الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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18 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
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بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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29 د
لبنان والعالم
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بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
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https://sarabic.ae/20250413/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-قطر-والكويت-1099496793.html
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T06:41+0000
2025-04-13T06:42+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
الكويت
العالم العربي
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وستكون المحطة الأولى للرئيس المصري، هي دولة قطر، حيث سيعقد لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.كما سيجتمع السيسي في الدوحة، مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس المصري إلى دولة الكويت، "في زيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري"، بحسب الرئاسة المصرية.ومن المقرر أن يلتقي السيسي، خلال زيارته، بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
https://sarabic.ae/20241127/تفاصيل-لقاء-السيسي-ورئيس-الوزراء-القطري-في-القاهرة-1095250798.html
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئيس المصري يتوجه إلى قطر والكويت

06:41 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 13.04.2025)
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.
وستكون المحطة الأولى للرئيس المصري، هي دولة قطر، حيث سيعقد لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما سيجتمع السيسي في الدوحة، مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء القطري في القاهرة
27 نوفمبر 2024, 13:17 GMT
وبعد ذلك، سيتوجه الرئيس المصري إلى دولة الكويت، "في زيارة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري"، بحسب الرئاسة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي، خلال زيارته، بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
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