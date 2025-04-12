https://sarabic.ae/20250412/الدفاع-الروسية-مقاتلات-روسية-تهاجم-مركبات-مدرعة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1099465240.html
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة ضاربة من القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مركبات مدرعة تابعة لقوات نظام كييف متخفية في منطقة غابات في... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T03:42+0000
2025-04-12T03:42+0000
2025-04-12T03:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت مجموعة الضربات الجوية التابعة لطيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، والمكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52 إم أليغيتور"، ومروحية الهجوم "مي-28 إن إم نايت هانتر"، ومروحية متعددة الأغراض "مي-8"، بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية متخفية في منطقة غابات على الحدود مع مقاطعة كورسك".وأوضحت أنه بعد الضربة، نفذت الأطقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250411/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099446489.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة ضاربة من القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مركبات مدرعة تابعة لقوات نظام كييف متخفية في منطقة غابات في منطقة الحدود بإقليم كورسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت مجموعة الضربات الجوية التابعة لطيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، والمكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52 إم أليغيتور"، ومروحية الهجوم "مي-28 إن إم نايت هانتر"، ومروحية متعددة الأغراض "مي-8"، بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية متخفية في منطقة غابات على الحدود مع مقاطعة كورسك".
وأوضحت أنه بعد الضربة، نفذت الأطقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.