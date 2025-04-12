يوري غاغارين... مهمة عظيمة فتحت الكون للبشرية

© Sputnik . Aleksandr Sergeev

يوري غاغارين، أول رائد فضاء في العالم بعد هبوط مركبة الفضاء "فوستوك-1" وعودته إلى الأرض، محاطا بفريق بحث برئاسة قائد قسم الصواريخ الرائد أ. غاسييف، وسكان محليين