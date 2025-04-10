أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250410/1099405197.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T11:36+0000
2025-04-10T11:36+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099405366_0:16:2068:1179_1920x0_80_0_0_72b628757cb487417a62f8592e70973d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099405366_237:0:1830:1195_1920x0_80_0_0_0aac2e77b4e7265c8154fa6d9e415005.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:36 GMT 10.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Dia Dipasupil

لقطة طريفة للممثلة كريستين ميليوتي، وجاستيس سميث، على خشبة مسرح نقابة المخرجين الأمريكيين، في مدينة نيويورك.

لقطة طريفة للممثلة كريستين ميليوتي، وجاستيس سميث، على خشبة مسرح نقابة المخرجين الأمريكيين، في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Dia Dipasupil

لقطة طريفة للممثلة كريستين ميليوتي، وجاستيس سميث، على خشبة مسرح نقابة المخرجين الأمريكيين، في مدينة نيويورك.

© Getty Images / VCG/Li Hongbo

صورة لدببة الباندا وهي تلعب على الأرجوحة في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.

صورة لدببة الباندا وهي تلعب على الأرجوحة في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / VCG/Li Hongbo

صورة لدببة الباندا وهي تلعب على الأرجوحة في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.

© AP Photo / Charlie Riedel

مشجعون يرتدون زي "هوت دوغ" خلال مباراة بيسبول بين فريق كانساس سيتي رويالز، وفريق مينيسوتا توينز، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة.

مشجعون يرتدون زي &quot;هوت دوغ&quot; خلال مباراة بيسبول بين فريق كانساس سيتي رويالز، وفريق مينيسوتا توينز، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Charlie Riedel

مشجعون يرتدون زي "هوت دوغ" خلال مباراة بيسبول بين فريق كانساس سيتي رويالز، وفريق مينيسوتا توينز، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة.

© Getty Images / WPA Pool/Aaron Chown

الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع "أوركسترا لندن للخضراوات" خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع &quot;أوركسترا لندن للخضراوات&quot; خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / WPA Pool/Aaron Chown

الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع "أوركسترا لندن للخضراوات" خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

© Getty Images / Anadolu/Stuart Brock

طائر يقف فوق لافتة "ممنوع الصيد" وفي منقاره سمكة طازجة في حديقة تيديسلي في ستافوردشاير، المملكة المتحدة.

طائر يقف فوق لافتة &quot;ممنوع الصيد&quot; وفي منقاره سمكة طازجة في حديقة تيديسلي في ستافوردشاير، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Anadolu/Stuart Brock

طائر يقف فوق لافتة "ممنوع الصيد" وفي منقاره سمكة طازجة في حديقة تيديسلي في ستافوردشاير، المملكة المتحدة.

© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

الشرطة تعتقل متظاهرًا يرتدي زي ديناصور خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا.

الشرطة تعتقل متظاهرًا يرتدي زي ديناصور خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

الشرطة تعتقل متظاهرًا يرتدي زي ديناصور خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

روبوت يؤدي عرضًا استعراضيا في معرض الصين للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، في بكين، الصين.

روبوت يؤدي عرضًا استعراضيا في معرض الصين للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

روبوت يؤدي عرضًا استعراضيا في معرض الصين للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، في بكين، الصين.

© Getty Images / Tiffany Rose

الممثل براندون سكلينار في لقطة طريفة مع ميغان فاهي، خلال العرض الخاص لفيلم "دروب" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

الممثل براندون سكلينار في لقطة طريفة مع ميغان فاهي، خلال العرض الخاص لفيلم &quot;دروب&quot; في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Tiffany Rose

الممثل براندون سكلينار في لقطة طريفة مع ميغان فاهي، خلال العرض الخاص لفيلم "دروب" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشجع نادي سيسكا الروسي يرتدي زي الحصان قبل بداية مباراة الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

مشجع نادي سيسكا الروسي يرتدي زي الحصان قبل بداية مباراة الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشجع نادي سيسكا الروسي يرتدي زي الحصان قبل بداية مباراة الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

© Getty Images / picture alliance/Marcus Brandt

صورة لقرد البابون وقد ولدت أول صغارها، في حظيرة حديقة حيوان هاغينبيك.

صورة لقرد البابون وقد ولدت أول صغارها، في حظيرة حديقة حيوان هاغينبيك. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / picture alliance/Marcus Brandt

صورة لقرد البابون وقد ولدت أول صغارها، في حظيرة حديقة حيوان هاغينبيك.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала