https://sarabic.ae/20250409/بالأرقام-روسيا-والهند-تمتلكان-قدرات-بحرية-خارقة-نووية-وتقليدية-1099381223.html
بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا والهند قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T13:40+0000
2025-04-09T13:40+0000
2025-04-09T13:40+0000
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يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025 إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الأسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة في آسيا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, инфографика
بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
تمتلك روسيا والهند قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم خلال العام الحالي.
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025 إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الأسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة في آسيا.