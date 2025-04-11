https://sarabic.ae/20250411/العراق-يوضح-حقيقة-قوائم-متداولة-لاختيار-سفرائه-1099463023.html
العراق يوضح حقيقة "قوائم متداولة" لاختيار سفرائه
العراق يوضح حقيقة "قوائم متداولة" لاختيار سفرائه
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قوائم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضم أسماء مرشحة لتولي مناصب سفراء تابعين لها. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T20:39+0000
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وأكدت في بيان لها أن "عملية اختيار سفراء جدد من الكوادر الدبلوماسية المؤهلة تحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، في ظل النقص الكبير الحاصل في هذا المنصب".وتابعت: "وفي هذا السياق، تشدد وزارة الخارجية العراقية على أن هذه العملية تجرى وفق آليات دقيقة وموضوعية، وبما يتوافق تماما مع قانون الخدمة الخارجية والسياسات المعتمدة، مع الحرص على اختيار الكفاءات التي تمثل العراق تمثيلا لائقا في المحافل الدولية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف البيان: "كما تنفي الوزارة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي من قوائم مزعومة بأسماء مرشحين لمنصب السفير، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الإعلان عن هذا الموضوع، عند إنجازه، سيتم عبر القنوات الرسمية للوزارة فقط".
https://sarabic.ae/20250411/بسبب-الهدر-الكبير-بالمال-العام-البرلمان-العراقي-يعتزم-جمع-تواقيع-لاستجواب-وزير-الدفاع-1099451118.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العراق يوضح حقيقة "قوائم متداولة" لاختيار سفرائه
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قوائم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضم أسماء مرشحة لتولي مناصب سفراء تابعين لها.
وأكدت في بيان لها أن "عملية اختيار سفراء جدد من الكوادر الدبلوماسية المؤهلة تحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، في ظل النقص الكبير الحاصل في هذا المنصب".
وتابعت: "وفي هذا السياق، تشدد وزارة الخارجية العراقية على أن هذه العملية تجرى وفق آليات دقيقة وموضوعية، وبما يتوافق تماما مع قانون الخدمة الخارجية والسياسات المعتمدة، مع الحرص على اختيار الكفاءات التي تمثل العراق تمثيلا لائقا في المحافل الدولية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف البيان: "كما تنفي الوزارة صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي من قوائم مزعومة بأسماء مرشحين لمنصب السفير، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الإعلان عن هذا الموضوع، عند إنجازه، سيتم عبر القنوات الرسمية للوزارة فقط".