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"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"
"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، بتوجيه طلب إلى الذكاء الاصطناعي لمعرفة المظهر، التي قد يظهر به صحفيو الوكالة في عام 2200، وهم يعملون في الفضاء الخارجي، وكانت... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T08:50+0000
2025-04-12T08:50+0000
2025-04-12T08:50+0000
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фото, صور
"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، بتوجيه طلب إلى الذكاء الاصطناعي لمعرفة المظهر، التي قد يظهر به صحفيو الوكالة في عام 2200، وهم يعملون في الفضاء الخارجي، وكانت النتائج التي قدمها الذكاء الاصطناعي على الشكل التالي، نقدمها لكم في ألبوم صور.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على كوكب المريخ، عن طريق الذكاء الاصطناعي
صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على كوكب المريخ، عن طريق الذكاء الاصطناعي
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في "الزاوية الحية" من محطة "فينوس" الفضائية
صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في "الزاوية الحية" من محطة "فينوس" الفضائية
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
مصور صحفي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية"سبوتنيك" على القمر
مصور صحفي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية"سبوتنيك" على القمر
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
قسم التحرير في وكالة "سبوتنيك" عام 2200، حيث يعمل فريق المحررين على بين النجوم. يقوم محرر الصور بالتمرير عبر الصور الثلاثية الأبعاد العائمة لأحدث الأخبار
قسم التحرير في وكالة "سبوتنيك" عام 2200، حيث يعمل فريق المحررين على بين النجوم. يقوم محرر الصور بالتمرير عبر الصور الثلاثية الأبعاد العائمة لأحدث الأخبار
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
مذيعة في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في استوديو تسجيل بانورامي على كوكب "ترابيست-1"
مذيعة في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في استوديو تسجيل بانورامي على كوكب "ترابيست-1"