"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250412/1099474418.html
"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"
"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، بتوجيه طلب إلى الذكاء الاصطناعي لمعرفة المظهر، التي قد يظهر به صحفيو الوكالة في عام 2200، وهم يعملون في الفضاء الخارجي، وكانت... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
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"سبوتنيك-2200"... ثورة في "صحافة الفضاء"

08:50 GMT 12.04.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، بتوجيه طلب إلى الذكاء الاصطناعي لمعرفة المظهر، التي قد يظهر به صحفيو الوكالة في عام 2200، وهم يعملون في الفضاء الخارجي، وكانت النتائج التي قدمها الذكاء الاصطناعي على الشكل التالي، نقدمها لكم في ألبوم صور.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على كوكب المريخ، عن طريق الذكاء الاصطناعي

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية &quot;سبوتنيك&quot;، على كوكب المريخ، عن طريق الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على كوكب المريخ، عن طريق الذكاء الاصطناعي

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في "الزاوية الحية" من محطة "فينوس" الفضائية

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية &quot;سبوتنيك&quot;، في &quot;الزاوية الحية&quot; من محطة &quot;فينوس&quot; الفضائية - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

صحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في "الزاوية الحية" من محطة "فينوس" الفضائية

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

مصور صحفي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية"سبوتنيك" على القمر

مصور صحفي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية&quot;سبوتنيك&quot; على القمر - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

مصور صحفي في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية"سبوتنيك" على القمر

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

قسم التحرير في وكالة "سبوتنيك" عام 2200، حيث يعمل فريق المحررين على بين النجوم. يقوم محرر الصور بالتمرير عبر الصور الثلاثية الأبعاد العائمة لأحدث الأخبار

قسم التحرير في وكالة &quot;سبوتنيك&quot; عام 2200، حيث يعمل فريق المحررين على بين النجوم. يقوم محرر الصور بالتمرير عبر الصور الثلاثية الأبعاد العائمة لأحدث الأخبار - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

قسم التحرير في وكالة "سبوتنيك" عام 2200، حيث يعمل فريق المحررين على بين النجوم. يقوم محرر الصور بالتمرير عبر الصور الثلاثية الأبعاد العائمة لأحدث الأخبار

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

مذيعة في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في استوديو تسجيل بانورامي على كوكب "ترابيست-1"

مذيعة في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية &quot;سبوتنيك&quot;، في استوديو تسجيل بانورامي على كوكب &quot;ترابيست-1&quot; - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

مذيعة في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، في استوديو تسجيل بانورامي على كوكب "ترابيست-1"

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