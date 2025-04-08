https://sarabic.ae/20250408/وزير-فرنسا-تؤيد-مقترحا-أوروبيا-بفرض-رسوم-جمركية-على-أمريكا-ردا-على-تعريفات-ترامب-1099319742.html
وزير: فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
وزير: فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
سبوتنيك عربي
صرح الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية، بنيامين حداد، أمس الاثنين، بأن بلاده تؤيد الرد على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T03:15+0000
2025-04-08T03:15+0000
2025-04-08T03:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال حداد في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "إذا أردنا خفض التصعيد، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إظهار أننا قادرون على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة".وذكرت وكالة أمريكية نقلاً عن وثيقة أمس الاثنين، أن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض رسوم جمركية مضادة على بعض الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول.وعندما سُئل حداد عما إذا كانت فرنسا تؤيد مقترح المفوضية الأوروبية، أجاب حداد بالإيجاب.وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250407/كيف-تؤثر-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-إسرائيل-وهل-ينجح-نتنياهو-في-إقناع-ترامب-بالعدول-عنها-1099310107.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير: فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
صرح الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية، بنيامين حداد، أمس الاثنين، بأن بلاده تؤيد الرد على الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها ستدعم قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وقال حداد في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: "إذا أردنا خفض التصعيد، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إظهار أننا قادرون على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة".
وذكرت وكالة أمريكية نقلاً عن وثيقة أمس الاثنين، أن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض رسوم جمركية
مضادة على بعض الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول.
وعندما سُئل حداد عما إذا كانت فرنسا تؤيد مقترح المفوضية الأوروبية، أجاب حداد بالإيجاب.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.