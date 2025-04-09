ابتكارات مذهلة... كيف يتم بناء الروبوتات حول العالم؟

تجميع وتصحيح أخطاء الروبوت البشري.
العمال يقومون بتجميع واختبار الروبوتات الصناعية في مقاطعة جيانجسو بالصين.
العمال يقومون بتجميع واختبار الروبوتات الصناعية في مقاطعة جيانجسو بالصين.
الروبوت الروبوتي الأكثر تقدماً في العالم، "أميكا"، في جناح اتصالات في مؤتمر 2024 في برشلونة.
الروبوت الروبوتي الأكثر تقدماً في العالم، "أميكا"، في جناح اتصالات في مؤتمر 2024 في برشلونة.
حرفي يصنع ألعاباً روبوتية من مواد خردة تم جمعها بالقرب من منزله في منطقة بونشاك، مقاطعة بوجور، إندونيسيا.
حرفي يصنع ألعاباً روبوتية من مواد خردة تم جمعها بالقرب من منزله في منطقة بونشاك، مقاطعة بوجور، إندونيسيا.
شركة "أجيبوت" الصينية تبدأ الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية متعددة الأغراض.
شركة "أجيبوت" الصينية تبدأ الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية متعددة الأغراض.
خبير في الأطراف الاصطناعية يتفقّد روبوت "مسمر" الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 في كورنوال بإنجلترا.
خبير في الأطراف الاصطناعية يتفقّد روبوت "مسمر" الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 في كورنوال بإنجلترا.
تصميم "فيلوبوت صن روف" عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام النباتات الحقيقية على سبيل الدعم.
تصميم "فيلوبوت صن روف" عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام النباتات الحقيقية على سبيل الدعم.
منظر داخلي لـ "أكن روبوتيكس"، أول مصنع تركي في مجال إنتاج الروبوتات الشبيهة بالإنسان، في مقاطعة قونية في تركيا.
منظر داخلي لـ "أكن روبوتيكس"، أول مصنع تركي في مجال إنتاج الروبوتات الشبيهة بالإنسان، في مقاطعة قونية في تركيا.
رأس مريض روبوتي من إنتاج شركة "إيدوس-طب" في قازان.
رأس مريض روبوتي من إنتاج شركة "إيدوس-طب" في قازان.
مهندس يدرّب روبوت على شكل إنسان في مركز ابتكار الروبوتات في حديقة شوغانغ بالصين.
مهندس يدرّب روبوت على شكل إنسان في مركز ابتكار الروبوتات في حديقة شوغانغ بالصين.
"بيب" روبوت بشري مبتكر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
"بيب" روبوت بشري مبتكر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
روبوت "أطلس" ذو الشكل البشري من كلية الهندسة بجامعة هونج كونج.
روبوت "أطلس" ذو الشكل البشري من كلية الهندسة بجامعة هونج كونج.