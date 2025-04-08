تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250408/تصويت-لماذا-تستطيع-سلطنة-عمان-تنظيم-مفاوضات-واستقطاب-الفرقاء-الدوليين-بشكل-دائم؟-1099329228.html
تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟
تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟
سبوتنيك عربي
لعبت سلطنة عمان، منذ عقود، دورا إيجابيا بحل النزاعات الإقليمية، وحتى الدولية، وذلك بصيغ متعددة، كالوساطة بين الأطراف، واستضافة الفعاليات. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T09:21+0000
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سلطنة عمان
العالم العربي
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وكان آخر هذه الجهود، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعقد محادثات رفيعة المستوى مع إيران، يوم السبت المقبل، في سلطنة عمان.ويربط الخبراء هذه المكانة المتميزة، إلى الكثير من الخصائص التي تتمتع بها البلاد.تصويت... برأيك بعد تصريح الرئيس اللبناني هل يمكن سحب سلاح "حزب الله"؟تصويت... هل استهداف الصحفيين في غزة خطأ عسكري أم عمل ممنهج؟
https://sarabic.ae/20250406/تصويت-هل-تعتقد-أن-العقوبات-على-إيران-قد-تدفعها-لتطوير-الـردع-النووي-كوسيلة-للدفاع؟-1099259950.html
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استطلاعات الرأي, سلطنة عمان, العالم العربي
استطلاعات الرأي, سلطنة عمان, العالم العربي

تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟

09:21 GMT 08.04.2025
© AP Photo / JOERG SARBACHسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / JOERG SARBACH
تابعنا عبر
لعبت سلطنة عمان، منذ عقود، دورا إيجابيا بحل النزاعات الإقليمية، وحتى الدولية، وذلك بصيغ متعددة، كالوساطة بين الأطراف، واستضافة الفعاليات.
وكان آخر هذه الجهود، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعقد محادثات رفيعة المستوى مع إيران، يوم السبت المقبل، في سلطنة عمان.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في عمان يوم السبت (المقبل)، لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".

عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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تصويت... هل تعتقد أن العقوبات على إيران قد تدفعها لتطوير الـ"ردع النووي" كوسيلة للدفاع؟
6 أبريل, 11:09 GMT
ويربط الخبراء هذه المكانة المتميزة، إلى الكثير من الخصائص التي تتمتع بها البلاد.
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تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟
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