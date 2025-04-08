ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
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بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
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حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
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https://sarabic.ae/20250408/ثمن-حرية-الاتحاد-الأوروبي-كلف-مواطنيه-ثمنا-باهظا--1099341396.html
ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف مبسط يظهر بالأرقام حجم الخسائر التي تعرّض لها مواطنو الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تصريح أدلت به رئيسة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика

ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا

12:55 GMT 08.04.2025
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قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف مبسط يظهر بالأرقام حجم الخسائر التي تعرّض لها مواطنو الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تصريح أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المنتدى الاقتصادي العالمي، في يناير/كانون الثاني 2025، أشارت فيه إلى أن التحرر من مصادر الطاقة الروسية، كلّف الأوروبيين ثمنًا باهظًا جدًا.
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي
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