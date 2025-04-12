عدم التقيد بالنظام يجعل الإنسان "عاريا".. إليك الدليل.. فيديو
09:09 GMT 12.04.2025 (تم التحديث: 09:26 GMT 12.04.2025)
© Photo / x/ social mediaمشهد متداول لتعلق ثياب رجل بحاجز معدني أثناء عبوره
© Photo / x/ social media
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انتشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا اللاتينية، مقطع فيديو لرجل يحاول عبور بوابة بالتسلل من أسفل حاجز معدني، بطريقة غير قانونية، حيث فتحت هذه البوابة بشكل مفاجئ، ما تسبب بتعلق ثياب الرجل بها ونزعها عنه.
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يحاول التسلل من أسفل قضبان البوابة المعدينة، حيث علقت القضبان بثيابة وشدتها إلى الأعلى.
🟠لماذا عليك التقيّد بالنظام؟ .. إليك السبب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 12, 2025
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا اللاتينية، مقطع فيديو لرجل يحاول عبور بوابة بالتسلل من أسفل حاجز معدني، بطريقة غير قانونية، حيث فتحت هذه البوابة بشكل مفاجئ، ما تسبب بتعلق ثياب الرجل بها ونزعها عنه. pic.twitter.com/rFynMfBfjH
واضطر الرجل إلى خلع ثيابه لكي يتجنب أن ترفعه القضبان المعدنية مع الحاجز، الأمر الذي نزع قميصه عن جسمه، في مشهد مضحك يؤكد على ضرورة التقيد بالنظام، لأن عدم التقيد قد "يجعل الإنسان عاريا".