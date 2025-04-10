https://sarabic.ae/20250410/مقتل-ستة-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-مروحية-في-نيويورك-1099431040.html
مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية في نيويورك
مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية في نيويورك
سبوتنيك عربي
أكد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، يوم الخميس، مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T22:39+0000
2025-04-10T22:39+0000
2025-04-10T22:45+0000
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وقال آدامز خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، تم انتشال جميع الضحايا الستة من المياه، وللأسف، تأكدت وفاتهم جميعًا".وكانت قناة "فوكس 2 ديترويت" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن الشرطة، بمقتل ستة أشخاص على الأقل جراء تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك، يوم الخميس.من جانبها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مروحية من طراز "بيل 206" تحطمت وغرقت في نهر هدسون في نيويورك.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك
مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية في نيويورك
22:39 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 22:45 GMT 10.04.2025)
أكد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، يوم الخميس، مصرع ستة أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون.
وقال آدامز خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، تم انتشال جميع الضحايا الستة من المياه، وللأسف، تأكدت وفاتهم جميعًا".
وكانت قناة "فوكس 2 ديترويت" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن الشرطة، بمقتل ستة أشخاص على الأقل جراء تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك، يوم الخميس.
من جانبها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مروحية من طراز "بيل 206" تحطمت وغرقت في نهر هدسون في نيويورك.