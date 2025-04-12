https://sarabic.ae/20250412/ترامب-التصعيد-التجاري-مع-الصين-قد-يؤدي-إلى-نتائج-جيدة-1099464862.html
ترامب: التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدة
ترامب: التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يعتقد أن التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدة. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T02:06+0000
2025-04-12T02:06+0000
2025-04-12T02:06+0000
ترامب
دونالد ترامب
الصين
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أعتقد أن شيئا إيجابيا سيخرج من هذا"، في إشارة إلى التوترات التجارية بين واشنطن وبكين عقب فرض رسوم جمركية من جانب البلدين.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وجد أرضية مشتركة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، مؤكدا "أننا في وضع جيد الآن".وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أوضح ترامب أن "سوق السندات يسير على ما يرام وأعتقد أن قيمة الدولار سترتفع عندما يدرك الناس ما نقوم به".وتابع: "بلدنا بات يجني الكثير من الأموال لأول مرة منذ فترة طويلة".وأعلن ترامب، في وقت سابق، رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة، مبررا ذلك "بعدم احترام الصين للأسواق العالمية"، كما أعلن في الوقت ذاته تعليق فرض الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما، وخفضها إلى نسبة الحد الأدنى البالغة 10 بالمئة.
https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-يحذر-الصين-من-أن-المزيد-من-التصعيد-التجاري-لن-يكون-جيدا-1099464612.html
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ترامب, دونالد ترامب, الصين, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, الصين, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدة
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأنه يعتقد أن التصعيد التجاري مع الصين قد يؤدي إلى نتائج جيدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "أعتقد أن شيئا إيجابيا سيخرج من هذا"، في إشارة إلى التوترات التجارية بين واشنطن وبكين عقب فرض رسوم جمركية من جانب البلدين.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وجد أرضية مشتركة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، مؤكدا "أننا في وضع جيد الآن".
وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أوضح ترامب أن "سوق السندات يسير على ما يرام وأعتقد أن قيمة الدولار سترتفع عندما يدرك الناس ما نقوم به".
وتابع: "بلدنا بات يجني الكثير من الأموال لأول مرة منذ فترة طويلة".
وأعلن ترامب، في وقت سابق، رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية
المفروضة على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة، مبررا ذلك "بعدم احترام الصين للأسواق العالمية"، كما أعلن في الوقت ذاته تعليق فرض الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما، وخفضها إلى نسبة الحد الأدنى البالغة 10 بالمئة.