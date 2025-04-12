الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
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06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
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10:48 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250412/الدفاع-الروسية-مقاتلات-روسية-تهاجم-مركبات-مدرعة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1099465240.html
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة ضاربة من القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مركبات مدرعة تابعة لقوات نظام كييف متخفية في منطقة غابات في... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T03:42+0000
2025-04-12T03:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت مجموعة الضربات الجوية التابعة لطيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، والمكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52 إم أليغيتور"، ومروحية الهجوم "مي-28 إن إم نايت هانتر"، ومروحية متعددة الأغراض "مي-8"، بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية متخفية في منطقة غابات على الحدود مع مقاطعة كورسك".وأوضحت أنه بعد الضربة، نفذت الأطقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250411/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099446489.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تهاجم مركبات مدرعة أوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية

03:42 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Aleksei Danichev
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة ضاربة من القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مركبات مدرعة تابعة لقوات نظام كييف متخفية في منطقة غابات في منطقة الحدود بإقليم كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت مجموعة الضربات الجوية التابعة لطيران الجيش التابع للقوات الجوية الفضائية، والمكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52 إم أليغيتور"، ومروحية الهجوم "مي-28 إن إم نايت هانتر"، ومروحية متعددة الأغراض "مي-8"، بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية متخفية في منطقة غابات على الحدود مع مقاطعة كورسك".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 11:01 GMT
وأوضحت أنه بعد الضربة، نفذت الأطقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
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