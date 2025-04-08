https://sarabic.ae/20250408/تصويت-لماذا-تستطيع-سلطنة-عمان-تنظيم-مفاوضات-واستقطاب-الفرقاء-الدوليين-بشكل-دائم؟-1099329228.html

تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟

تصويت... لماذا تستطيع سلطنة عمان تنظيم مفاوضات واستقطاب الفرقاء الدوليين بشكل دائم؟

سبوتنيك عربي

لعبت سلطنة عمان، منذ عقود، دورا إيجابيا بحل النزاعات الإقليمية، وحتى الدولية، وذلك بصيغ متعددة، كالوساطة بين الأطراف، واستضافة الفعاليات. 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T09:21+0000

2025-04-08T09:21+0000

2025-04-08T09:21+0000

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وكان آخر هذه الجهود، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعقد محادثات رفيعة المستوى مع إيران، يوم السبت المقبل، في سلطنة عمان.ويربط الخبراء هذه المكانة المتميزة، إلى الكثير من الخصائص التي تتمتع بها البلاد.تصويت... برأيك بعد تصريح الرئيس اللبناني هل يمكن سحب سلاح "حزب الله"؟تصويت... هل استهداف الصحفيين في غزة خطأ عسكري أم عمل ممنهج؟

https://sarabic.ae/20250406/تصويت-هل-تعتقد-أن-العقوبات-على-إيران-قد-تدفعها-لتطوير-الـردع-النووي-كوسيلة-للدفاع؟-1099259950.html

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