته، يرى ممثل الطلبة بمعهد التحضير للدراسات الهندسية بتونس ياسين مصوغي، أن "الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام لطلبة تونس، والذي وحّد جميع الطلبة التونسيين في العاصمة تونس وفي مختلف المحافظات التونسية، يحمل رسائل طمأنة وتضامن مع الغزاويين أمام هول وبشاعة الحرب التي تشنها إسرائيل في حقهم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد ممثل الطلبة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الطلبة اليوم ليسوا في تضامن مع القضية الفلسطينية فحسب، وإنما هم أهل هذه القضية التي لا تموت"، على حد قوله.
وأضاف: "المساندة الطلابية للشعب الفلسطيني متواصلة ومستمرة ولا يمكن أن يبقى العالم صامتا أمام فظاعة الجرائم، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويواصل مصوغي، قائلا: "الطلبة التونسيون منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رفعوا شعار لا للصمت وخرجوا في مظاهرات تندد بحرب الإبادة وهم اليوم يقفون على نفس الشعار إلى حين وقف إطلاق النار" .

ضرورة إرساء قانون "تجريم التطبيع"

وأكد الطالب في الاقتصاد وسيم العوني لـ"سبوتنيك"، أن "الاضراب العام في الجامعات التونسية اليوم هو حركة إنسانية شملت العديد من دول العالم"، مشيرًا إلى أن هدفهم هو "الضغط على جميع الحكومات العربية لتجريم التطبيع".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأفاد العوني أن "تونس مطالبة اليوم بالتسريع بسن قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وباتخاذ جميع أشكال الاحتجاج الدبلوماسي ضد القوى الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع: "ستحاول الحركة الطلابية التي جابت الشوارع دفع الحكومة التونسية للعمل على هذه الخطوة، التي تعطلت منذ سنوات وتمريرها في أسرع وقت إلى البرلمان".
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ويرى العوني أن "تونس لا يجب أن تكتفي بشعارات وخطابات تنديد أمام ما يحدث في فلسطين، وإنما يجب أن تستند إلى قوانين صارمة".
ودعا الطالب وسيم العوني، إلى "توسيع حملات المقاطعة ضد المحلات الداعمة للمنتجات الاسرائيلية في الحرب".
وقال إن "ثقافة المقاطعة توسعت في تونس، وأن التونسيين استطاعوا إفشال مواسم التخفيضات الصيفية والشتوية وقاطعوا احتفالات رأس السنة وأعياد الفطر، وكثفوا اليوم تحركاتهم لتعزيز المقاطعة".
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