الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

10:41 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 10:50 GMT 11.04.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مسابقة ملكة جمال "شيريغيش" في مهرجان "GrelkaFest 2025" في مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي
المشاركون في مسابقة ملكة جمال شيريغيش في مهرجان GrelkaFest 2025 في مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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المشاركون في مسابقة ملكة جمال "شيريغيش" في مهرجان "GrelkaFest 2025" في مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي
© Getty Images / Sarah Stierاحتفال ألكسندر أوفشكين لاعب الهوكي الروسي، بهدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
احتفال ألكسندر أوفشكين لاعب الهوكي الروسي، بهدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Sarah Stier
احتفال ألكسندر أوفشكين لاعب الهوكي الروسي، بهدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورعملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية
عملية إطلاق صاروخ سويوز-2.1أ مع المركبة الفضائية سويوز إم إس-27 من قاعدة بايكونور الفضائية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud ssaالفلسطينيون الذين يحاولون مواصلة حياتهم اليومية في خيام مؤقتة، وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة
الفلسطينيون الذين يحاولون مواصلة حياتهم اليومية في خيام مؤقتة، وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mahmoud ssa
الفلسطينيون الذين يحاولون مواصلة حياتهم اليومية في خيام مؤقتة، وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة
© Getty Images / Anadolu/Ihsaan Haffejeeفتح أبواب سد فال في جنوب أفريقيا بعد أن تجاوز منسوب مياه السد 100 بالمائة وأُمر السكان الذين يعيشون حول نهر فال بالإخلاء
فتح أبواب سد فال في جنوب أفريقيا بعد أن تجاوز منسوب مياه السد 100 بالمائة وأُمر السكان الذين يعيشون حول نهر فال بالإخلاء - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ihsaan Haffejee
فتح أبواب سد فال في جنوب أفريقيا بعد أن تجاوز منسوب مياه السد 100 بالمائة وأُمر السكان الذين يعيشون حول نهر فال بالإخلاء
© Getty Images / picture alliance/Guido Kirchnerرجال الإطفاء يكافحون بإخماد حريقًا في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة صناعية في أهلين، ألمانيا.
رجال الإطفاء يكافحون بإخماد حريقًا في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة صناعية في أهلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Guido Kirchner
رجال الإطفاء يكافحون بإخماد حريقًا في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة صناعية في أهلين، ألمانيا.
© Getty Images / Future Publishing/Matthew Chattleأعضاء حركة "تمرد الانقراض" في وسط لندن.
متظاهرو حركة التمرد ضد الانقراض في وسط لندن، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Future Publishing/Matthew Chattle
أعضاء حركة "تمرد الانقراض" في وسط لندن.
© AP Photo / Fareed Khanيقوم عامل بتحميل أمتعة اللاجئين الأفغان على سطح حافلة بينما يستعد اللاجئون للعودة إلى أفغانستان، في محطة في كراتشي، باكستان
عامل يحمل أمتعة اللاجئين الأفغان على سطح حافلة في كراتشي، باكستان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fareed Khan
يقوم عامل بتحميل أمتعة اللاجئين الأفغان على سطح حافلة بينما يستعد اللاجئون للعودة إلى أفغانستان، في محطة في كراتشي، باكستان
© AP Photo / Andrew Medichiniظهر البابا فرنسيس بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان
ظهر البابا فرنسيس بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrew Medichini
ظهر البابا فرنسيس بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورترميم مقبرة جماعية لجنود الجيش السوفيتي الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى في قرية كازاتشيا لوكنيا، في مقعاطعة كورسك
ترميم مقبرة جماعية لجنود الجيش السوفيتي في مقعاطعة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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ترميم مقبرة جماعية لجنود الجيش السوفيتي الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى في قرية كازاتشيا لوكنيا، في مقعاطعة كورسك
© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakrabortyيرقص سادهو هندوسي، أو قديس هندوسي، خلال موكب ديني يحتفل بعيد ميلاد الإله الهندوسي راما، الهند
يرقص سادهو هندوسي، أو قديس هندوسي، خلال موكب ديني يحتفل بعيد ميلاد الإله الهندوسي راما، الهند - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty
يرقص سادهو هندوسي، أو قديس هندوسي، خلال موكب ديني يحتفل بعيد ميلاد الإله الهندوسي راما، الهند
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالناس في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا في شهر أبريل
الناس في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا في شهر أبريل - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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الناس في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا في شهر أبريل
© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidongيصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة على البجع أثناء سيره على طول الطريق خلال مسيرته السنوية إلى نهر آفون في كندا
يصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة على البجع أثناء سيره على طول الطريق خلال مسيرته السنوية إلى نهر آفون في كندا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidong
يصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة على البجع أثناء سيره على طول الطريق خلال مسيرته السنوية إلى نهر آفون في كندا
© AP Photo / Andy Wongامرأة على دراجة هوائية تمر بين عدائين عبر أزهار متطايرة في بكين، الصين
امرأة على دراجة هوائية تمر بين عدائين عبر أزهار متطايرة في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong
امرأة على دراجة هوائية تمر بين عدائين عبر أزهار متطايرة في بكين، الصين
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