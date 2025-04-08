https://sarabic.ae/20250408/ثمن-حرية-الاتحاد-الأوروبي-كلف-مواطنيه-ثمنا-باهظا--1099341396.html
ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف مبسط يظهر بالأرقام حجم الخسائر التي تعرّض لها مواطنو الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تصريح أدلت به رئيسة... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T12:55+0000
2025-04-08T12:55+0000
2025-04-08T12:55+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
ثمن "حرية" الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإعداد إنفوغراف مبسط يظهر بالأرقام حجم الخسائر التي تعرّض لها مواطنو الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تصريح أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المنتدى الاقتصادي العالمي، في يناير/كانون الثاني 2025، أشارت فيه إلى أن التحرر من مصادر الطاقة الروسية، كلّف الأوروبيين ثمنًا باهظًا جدًا.