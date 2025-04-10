أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة للممثلة كريستين ميليوتي، وجاستيس سميث، على خشبة مسرح نقابة المخرجين الأمريكيين، في مدينة نيويورك.
لقطة طريفة للممثلة كريستين ميليوتي، وجاستيس سميث، على خشبة مسرح نقابة المخرجين الأمريكيين، في مدينة نيويورك.
صورة لدببة الباندا وهي تلعب على الأرجوحة في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.
صورة لدببة الباندا وهي تلعب على الأرجوحة في حديقة حيوان تشونغتشينغ، الصين.
مشجعون يرتدون زي "هوت دوغ" خلال مباراة بيسبول بين فريق كانساس سيتي رويالز، وفريق مينيسوتا توينز، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة.
مشجعون يرتدون زي "هوت دوغ" خلال مباراة بيسبول بين فريق كانساس سيتي رويالز، وفريق مينيسوتا توينز، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة.
الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع "أوركسترا لندن للخضراوات" خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع "أوركسترا لندن للخضراوات" خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
طائر يقف فوق لافتة "ممنوع الصيد" وفي منقاره سمكة طازجة في حديقة تيديسلي في ستافوردشاير، المملكة المتحدة.
طائر يقف فوق لافتة "ممنوع الصيد" وفي منقاره سمكة طازجة في حديقة تيديسلي في ستافوردشاير، المملكة المتحدة.
الشرطة تعتقل متظاهرًا يرتدي زي ديناصور خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا.
الشرطة تعتقل متظاهرًا يرتدي زي ديناصور خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا.
روبوت يؤدي عرضًا استعراضيا في معرض الصين للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، في بكين، الصين.
روبوت يؤدي عرضًا استعراضيا في معرض الصين للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، في بكين، الصين.
الممثل براندون سكلينار في لقطة طريفة مع ميغان فاهي، خلال العرض الخاص لفيلم "دروب" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
الممثل براندون سكلينار في لقطة طريفة مع ميغان فاهي، خلال العرض الخاص لفيلم "دروب" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
مشجع نادي سيسكا الروسي يرتدي زي الحصان قبل بداية مباراة الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
مشجع نادي سيسكا الروسي يرتدي زي الحصان قبل بداية مباراة الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
صورة لقرد البابون وقد ولدت أول صغارها، في حظيرة حديقة حيوان هاغينبيك.
صورة لقرد البابون وقد ولدت أول صغارها، في حظيرة حديقة حيوان هاغينبيك.