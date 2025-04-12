https://sarabic.ae/20250412/روسيا-تحتفل-بيوم-رواد-الفضاء-الشمعة-البشرية-الأولى-التي-أضاءت-الكون-المظلم-1099468582.html

روسيا تحتفل بيوم رواد الفضاء... الشمعة البشرية الأولى التي أضاءت الكون المظلم

روسيا تحتفل بيوم رواد الفضاء... الشمعة البشرية الأولى التي أضاءت الكون المظلم

سبوتنيك عربي

تحتفل روسيا، في مثل هذا اليوم من كل عام، بتاريخ 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، والذي يصادف اليوم الذي قام فيه رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، بأول رحلة... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T07:20+0000

2025-04-12T07:20+0000

2025-04-12T07:27+0000

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وأُعلن هذا اليوم، بناء على مبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الدولي للرحلة البشرية الأولى إلى الفضاء، هذه الرحلة التي أضاءت الشمعة البشرية الأولى في أرجاء الكون المظلم.وفي مثل هذا اليوم وتحديدا في 12 أبريل عام 1961، تم إطلاق أول مركبة فضائية سوفييتية في العالم، والتي كانت تحمل اسم "فوستوك 1"، وعلى متنها رائد الفضاء يوري غارغارين، إلى مدار الأرض. وبسبب هذه الرحلة التاريخية الأولى للبشر إلى الفضاء، استطاع أكثر من 500 شخص من أكثر من 40 دولة الوصول إلى الفضاء، ليكون هذا اليوم بمثابة "مفتاح الكون"، الذي منحته هذه الرحلة إلى البشرية جمعاء. وخلال المؤتمر العام الـ61 للاتحاد الدولي للملاحة الجوية، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1968، تقرر الاحتفال بيوم 12 أبريل من كل عام، باعتباره اليوم العالمي للطيران والفضاء. وتم تأكيد الاحتفال بهذا اليوم بموجب قرار مجلس الاتحاد الدولي للملاحة الجوية، الذي تم اعتماده في 30 أبريل عام 1969، بناءً على اقتراح اتحاد الرياضات الجوية في الاتحاد السوفييتي.

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العالم, روسيا, الفضاء, محطة الفضاء الروسية