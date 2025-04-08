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قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": نحذر من البقاء في موقف "المتفرج" من الصراع في المياه الإقليمية
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": نحذر من البقاء في موقف "المتفرج" من الصراع في المياه الإقليمية
سبوتنيك عربي
حذر القيادي والحقوقي في الحراك الجنوبي في اليمن، رائد الجحافي، من بقاء الجنوب في موقف المتفرج الصامت على ما يجري من أحداث وصراعات في الوقت الراهن داخل مضيق باب... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T21:01+0000
2025-04-08T21:03+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، يعتبر بقاء الجنوبيين في موقف المتفرج للصراع الدائر والمنتظر لنتائج ذلك الصراع الذي يدور بين الحوثيين (أنصار الله) والولايات المتحدة الأمريكية وأي دول أخرى دون أن يكون لهم صوت واضح أو بيان رسمي يؤكد تبعية مضيق باب المندب للجنوب، وأن أي محاولة لفرض الهيمنة على المضيق أو الجزر القريبة منه مثل جزيرة ميون وغيرها يعتبر تصرف مخالف للقانون الدولي وانتهاك لحق من حقوق الدول.وأضاف الجحافي، "أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) كانت عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1987، لذلك تعتبر عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت اليمن الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، وصادقت عليها في 21 يوليو/تموز 1987 تحت اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولم يكن الشمال ممثلاً بدولة الجمهورية العربية اليمنية آنذاك قد وقعت على الاتفاقية عام 1982، لذلك فإن وضعها يعاني من ضعف الحماية القانونية الدولية لحقوق الدولة في مياهها البحرية، وهذا يطبق على ما يخصها من مياه إقليمية ضمن حدودها البحرية في البحر الأحمر فقط".وأكد الجحافي "بأنه وعلى ضوء هذه الإتفاقية يمكن للجنوبيين مخاطبة الأمم المتحدة بتوجيه محاذير من بطلان أي اتفاقيات قد تنشأ بين أي أطراف دولية بعيدا عن الجنوب، مع توضيح الخطوات التي يوقع عليها الجنوبيين نحو إعلان دولتهم المستقلة، وبعدها يمكن للجنوبيين مخاطبة المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتحسين تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال الاستفادة من الخبرات الهيدروغرافية الدولية لتحديث خرائطها البحرية وتحديد خطوط الأساس بشكل دقيق".وأبدى الجحافي، مخاوفه من جهل بعض القوى الجنوبية المتصدرة للمشهد في الوقت الحالي وتنطلق مخاوفه من سهولة خداع تلك القوى المنشغلة بأمور ذاتية لا تخدم الجنوب.وأوضح الجحافي، "أن أي قوى جنوبية من القوى التي تدعي أنها تمثل شعب الجنوب، في حال مشاركتها ودخولها مع الشمال في حكومة موحدة أو وفد واحد، وجرى خلال مشاركتها تلك اتفاقيات أو توقيع على أي معاهدات وغيرها يجري التوقيع عليها باسم الجمهورية اليمنية، فإن مشاركتها تلك تشرعن أحادية الدولة اليمنية، وتمنح هذه الدولة مشروعية التوقيع على أي اتفاقيات أو معاهدات وغيرها ستؤدي في المستقبل إلى خلق مصاعب كبيرة تجاه أي مطالب مستقبلية تخص قضية الجنوب".ويعاني البلد العربي للعام العاشر دواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياتها على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20250206/قيادي-بالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-عدن-تعيش-وضعا-كارثيا-غياب-كامل-للخدمات-الرئيسية-والكهرباء-1097548729.html
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قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": نحذر من البقاء في موقف "المتفرج" من الصراع في المياه الإقليمية

21:01 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 21:03 GMT 08.04.2025)
جنوب اليمن
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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حذر القيادي والحقوقي في الحراك الجنوبي في اليمن، رائد الجحافي، من بقاء الجنوب في موقف المتفرج الصامت على ما يجري من أحداث وصراعات في الوقت الراهن داخل مضيق باب المندب وعلى امتداد المياه الإقليمية التي تدخل ضمن جغرافية جنوب اليمن.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، يعتبر بقاء الجنوبيين في موقف المتفرج للصراع الدائر والمنتظر لنتائج ذلك الصراع الذي يدور بين الحوثيين (أنصار الله) والولايات المتحدة الأمريكية وأي دول أخرى دون أن يكون لهم صوت واضح أو بيان رسمي يؤكد تبعية مضيق باب المندب للجنوب، وأن أي محاولة لفرض الهيمنة على المضيق أو الجزر القريبة منه مثل جزيرة ميون وغيرها يعتبر تصرف مخالف للقانون الدولي وانتهاك لحق من حقوق الدول.
وأضاف الجحافي، "أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) كانت عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1987، لذلك تعتبر عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت اليمن الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، وصادقت عليها في 21 يوليو/تموز 1987 تحت اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولم يكن الشمال ممثلاً بدولة الجمهورية العربية اليمنية آنذاك قد وقعت على الاتفاقية عام 1982، لذلك فإن وضعها يعاني من ضعف الحماية القانونية الدولية لحقوق الدولة في مياهها البحرية، وهذا يطبق على ما يخصها من مياه إقليمية ضمن حدودها البحرية في البحر الأحمر فقط".
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وأكد الجحافي "بأنه وعلى ضوء هذه الإتفاقية يمكن للجنوبيين مخاطبة الأمم المتحدة بتوجيه محاذير من بطلان أي اتفاقيات قد تنشأ بين أي أطراف دولية بعيدا عن الجنوب، مع توضيح الخطوات التي يوقع عليها الجنوبيين نحو إعلان دولتهم المستقلة، وبعدها يمكن للجنوبيين مخاطبة المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتحسين تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال الاستفادة من الخبرات الهيدروغرافية الدولية لتحديث خرائطها البحرية وتحديد خطوط الأساس بشكل دقيق".
وأبدى الجحافي، مخاوفه من جهل بعض القوى الجنوبية المتصدرة للمشهد في الوقت الحالي وتنطلق مخاوفه من سهولة خداع تلك القوى المنشغلة بأمور ذاتية لا تخدم الجنوب.
وأوضح الجحافي، "أن أي قوى جنوبية من القوى التي تدعي أنها تمثل شعب الجنوب، في حال مشاركتها ودخولها مع الشمال في حكومة موحدة أو وفد واحد، وجرى خلال مشاركتها تلك اتفاقيات أو توقيع على أي معاهدات وغيرها يجري التوقيع عليها باسم الجمهورية اليمنية، فإن مشاركتها تلك تشرعن أحادية الدولة اليمنية، وتمنح هذه الدولة مشروعية التوقيع على أي اتفاقيات أو معاهدات وغيرها ستؤدي في المستقبل إلى خلق مصاعب كبيرة تجاه أي مطالب مستقبلية تخص قضية الجنوب".
ويعاني البلد العربي للعام العاشر دواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياتها على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
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