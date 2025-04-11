https://sarabic.ae/20250411/وجبة-صينية-تاريخية-فاخرة-في-متحف-الكرملين-1099436401.html
وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين
وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين
سبوتنيك عربي
افُتتح، اليوم الجمعة، معرض "وجبة رائعة. تاريخ الطعام في الصين القديمة" المخصص للتقاليد الطهوية للصين القديمة، المقام في متحف الكرملين في موسكو، وقد التقط لكم... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T08:35+0000
2025-04-11T08:35+0000
2025-04-11T08:35+0000
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фото, صور
وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين
افُتتح، اليوم الجمعة، معرض "وجبة رائعة. تاريخ الطعام في الصين القديمة" المخصص للتقاليد الطهوية للصين القديمة، المقام في متحف الكرملين في موسكو، وقد التقط لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر وجبات صينية تاريخية فاخرة.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
عرض إبريق دبوسي ذي رقبة طويلة ونمط من الفروع والزهور المتشابكة.
عرض إبريق دبوسي ذي رقبة طويلة ونمط من الفروع والزهور المتشابكة.
عرض وجبات متنوعة من الطعام الصيني التقليدي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
عرض جرس من مجموعة بيانتشونغ مزين بزخارف بانتشيوين، المصمم على شكل تنين تشي مجعد بلا قرون.
عرض جرس من مجموعة بيانتشونغ مزين بزخارف بانتشيوين، المصمم على شكل تنين تشي مجعد بلا قرون.
نقاش بين زائرين حول المعرض.
أحد الزوار يلتقط صورة للمعروضات التقليدية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
زوار معرض "وجبة رائعة" يعربون عن إعجابهم بأوان قديمة كانت تستخدم للطهي.
زوار معرض "وجبة رائعة" يعربون عن إعجابهم بأوان قديمة كانت تستخدم للطهي.
أحد الزوار يتمعن بتصميم أواني الطهي التقليدية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
زائر يقف أمام المعروضات التي تحاكي تاريخ الطهي القديم.
زائر يقف أمام المعروضات التي تحاكي تاريخ الطهي القديم.