أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الملك تشارلز الثالث يعزف على آلة موسيقية مصنوعة من الجزر، مع "أوركسترا لندن للخضراوات" خلال حفل استقبال لتكريم المشاركين في الموسيقى المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.