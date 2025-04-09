ظهرت في "صراع العروش"... ذئاب منقرضة تعود للحياة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250409/ظهرت-في-صراع-العروش-ذئاب-منقرضة-تعود-للحياة--1099378255.html
ظهرت في "صراع العروش"... ذئاب منقرضة تعود للحياة
ظهرت في "صراع العروش"... ذئاب منقرضة تعود للحياة
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور لذئاب منقرضة تعود إلى الحياة، ظهرت في "صراع العروش"، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T14:04+0000
2025-04-09T14:04+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099378425_0:1021:2048:2173_1920x0_80_0_0_342555a882e24b613128ac82ec2099d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099378425_0:855:2048:2391_1920x0_80_0_0_2eb530b2fc0e247e385abb9813de77d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

ظهرت في "صراع العروش"... ذئاب منقرضة تعود للحياة

14:04 GMT 09.04.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور لذئاب منقرضة تعود إلى الحياة، ظهرت في "صراع العروش"، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب يُدعى رومولوس، وريموس، على العرش الحديدي من سلسلة "صراع العروش"، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل "صراع العروش"، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام.

جرو ذئب رهيب يُدعى رومولوس، وريموس، على العرش الحديدي من سلسلة &quot;صراع العروش&quot;، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل &quot;صراع العروش&quot;، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب يُدعى رومولوس، وريموس، على العرش الحديدي من سلسلة "صراع العروش"، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل "صراع العروش"، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات "كولوسال" لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى.

أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات &quot;كولوسال&quot; لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات "كولوسال" لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

مختبر العلوم البيولوجية الضخم، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل "صراع العروش"، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام.

مختبر العلوم البيولوجية الضخم، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل &quot;صراع العروش&quot;، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام. - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

مختبر العلوم البيولوجية الضخم، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا، ليصبح بذلك أول حيوان يُعاد إحياؤه بنجاح في العالم، وكان الذئب الرهيب، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه مخلوق أسطوري اشتهر من مسلسل "صراع العروش"، وهو من فصيلة الكلاب الأمريكية التي انقرضت منذ أكثر من 12,500 عام.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمرها 15 يومًا، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

جرو ذئب رهيب عمرها 15 يومًا، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمرها 15 يومًا، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 5 أشهر، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات شركة "كولوسال بيوساينسز" لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى.

جرو ذئب رهيب عمره 5 أشهر، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot; لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 5 أشهر، ويُعدّ نجاح ولادة 3 ذئاب رهيبة إنجازًا علميًا ثوريًا، يُجسّد قفزة نوعية أخرى في تقنيات شركة "كولوسال بيوساينسز" لاستعادة الأنواع المنقرضة، وخطوة حاسمة على طريق استعادة الأنواع المستهدفة الأخرى.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

عالم العلوم البيولوجية، بن لام، مع جرو ذئب رهيب، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

عالم العلوم البيولوجية، بن لام، مع جرو ذئب رهيب، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

عالم العلوم البيولوجية، بن لام، مع جرو ذئب رهيب، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمرها شهر واحد، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

جرو ذئب رهيب عمرها شهر واحد، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمرها شهر واحد، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 15 يومًا، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

جرو ذئب رهيب عمره 15 يومًا، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 15 يومًا، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 3 أشهر، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

جرو ذئب رهيب عمره 3 أشهر، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب عمره 3 أشهر، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب اسمه خاليسي، عمره شهرين، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

جرو ذئب رهيب اسمه خاليسي، عمره شهرين، حيث أعلنت شركة &quot;كولوسال بيوساينسز&quot;، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / Colossal Biosciences/Christopher Klee

جرو ذئب رهيب اسمه خاليسي، عمره شهرين، حيث أعلنت شركة "كولوسال بيوساينسز"، الشركة الوحيدة في العالم المتخصصة في إحياء الأنواع المنقرضة، عن إعادة إحياء ذئب رهيب كان منقرضًا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала