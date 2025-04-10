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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250410/كارلسون-الولايات-المتحدة-خسرت-الحرب-ضد-روسيا-وفي-الوقت-نفسه-دمرت-أوكرانيا-1099394224.html
كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا وفي الوقت نفسه دمرت أوكرانيا
كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا وفي الوقت نفسه دمرت أوكرانيا
سبوتنيك عربي
يعتبر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، وفي... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T01:47+0000
2025-04-10T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع مروج نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة واحدة، أننا خسرنا للتو حربًا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربًا ضد روسيا".وكشف كارلسون أن الإجراءات الأمريكية ضد روسيا لم تكن مرتبطة أبدًا بأوكرانيا.وأضاف: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا (...). لقد دمرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".وأشار الصحفي الأمريكي إلى أنه ورغم هزيمتهم، لن يعلن أحد في الولايات المتحدة ذلك صراحة، ولن يعترفوا بأن واشنطن بالغت في تقدير قوتها.وخلص، قائلاً: "أنا خائف جدًا من ذلك. لماذا لا نعلم أننا لن ننتصر في حرب تقليدية ضد روسيا، ماذا يعني هذا بالنسبة لقوتنا؟ ربما علينا تعديل توقعاتنا قليلاً؟".
https://sarabic.ae/20240411/نائب-أوكراني-سيتم-تدمير-أوكرانيا-إذا-لم-يتم-تعبئة-النساء-1087898878.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا وفي الوقت نفسه دمرت أوكرانيا

01:47 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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يعتبر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، وفي الوقت نفسه دمرت أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كارلسون في مقابلة مع مروج نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة واحدة، أننا خسرنا للتو حربًا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربًا ضد روسيا".
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11 أبريل 2024, 15:53 GMT
وكشف كارلسون أن الإجراءات الأمريكية ضد روسيا لم تكن مرتبطة أبدًا بأوكرانيا.
وأضاف: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا (...). لقد دمرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".
وأشار الصحفي الأمريكي إلى أنه ورغم هزيمتهم، لن يعلن أحد في الولايات المتحدة ذلك صراحة، ولن يعترفوا بأن واشنطن بالغت في تقدير قوتها.
وخلص، قائلاً: "أنا خائف جدًا من ذلك. لماذا لا نعلم أننا لن ننتصر في حرب تقليدية ضد روسيا، ماذا يعني هذا بالنسبة لقوتنا؟ ربما علينا تعديل توقعاتنا قليلاً؟".
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