الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مسابقة ملكة جمال "شيريغيش" في مهرجان "GrelkaFest 2025" في مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
المشاركون في مسابقة ملكة جمال "شيريغيش" في مهرجان "GrelkaFest 2025" في مجمع شيريغيش الرياضي والسياحي
© Getty Images / Sarah Stierاحتفال ألكسندر أوفشكين لاعب الهوكي الروسي، بهدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
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© Getty Images / Sarah Stier
احتفال ألكسندر أوفشكين لاعب الهوكي الروسي، بهدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورعملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية
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© Sputnik . Alexey Filippov/
عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud ssaالفلسطينيون الذين يحاولون مواصلة حياتهم اليومية في خيام مؤقتة، وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة
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© Getty Images / Anadolu/Mahmoud ssa
الفلسطينيون الذين يحاولون مواصلة حياتهم اليومية في خيام مؤقتة، وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة
© Getty Images / Anadolu/Ihsaan Haffejeeفتح أبواب سد فال في جنوب أفريقيا بعد أن تجاوز منسوب مياه السد 100 بالمائة وأُمر السكان الذين يعيشون حول نهر فال بالإخلاء
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© Getty Images / Anadolu/Ihsaan Haffejee
فتح أبواب سد فال في جنوب أفريقيا بعد أن تجاوز منسوب مياه السد 100 بالمائة وأُمر السكان الذين يعيشون حول نهر فال بالإخلاء
© Getty Images / picture alliance/Guido Kirchnerرجال الإطفاء يكافحون بإخماد حريقًا في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة صناعية في أهلين، ألمانيا.
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© Getty Images / picture alliance/Guido Kirchner
رجال الإطفاء يكافحون بإخماد حريقًا في مصنع لمعالجة البلاستيك في منطقة صناعية في أهلين، ألمانيا.
© Getty Images / Future Publishing/Matthew Chattleأعضاء حركة "تمرد الانقراض" في وسط لندن.
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© Getty Images / Future Publishing/Matthew Chattle
أعضاء حركة "تمرد الانقراض" في وسط لندن.
© AP Photo / Fareed Khanيقوم عامل بتحميل أمتعة اللاجئين الأفغان على سطح حافلة بينما يستعد اللاجئون للعودة إلى أفغانستان، في محطة في كراتشي، باكستان
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© AP Photo / Fareed Khan
يقوم عامل بتحميل أمتعة اللاجئين الأفغان على سطح حافلة بينما يستعد اللاجئون للعودة إلى أفغانستان، في محطة في كراتشي، باكستان
© AP Photo / Andrew Medichiniظهر البابا فرنسيس بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان
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© AP Photo / Andrew Medichini
ظهر البابا فرنسيس بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورترميم مقبرة جماعية لجنود الجيش السوفيتي الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى في قرية كازاتشيا لوكنيا، في مقعاطعة كورسك
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© Sputnik . Sergey Bobylev/
ترميم مقبرة جماعية لجنود الجيش السوفيتي الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى في قرية كازاتشيا لوكنيا، في مقعاطعة كورسك
© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakrabortyيرقص سادهو هندوسي، أو قديس هندوسي، خلال موكب ديني يحتفل بعيد ميلاد الإله الهندوسي راما، الهند
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© Getty Images / NurPhoto/Debajyoti Chakraborty
يرقص سادهو هندوسي، أو قديس هندوسي، خلال موكب ديني يحتفل بعيد ميلاد الإله الهندوسي راما، الهند
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالناس في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا في شهر أبريل
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
الناس في الساحة الحمراء أثناء تساقط الثلوج في موسكو، روسيا في شهر أبريل
© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidongيصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة على البجع أثناء سيره على طول الطريق خلال مسيرته السنوية إلى نهر آفون في كندا
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© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidong
يصطف الناس في الشوارع لإلقاء نظرة خاطفة على البجع أثناء سيره على طول الطريق خلال مسيرته السنوية إلى نهر آفون في كندا
© AP Photo / Andy Wongامرأة على دراجة هوائية تمر بين عدائين عبر أزهار متطايرة في بكين، الصين
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© AP Photo / Andy Wong
امرأة على دراجة هوائية تمر بين عدائين عبر أزهار متطايرة في بكين، الصين