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الطيران الأمريكي يشن ضربات جوية على منشآت اتصالات في اليمن
الطيران الأمريكي يشن ضربات جوية على منشآت اتصالات في اليمن
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الأمريكي 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، وذلك في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح مصدر يمني لـ"سبوتنيك" أن الغارات استهدفت مواقع في منطقة جبل الشامخي بمديرية بَعدان، مؤكداً أن القصف ألحق أضراراً بمنشآت الاتصالات هناك.وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة الجوية الأمريكية المستمرة ضد مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، والتي تكثّفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عقب إعلان الجماعة استئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك ردًا على الحصار المفروض على قطاع غزة.ومنذ أكتوبر 2023، دخلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردًا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250407/أنصار-الله-تعلن-استهداف-إسرائيل-وقطع-حربية-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099314022.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار

الطيران الأمريكي يشن ضربات جوية على منشآت اتصالات في اليمن

21:20 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 21:22 GMT 08.04.2025)
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / Lockheed Martin
تابعنا عبر
شن سلاح الجو الأمريكي 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، وذلك في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وأوضح مصدر يمني لـ"سبوتنيك" أن الغارات استهدفت مواقع في منطقة جبل الشامخي بمديرية بَعدان، مؤكداً أن القصف ألحق أضراراً بمنشآت الاتصالات هناك.
وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة الجوية الأمريكية المستمرة ضد مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، والتي تكثّفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عقب إعلان الجماعة استئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، وذلك ردًا على الحصار المفروض على قطاع غزة.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر
أمس, 19:22 GMT
ومنذ أكتوبر 2023، دخلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردًا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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