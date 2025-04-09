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https://sarabic.ae/20250409/صحيفة-إيرانية-تقدم-اعتذارا-رسميا-لخامنئي-وتعاقب-نفسها-بالتوقف-عن-النشر-1099384383.html
صحيفة إيرانية تقدم اعتذارا رسميا لخامنئي وتعاقب نفسها بالتوقف عن النشر
صحيفة إيرانية تقدم اعتذارا رسميا لخامنئي وتعاقب نفسها بالتوقف عن النشر
سبوتنيك عربي
شهد المشهد الإعلامي الإيراني حالة جدل واسعة بعد نشر تقرير تضمن معلومات حساسة حول مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة، ما استدعى اعتذارا رسميا للمرشد الأعلى آية... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:34+0000
2025-04-09T15:34+0000
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وأعلنت صحيفة "شرق" الإيرانية، الصادرة في طهران، عن توقفها المؤقت عن النشر لمدة يومين، وذلك عقب نشرها تقريرا تضمن معلومات غير مؤكدة بشأن مفاوضات مباشرة محتملة بين إيران والولايات المتحدة.ورغم تبرير الصحيفة هذا التوقف بإجراء "تغييرات فنية وبنية تحتية واسعة" تشمل نسختيها المطبوعة والإلكترونية، إلا أن الخطوة جاءت بعد ردود فعل رسمية حادة على ما نشرته بشأن لقاء سري مزعوم جمع المرشد الأعلى برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية حميد رضا حاجي بابايي.وكانت الصحيفة قد ذكرت، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن اللقاء السري تناول موضوع استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وأنه تم طرح 3 أسماء مرشحة لقيادة هذه المهمة، هم: علي لاريجاني، محمد فروزنده، ومحمد جواد ظريف.عقب ذلك، نشرت الصحيفة ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نص اعتذار رسمي لمكتب خامنئي، عبّر فيه مسؤولو "شرق" عن أسفهم لنشر معلومات "غير دقيقة وغير مبررة".وأكدوا أن الصحيفة تتحمل مسؤوليتها المهنية كاملة، وأن نشر مثل هذه التفاصيل دون الاستناد إلى مصادر موثوقة "يُعد خطأ لا يتماشى مع المعايير الصحفية المعتادة".كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن مفاوضات مباشرة "على مستوى عالٍ" مع إيران ستُعقد يوم السبت المقبل. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس" أن المحادثات ستكون "غير مباشرة".بينما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250409/غانتس-يدعو-لعملية-عسكرية-شاملة-ضد-إيران-تشمل-منشآتها-النووية-وقدراتها-الاستراتيجية-1099383165.html
https://sarabic.ae/20250408/نتنياهو-إذا-طالت-المفاوضات-مع-إيران-حول-السلاح-النووي-أكثر-من-اللازم-فسيكون-الحل-عسكريا-1099349954.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صحيفة إيرانية تقدم اعتذارا رسميا لخامنئي وتعاقب نفسها بالتوقف عن النشر

15:34 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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شهد المشهد الإعلامي الإيراني حالة جدل واسعة بعد نشر تقرير تضمن معلومات حساسة حول مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة، ما استدعى اعتذارا رسميا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأعلنت صحيفة "شرق" الإيرانية، الصادرة في طهران، عن توقفها المؤقت عن النشر لمدة يومين، وذلك عقب نشرها تقريرا تضمن معلومات غير مؤكدة بشأن مفاوضات مباشرة محتملة بين إيران والولايات المتحدة.
ورغم تبرير الصحيفة هذا التوقف بإجراء "تغييرات فنية وبنية تحتية واسعة" تشمل نسختيها المطبوعة والإلكترونية، إلا أن الخطوة جاءت بعد ردود فعل رسمية حادة على ما نشرته بشأن لقاء سري مزعوم جمع المرشد الأعلى برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية حميد رضا حاجي بابايي.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
غانتس يدعو لعملية عسكرية شاملة ضد إيران تشمل منشآتها النووية وقدراتها الاستراتيجية
15:11 GMT
وكانت الصحيفة قد ذكرت، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن اللقاء السري تناول موضوع استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وأنه تم طرح 3 أسماء مرشحة لقيادة هذه المهمة، هم: علي لاريجاني، محمد فروزنده، ومحمد جواد ظريف.
عقب ذلك، نشرت الصحيفة ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نص اعتذار رسمي لمكتب خامنئي، عبّر فيه مسؤولو "شرق" عن أسفهم لنشر معلومات "غير دقيقة وغير مبررة".
وأكدوا أن الصحيفة تتحمل مسؤوليتها المهنية كاملة، وأن نشر مثل هذه التفاصيل دون الاستناد إلى مصادر موثوقة "يُعد خطأ لا يتماشى مع المعايير الصحفية المعتادة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
نتنياهو: إذا طالت المفاوضات مع إيران حول السلاح النووي أكثر من اللازم فسيكون الحل عسكريا
أمس, 15:52 GMT
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن مفاوضات مباشرة "على مستوى عالٍ" مع إيران ستُعقد يوم السبت المقبل. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس" أن المحادثات ستكون "غير مباشرة".
بينما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.
وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
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