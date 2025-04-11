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https://sarabic.ae/20250411/وجبة-صينية-تاريخية-فاخرة-في-متحف-الكرملين-1099436401.html
وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين
وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين
سبوتنيك عربي
افُتتح، اليوم الجمعة، معرض "وجبة رائعة. تاريخ الطعام في الصين القديمة" المخصص للتقاليد الطهوية للصين القديمة، المقام في متحف الكرملين في موسكو، وقد التقط لكم... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

وجبة صينية تاريخية فاخرة في متحف الكرملين

08:35 GMT 11.04.2025
تابعنا عبر
افُتتح، اليوم الجمعة، معرض "وجبة رائعة. تاريخ الطعام في الصين القديمة" المخصص للتقاليد الطهوية للصين القديمة، المقام في متحف الكرملين في موسكو، وقد التقط لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر وجبات صينية تاريخية فاخرة.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عرض إبريق دبوسي ذي رقبة طويلة ونمط من الفروع والزهور المتشابكة.

عرض إبريق دبوسي ذي رقبة طويلة ونمط من الفروع والزهور المتشابكة. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض إبريق دبوسي ذي رقبة طويلة ونمط من الفروع والزهور المتشابكة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عرض وجبات متنوعة من الطعام الصيني التقليدي.

عرض وجبات متنوعة من الطعام الصيني التقليدي. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض وجبات متنوعة من الطعام الصيني التقليدي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عرض جرس من مجموعة بيانتشونغ مزين بزخارف بانتشيوين، المصمم على شكل تنين تشي مجعد بلا قرون.

عرض جرس من مجموعة بيانتشونغ مزين بزخارف بانتشيوين، المصمم على شكل تنين تشي مجعد بلا قرون. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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عرض جرس من مجموعة بيانتشونغ مزين بزخارف بانتشيوين، المصمم على شكل تنين تشي مجعد بلا قرون.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

نقاش بين زائرين حول المعرض.

نقاش بين زائرين حول المعرض. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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نقاش بين زائرين حول المعرض.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يلتقط صورة للمعروضات التقليدية.

أحد الزوار يلتقط صورة للمعروضات التقليدية. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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أحد الزوار يلتقط صورة للمعروضات التقليدية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "وجبة رائعة" يعربون عن إعجابهم بأوان قديمة كانت تستخدم للطهي.

زوار معرض &quot;وجبة رائعة&quot; يعربون عن إعجابهم بأوان قديمة كانت تستخدم للطهي. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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زوار معرض "وجبة رائعة" يعربون عن إعجابهم بأوان قديمة كانت تستخدم للطهي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يتمعن بتصميم أواني الطهي التقليدية.

أحد الزوار يتمعن بتصميم أواني الطهي التقليدية. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أحد الزوار يتمعن بتصميم أواني الطهي التقليدية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يقف أمام المعروضات التي تحاكي تاريخ الطهي القديم.

زائر يقف أمام المعروضات التي تحاكي تاريخ الطهي القديم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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زائر يقف أمام المعروضات التي تحاكي تاريخ الطهي القديم.

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