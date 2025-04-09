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حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
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29 د
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ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا والهند قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
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يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025 إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الأسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة في آسيا.
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انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, инфографика

بالأرقام... روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية

13:40 GMT 09.04.2025
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تمتلك روسيا والهند قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم خلال العام الحالي.
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025 إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الأسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة في آسيا.
بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية - سبوتنيك عربي
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