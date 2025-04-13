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بطريقة "تفاوضية"... لص مقنع يسطو على متجر في العاصمة اللبنانية بيروت
بطريقة "تفاوضية"... لص مقنع يسطو على متجر في العاصمة اللبنانية بيروت
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، حادثة سطو غريبة من نوعها سجلتها كاميرات المراقبة في متجر تعرض لسطو مسلح. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T12:40+0000
2025-04-13T12:40+0000
2025-04-13T12:46+0000
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وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر دخول لص يرتدي خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية، حاملا بيده بندقية صيد هدد بها محاسب المتجر.ويُظهر الفيديو "تفاوضا" حصل بين اللص والمحاسب، حيث أمر اللص المحاسب بتسليمه المبلغ المالي الموجود في صندوق المحاسبة، وذلك تحت تهديد السلاح.حاول المحاسب تجنب تسليم ما بداخل الصندوق مجادلا اللص، لكن الأخير لم يكترث لأقوال المحاسب مهددا إياه بالسلاح، ليأخذ من يده الأموال الموجودة في الصندوق.
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نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي
نادي الفيديو, لبنان, العالم العربي
بطريقة "تفاوضية"... لص مقنع يسطو على متجر في العاصمة اللبنانية بيروت
12:40 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 13.04.2025)
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، حادثة سطو غريبة من نوعها سجلتها كاميرات المراقبة في متجر تعرض لسطو مسلح.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر دخول لص يرتدي خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية، حاملا بيده بندقية صيد هدد بها محاسب المتجر.
ويُظهر الفيديو "تفاوضا" حصل بين اللص والمحاسب، حيث أمر اللص المحاسب بتسليمه المبلغ المالي الموجود في صندوق المحاسبة، وذلك تحت تهديد السلاح.
حاول المحاسب تجنب تسليم ما بداخل الصندوق مجادلا اللص، لكن الأخير لم يكترث لأقوال المحاسب مهددا إياه بالسلاح، ليأخذ من يده الأموال الموجودة في الصندوق.