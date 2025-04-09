ابتكارات مذهلة... كيف يتم بناء الروبوتات حول العالم؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250409/ابتكارات-مذهلة-كيف-يتم-بناء-الروبوتات-حول-العالم؟-1099370641.html
ابتكارات مذهلة... كيف يتم بناء الروبوتات حول العالم؟
ابتكارات مذهلة... كيف يتم بناء الروبوتات حول العالم؟
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" صوراً متنوعة تظهر ابتكارات مذهلة لكيفية صنع الروبوتات حول العالم، وخاصة الشبيهة بالإنسان. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, روبوتات
фото, صور, العالم, روبوتات

ابتكارات مذهلة... كيف يتم بناء الروبوتات حول العالم؟

12:26 GMT 09.04.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" صوراً متنوعة تظهر ابتكارات مذهلة لكيفية صنع الروبوتات حول العالم، وخاصة الشبيهة بالإنسان.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

تجميع وتصحيح أخطاء الروبوت البشري.

تجميع وتصحيح أخطاء الروبوت البشري. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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تجميع وتصحيح أخطاء الروبوت البشري.

© Getty Images / VCG/Fang Dongxu

العمال يقومون بتجميع واختبار الروبوتات الصناعية في مقاطعة جيانجسو بالصين.

العمال يقومون بتجميع واختبار الروبوتات الصناعية في مقاطعة جيانجسو بالصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Fang Dongxu

العمال يقومون بتجميع واختبار الروبوتات الصناعية في مقاطعة جيانجسو بالصين.

© Getty Images / Xavi Torrent

الروبوت الروبوتي الأكثر تقدماً في العالم، "أميكا"، في جناح اتصالات في مؤتمر 2024 في برشلونة.

 الروبوت الروبوتي الأكثر تقدماً في العالم، &quot;أميكا&quot;، في جناح اتصالات في مؤتمر 2024 في برشلونة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Xavi Torrent

الروبوت الروبوتي الأكثر تقدماً في العالم، "أميكا"، في جناح اتصالات في مؤتمر 2024 في برشلونة.

© Getty Images / Anadolu/Dedy Istanto

حرفي يصنع ألعاباً روبوتية من مواد خردة تم جمعها بالقرب من منزله في منطقة بونشاك، مقاطعة بوجور، إندونيسيا.

حرفي يصنع ألعاباً روبوتية من مواد خردة تم جمعها بالقرب من منزله في منطقة بونشاك، مقاطعة بوجور، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Anadolu/Dedy Istanto

حرفي يصنع ألعاباً روبوتية من مواد خردة تم جمعها بالقرب من منزله في منطقة بونشاك، مقاطعة بوجور، إندونيسيا.

© AgiBot - Mass Production Video frame

شركة "أجيبوت" الصينية تبدأ الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية متعددة الأغراض.

شركة &quot;أجيبوت&quot; الصينية تبدأ الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية متعددة الأغراض. - سبوتنيك عربي
5/12
© AgiBot - Mass Production Video frame

شركة "أجيبوت" الصينية تبدأ الإنتاج الضخم للروبوتات البشرية متعددة الأغراض.

© Getty Images / Matt Cardy

خبير في الأطراف الاصطناعية يتفقّد روبوت "مسمر" الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 في كورنوال بإنجلترا.

خبير في الأطراف الاصطناعية يتفقّد روبوت &quot;مسمر&quot; الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 في كورنوال بإنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Matt Cardy

خبير في الأطراف الاصطناعية يتفقّد روبوت "مسمر" الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 في كورنوال بإنجلترا.

© Photo / Istituto Italiano di Tecnologia

تصميم "فيلوبوت صن روف" عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام النباتات الحقيقية على سبيل الدعم.

تصميم &quot;فيلوبوت صن روف&quot; عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام النباتات الحقيقية على سبيل الدعم. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Istituto Italiano di Tecnologia

تصميم "فيلوبوت صن روف" عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام النباتات الحقيقية على سبيل الدعم.

© Getty Images / Anadolu/Orhan Akkanat

منظر داخلي لـ "أكن روبوتيكس"، أول مصنع تركي في مجال إنتاج الروبوتات الشبيهة بالإنسان، في مقاطعة قونية في تركيا.

منظر داخلي لـ &quot;أكن روبوتيكس&quot;، أول مصنع تركي في مجال إنتاج الروبوتات الشبيهة بالإنسان، في مقاطعة قونية في تركيا. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Anadolu/Orhan Akkanat

منظر داخلي لـ "أكن روبوتيكس"، أول مصنع تركي في مجال إنتاج الروبوتات الشبيهة بالإنسان، في مقاطعة قونية في تركيا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

رأس مريض روبوتي من إنتاج شركة "إيدوس-طب" في قازان.

رأس مريض روبوتي من إنتاج شركة &quot;إيدوس-طب&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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رأس مريض روبوتي من إنتاج شركة "إيدوس-طب" في قازان.

© Getty Images / Beijing Youth Daily/VCG/Fu Ding

مهندس يدرّب روبوت على شكل إنسان في مركز ابتكار الروبوتات في حديقة شوغانغ بالصين.

مهندس يدرّب روبوت على شكل إنسان في مركز ابتكار الروبوتات في حديقة شوغانغ بالصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Beijing Youth Daily/VCG/Fu Ding

مهندس يدرّب روبوت على شكل إنسان في مركز ابتكار الروبوتات في حديقة شوغانغ بالصين.

© Photo / Press service of the isento GmbH/Simon Debes

"بيب" روبوت بشري مبتكر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

&quot;بيب&quot; روبوت بشري مبتكر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Press service of the isento GmbH/Simon Debes

"بيب" روبوت بشري مبتكر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

© Getty Images / South China Morning Post/Jonathan Wong

روبوت "أطلس" ذو الشكل البشري من كلية الهندسة بجامعة هونج كونج.

روبوت &quot;أطلس&quot; ذو الشكل البشري من كلية الهندسة بجامعة هونج كونج. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / South China Morning Post/Jonathan Wong

روبوت "أطلس" ذو الشكل البشري من كلية الهندسة بجامعة هونج كونج.

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