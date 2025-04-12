https://sarabic.ae/20250412/تصويت-برأيك-هل-تصل-المفاوضات-في-مسقط-بين-واشنطن-وطهران-إلى-حل-للأزمة-النووية-الإيرانية؟--1099473756.html
تصويت... برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟
تصويت... برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس فريق تفاوضي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T08:04+0000
2025-04-12T08:04+0000
2025-04-12T08:04+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فقد بدأت المشاورات التمهيدية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، في مسقط، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية العماني محادثات مماثلة مع رئيس فريق التفاوض الأمريكي، لتمهيد الطريق لمفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم.ويتوقع خبراء أن تصل المفاوضات إلى تفاهمات بين الجانب الأمريكي والإيراني، حول ملف إيران النووي، بهدف تجنب التصعيد في المنطقة، فيما يؤكد محللون أن الأزمة أكثر تعقيدا ومتشابكة مع ملفات أخرى في المنطقة، لذلك تحتاج إلى وقت طويل.برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن, طهران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن, طهران, опросы
تصويت... برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس فريق تفاوضي يضم نوابه مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فقد بدأت المشاورات التمهيدية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، في مسقط، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية العماني محادثات مماثلة مع رئيس فريق التفاوض الأمريكي، لتمهيد الطريق لمفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم.
ويتوقع خبراء أن تصل المفاوضات إلى تفاهمات بين الجانب الأمريكي والإيراني، حول ملف إيران النووي، بهدف تجنب التصعيد في المنطقة، فيما يؤكد محللون أن الأزمة أكثر تعقيدا ومتشابكة مع ملفات أخرى في المنطقة، لذلك تحتاج إلى وقت طويل.
برأيك هل تصل المفاوضات في مسقط بين واشنطن وطهران إلى حل للأزمة النووية الإيرانية؟