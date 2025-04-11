الصين تطور أول طائرة إنقاذ مسيرة في العالم
© Photo / Unsplash/ João Rochaطائرة مسيرة
© Photo / Unsplash/ João Rocha
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نجحت الصين في تطوير أول طائرة مسيرة في العالم مخصصة للإنقاذ الطبي في حالات الطوارئ، والتي توفر حلولا فعالة للتعامل مع الكوارث في بيئات قاسية.
وتم تصنيع الطائرة بواسطة شركة "هايشن للتكنولوجيا الطبية"، التابعة لمؤسسة بناء السفن الصينية، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم وشركاء آخرين في الصناعة.
وتم تجهيز المسيرة بوظائف طبية متقدمة تشمل دعم الجهاز التنفسي، والتسريب الوريدي، ومراقبة العلامات الحيوية، وإزالة الرجفان، والمراقبة بالفيديو عن بُعد في الوقت الفعلي، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
China has developed the world's first emergency medical rescue drone, which addresses critical gaps in disaster response in extreme environments.— People's Daily, China (@PDChina) April 11, 2025
According to its developer, the drone is equipped with advanced medical functions, including respiratory support, intravenous… pic.twitter.com/r9yEe4emDl
وصرح رئيس مجلس الإدارة لشركة "هايشن"، هوانغ يو هونغ، أن الطائرة قادرة على إجراء عمليات بحث وإنقاذ في بيئات قاسية، مثل البحار المالحة والهائجة ودرجات الحرارة القصوى، بالإضافة إلى قدرتها على نقل المصابين بسرعة.
وأشار هوانغ إلى أن الطائرة، التي تزن 600 كيلوغرام، وقادرة على حمل 300 كيلو غرام، تجمع بين الطيران المستقل والتحكم الأرضي عن بُعد، مما يُمكّنها من الانتشار السريع في حالات الطوارئ.