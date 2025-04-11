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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين دان كاين رئيسا لهيئة الأركان
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين دان كاين رئيسا لهيئة الأركان
سبوتنيك عربي
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، دان كاين، رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T09:51+0000
2025-04-11T09:51+0000
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جاء ذلك بعد نحو شهرين من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجنرال سي كيو براون، الذي كان قد عينه سلفه جو بايدن في المنصب.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تمت الموافقة على تعيين كاين بأغلبية 60 صوتا مقابل 25 في جلسة تصويت ليلية، قبل بدء عطلة مجلس الشيوخ التي ستستمر لمدة أسبوعين. وكان ترامب قد رشح كاين لهذا المنصب في فبراير/شباط الماضي، بعد إقالة مفاجئة للجنرال براون، الذي يعتبر ثاني جنرال من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب بعد كولين باول.يذكر أن إقالة براون كانت خطوة مثيرة للجدل، إذ اعتُبرت جزءا من حملة ترامب لتطهير المؤسسة العسكرية من القادة الذين يدعمون مبادئ التنوع والمساواة داخل الجيش الأمريكي.وفي إعلان ترشيحه لكاين، قال ترامب: "خلال ولايتي الأولى، لعب كاين دورا فعالا في القضاء الكامل على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وتم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع"، مضيفاً أن "العديد ممن يعتبرون عباقرة الجيش قالوا إن هزيمة داعش ستستغرق سنوات، ولكن الجنرال كين قال إن الأمر يمكن أن يتم بسرعة، وقد أوفى بوعده".
https://sarabic.ae/20250222/ترامب-يعلن-إقالة-رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-1098052638.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين دان كاين رئيسا لهيئة الأركان

09:51 GMT 11.04.2025
© AP Photoرئيس هيئة الأركان الأمريكية الجديد الفريق دان كاين
رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجديد الفريق دان كاين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، دان كاين، رئيساً لهيئة الأركان المشتركة.
جاء ذلك بعد نحو شهرين من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجنرال سي كيو براون، الذي كان قد عينه سلفه جو بايدن في المنصب.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تمت الموافقة على تعيين كاين بأغلبية 60 صوتا مقابل 25 في جلسة تصويت ليلية، قبل بدء عطلة مجلس الشيوخ التي ستستمر لمدة أسبوعين.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
ترامب يعلن إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي
22 فبراير, 01:02 GMT
وكان ترامب قد رشح كاين لهذا المنصب في فبراير/شباط الماضي، بعد إقالة مفاجئة للجنرال براون، الذي يعتبر ثاني جنرال من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب بعد كولين باول.
يذكر أن إقالة براون كانت خطوة مثيرة للجدل، إذ اعتُبرت جزءا من حملة ترامب لتطهير المؤسسة العسكرية من القادة الذين يدعمون مبادئ التنوع والمساواة داخل الجيش الأمريكي.
وفي إعلان ترشيحه لكاين، قال ترامب: "خلال ولايتي الأولى، لعب كاين دورا فعالا في القضاء الكامل على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وتم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع"، مضيفاً أن "العديد ممن يعتبرون عباقرة الجيش قالوا إن هزيمة داعش ستستغرق سنوات، ولكن الجنرال كين قال إن الأمر يمكن أن يتم بسرعة، وقد أوفى بوعده".
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