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الرئيس اللبناني: إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل "مؤامرة خبيثة" على البلاد
الرئيس اللبناني: إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل "مؤامرة خبيثة" على البلاد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت، إنه لم يتم معرفة من وراء الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان تجاه إسرائيل. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T17:40+0000
2025-04-12T17:40+0000
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وفي كلمته التي ألقاها عشية الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وصف عون هذه الهجمات بأنها "مؤامرة خبيثة على البلاد"، مؤكدا أنها تهدد استقرار لبنان وأمن مواطنيه.وأشار إلى أن "هذه التصرفات تمنح ذريعة لأولئك الذين يسعون للاعتداء على لبنان، مما يضع الدولة في موقف ضعيف أمام أصدقائها والمجتمع الدولي".وأعرب الرئيس اللبناني في كلمته عن أهمية إجماع اللبنانيين في إدانة هذه الممارسات، مؤكدا أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تقدّم بإخبار قضائي ضد من قاموا بهذه الأعمال، وهو ما وصفه بالخطوة المشكورة والمقدرة.كما أكد أن "العنف لا يمكن أن يحل أي مشكلة في لبنان"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب الحوار.وأضاف أن "كُلفة التسوية الداخلية أقل بكثير على لبنان من أي ثمن قد يدفعه للخارج".وشدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن الوقت قد حان لتعلم درس أن الدولة القوية هي التي تحمي الوطن، محذرا من أن أي سلاح خارج قرار الدولة يعرض لبنان للخطر.وقال: "يجب أن نكون قد تعلمنا من 50 عاما من الحروب المجنونة"، مؤكدا أن الحرب قد تم دفنها للأبد، وأن العودة إليها أو السماح بعودتها أمر مستحيل.وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في كلمته اليوم السبت أن "وحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا"، داعيا إلى تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات.
https://sarabic.ae/20250322/حزب-الله-ينفي-أي-علاقة-له-بإطلاق-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-1098856127.html
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الرئيس اللبناني: إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل "مؤامرة خبيثة" على البلاد

17:40 GMT 12.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت، إنه لم يتم معرفة من وراء الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.
وفي كلمته التي ألقاها عشية الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وصف عون هذه الهجمات بأنها "مؤامرة خبيثة على البلاد"، مؤكدا أنها تهدد استقرار لبنان وأمن مواطنيه.
وأشار إلى أن "هذه التصرفات تمنح ذريعة لأولئك الذين يسعون للاعتداء على لبنان، مما يضع الدولة في موقف ضعيف أمام أصدقائها والمجتمع الدولي".
وأعرب الرئيس اللبناني في كلمته عن أهمية إجماع اللبنانيين في إدانة هذه الممارسات، مؤكدا أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تقدّم بإخبار قضائي ضد من قاموا بهذه الأعمال، وهو ما وصفه بالخطوة المشكورة والمقدرة.
كما أكد أن "العنف لا يمكن أن يحل أي مشكلة في لبنان"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب الحوار.
وأضاف أن "كُلفة التسوية الداخلية أقل بكثير على لبنان من أي ثمن قد يدفعه للخارج".
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
"حزب الله" ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل
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وشدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على أن الوقت قد حان لتعلم درس أن الدولة القوية هي التي تحمي الوطن، محذرا من أن أي سلاح خارج قرار الدولة يعرض لبنان للخطر.
وقال: "يجب أن نكون قد تعلمنا من 50 عاما من الحروب المجنونة"، مؤكدا أن الحرب قد تم دفنها للأبد، وأن العودة إليها أو السماح بعودتها أمر مستحيل.
وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في كلمته اليوم السبت أن "وحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا"، داعيا إلى تعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات.
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