https://sarabic.ae/20250413/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-قطر-والكويت-1099496793.html
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T06:41+0000
2025-04-13T06:41+0000
2025-04-13T06:42+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
الكويت
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_9f4d54ab87cc782dd9f92a923f2bc0d8.jpg
وستكون المحطة الأولى للرئيس المصري، هي دولة قطر، حيث سيعقد لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.كما سيجتمع السيسي في الدوحة، مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس المصري إلى دولة الكويت، "في زيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري"، بحسب الرئاسة المصرية.ومن المقرر أن يلتقي السيسي، خلال زيارته، بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
https://sarabic.ae/20241127/تفاصيل-لقاء-السيسي-ورئيس-الوزراء-القطري-في-القاهرة-1095250798.html
مصر
قطر
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687216_128:0:1748:1215_1920x0_80_0_0_80a9f2f1d2f4e32722a39ae1ffe86b4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
06:41 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 13.04.2025)
يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
وستكون المحطة الأولى للرئيس المصري، هي دولة قطر، حيث سيعقد لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما سيجتمع السيسي في الدوحة، مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
27 نوفمبر 2024, 13:17 GMT
وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس المصري إلى دولة الكويت، "في زيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري"، بحسب الرئاسة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي، خلال زيارته، بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.