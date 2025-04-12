يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250412/1099469742.html
يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية
يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية
سبوتنيك عربي
في يوم رواد الفضاء، جمع فريق "سبوتنيك" لكم بعض صور من محطات حياة رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية

08:01 GMT 12.04.2025
تابعنا عبر
في يوم رواد الفضاء، جمع فريق "سبوتنيك" لكم بعض صور من محطات حياة رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين.
© Sputnik . Aleksandr Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور

يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء "فوستوك-1" وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين

يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء &quot;فوستوك-1&quot; وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Aleksandr Sergeev
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يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء "فوستوك-1" وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين

© Getty Images / Bettmann

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال مقابلة في "القبة السماوية" باللولايات المتحدة الأمريكية

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال مقابلة في &quot;القبة السماوية&quot; باللولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
2/14
© Getty Images / Bettmann

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال مقابلة في "القبة السماوية" باللولايات المتحدة الأمريكية

© Sputnik . G. Dubinski / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . G. Dubinski
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رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين

© Sputnik . David Sholomovich / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، في حفل رأس السنة الجديدة

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، في حفل رأس السنة الجديدة - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . David Sholomovich
/
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رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، في حفل رأس السنة الجديدة

© Getty Images / Imagno/brandstaetter images

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، يوقّع على تذكارات في فيينا

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، يوقّع على تذكارات في فيينا - سبوتنيك عربي
5/14
© Getty Images / Imagno/brandstaetter images

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، يوقّع على تذكارات في فيينا

© Photo / Public domain

فييدل كاسترو ويوري غاغارين

فييدل كاسترو ويوري غاغارين - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Public domain

فييدل كاسترو ويوري غاغارين

© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في باريس لحضور المؤتمر الـ14 للملاحة الفضائية

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في باريس لحضور المؤتمر الـ14 للملاحة الفضائية - سبوتنيك عربي
7/14
© Getty Images / Keystone-France/Gamma-Rapho

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في باريس لحضور المؤتمر الـ14 للملاحة الفضائية

© Getty Images / Gamma-Rapho/Vlastimir Nesic SHONE

رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين مع ابنته غالينا

رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين مع ابنته غالينا - سبوتنيك عربي
8/14
© Getty Images / Gamma-Rapho/Vlastimir Nesic SHONE

رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين مع ابنته غالينا

© Sputnik . Valentin Cheredintsev / الانتقال إلى بنك الصور

رائدا الفضاء السوفييتيان يوري غاغارين، وفلاديمير كوماروف، في رحلة صيد

رائدا الفضاء السوفييتيان يوري غاغارين، وفلاديمير كوماروف، في رحلة صيد - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Valentin Cheredintsev
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رائدا الفضاء السوفييتيان يوري غاغارين، وفلاديمير كوماروف، في رحلة صيد

© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، يعلق شارة على صدر الابن الأصغر للرئيس المصري جمال عبد الناصر، خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية

رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، يعلق شارة على صدر الابن الأصغر للرئيس المصري جمال عبد الناصر، خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي
10/14
© Getty Images / Keystone/Hulton Archive

رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، يعلق شارة على صدر الابن الأصغر للرئيس المصري جمال عبد الناصر، خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية

© Sputnik . Yuryi Abramochkin / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال زيارته لجامعة صداقة الشعوب في موسكو

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال زيارته لجامعة صداقة الشعوب في موسكو - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Yuryi Abramochkin
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رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، خلال زيارته لجامعة صداقة الشعوب في موسكو

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

يوري غاغارين في قمرة القيادة لطائرة "فيكرز فيكونت" التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، خلال رحلة إلى بريطانيا

يوري غاغارين في قمرة القيادة لطائرة &quot;فيكرز فيكونت&quot; التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، خلال رحلة إلى بريطانيا - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik
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يوري غاغارين في قمرة القيادة لطائرة "فيكرز فيكونت" التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، خلال رحلة إلى بريطانيا

© Sputnik . Alexander Mokletsov / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، وأطفالهما

رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، وأطفالهما - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Alexander Mokletsov
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رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، مع زوجته فالنتينا، وأطفالهما

© Sputnik . Pavel Barashev / الانتقال إلى بنك الصور

رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، خلال رحلته "مهمة السلام" حول الكوكب، حاملا حمامة أهداها له رواد فضاء بلغاريون

رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، خلال رحلته &quot;مهمة السلام&quot; حول الكوكب، حاملا حمامة أهداها له رواد فضاء بلغاريون - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Barashev
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رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، خلال رحلته "مهمة السلام" حول الكوكب، حاملا حمامة أهداها له رواد فضاء بلغاريون

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