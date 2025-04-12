يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية

يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء "فوستوك-1" وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين
يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء "فوستوك-1" وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال مقابلة في "القبة السماوية" باللولايات المتحدة الأمريكية
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال مقابلة في "القبة السماوية" باللولايات المتحدة الأمريكية
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، في حفل رأس السنة الجديدة
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، في حفل رأس السنة الجديدة
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، يوقّع على تذكارات في فيينا
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، يوقّع على تذكارات في فيينا
فييدل كاسترو ويوري غاغارين
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في باريس لحضور المؤتمر الـ14 للملاحة الفضائية
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في باريس لحضور المؤتمر الـ14 للملاحة الفضائية
رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين مع ابنته غالينا
رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين مع ابنته غالينا
رائدا الفضاء السوفييتيان يوري غاغارين، وفلاديمير كوماروف، في رحلة صيد
رائدا الفضاء السوفييتيان يوري غاغارين، وفلاديمير كوماروف، في رحلة صيد
رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، يعلق شارة على صدر الابن الأصغر للرئيس المصري جمال عبد الناصر، خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية
رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، يعلق شارة على صدر الابن الأصغر للرئيس المصري جمال عبد الناصر، خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال زيارته لجامعة صداقة الشعوب في موسكو
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال زيارته لجامعة صداقة الشعوب في موسكو
يوري غاغارين في قمرة القيادة لطائرة "فيكرز فيكونت" التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، خلال رحلة إلى بريطانيا
يوري غاغارين في قمرة القيادة لطائرة "فيكرز فيكونت" التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، خلال رحلة إلى بريطانيا
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، وأطفالهما
رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، وأطفالهما
رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، خلال رحلته "مهمة السلام" حول الكوكب، حاملا حمامة أهداها له رواد فضاء بلغاريون
رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، خلال رحلته "مهمة السلام" حول الكوكب، حاملا حمامة أهداها له رواد فضاء بلغاريون