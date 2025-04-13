https://sarabic.ae/20250413/العواصف-الرملية-تحيل-النهار-ليلا-في-الصين-فيديو-1099507384.html
عاصفة رملية تبتلع مدينة صينية وتحيل النهار ليلا... فيديو
عاصفة رملية تبتلع مدينة صينية وتحيل النهار ليلا... فيديو
سبوتنيك عربي
تجاوزت سرعة الرياح الـ100 ميل في الساعة يوم أمس السبت، ونتجت عن دوامة قطبية في منغوليا أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية . 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T13:44+0000
2025-04-13T13:44+0000
2025-04-13T13:46+0000
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وأصدرت بكين ثاني أعلى تحذير من العواصف هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، محذرة 22 مليون من السكان من السفر غير الضروري، إذ من المحتمل أن تحطم الرياح الأرقام القياسية لشهر أبريل والتي يرجع تاريخها إلى عام 1951.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومحطة التلفزيون المركزية الصينية إن العواصف الرملية التي اجتاحت منطقة من منغوليا الداخلية إلى منطقة نهر اليانغتسي أدت إلى شلل حركة المرور على الطرق في ثماني مقاطعات.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن العواصف الترابية اجتاحت شمالي البلاد، بما في ذلك بكين، طوال الليل وحتى صباح السبت.نصحت سلطات مدينة بكين السكان بتجنب السفر غير الضروري، وأجلت مباريات كرة القدم التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وعلق مسؤولو النقل في المدينة خدمات القطارات والحافلات يومي الجمعة والسبت، كما أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد يوم السبت.
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نادي الفيديو, الصين
عاصفة رملية تبتلع مدينة صينية وتحيل النهار ليلا... فيديو
13:44 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 13.04.2025)
تجاوزت سرعة الرياح الـ100 ميل في الساعة يوم أمس السبت، ونتجت عن دوامة قطبية في منغوليا أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية .
وأصدرت بكين ثاني أعلى تحذير من العواصف هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، محذرة 22 مليون من السكان من السفر غير الضروري، إذ من المحتمل أن تحطم الرياح الأرقام القياسية لشهر أبريل والتي يرجع تاريخها إلى عام 1951.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية ضربت منغوليا الداخلية في الصين. وتظهر اللقطات تيارا ضخما من الرمال يغطي المنطقة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية على الطرقات إلى الصفر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومحطة التلفزيون المركزية الصينية إن العواصف الرملية التي اجتاحت منطقة من منغوليا الداخلية إلى منطقة نهر اليانغتسي أدت إلى شلل حركة المرور على الطرق في ثماني مقاطعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن العواصف الترابية اجتاحت شمالي البلاد، بما في ذلك بكين، طوال الليل وحتى صباح السبت.
نصحت سلطات مدينة بكين السكان بتجنب السفر غير الضروري، وأجلت مباريات كرة القدم التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وعلق مسؤولو النقل في المدينة خدمات القطارات والحافلات يومي الجمعة والسبت، كما أُلغيت آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد يوم السبت.