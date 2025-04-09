ظهرت في "صراع العروش"... ذئاب منقرضة تعود للحياة

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جرو ذئب رهيب يُدعى رومولوس، وريموس، على العرش الحديدي من سلسلة "صراع العروش"، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل "صراع العروش"، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام.