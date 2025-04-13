تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور

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123 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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151 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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عالم سبوتنيك
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تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور
تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور
سبوتنيك عربي
في واقعة تعكس تعرض آثار اليمن للسرقة، أثار بيع تمثال يمني في إسرائيل الجدل في الأوساط العربية، حول استمرار تهريب الآثار من اليمن لدول العالم. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T16:30+0000
2025-04-13T16:30+0000
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تتعرض آثار اليمن باستمرار لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله".وأكد الخبير في علم الآثار عبد الله محسن، عن عرض تمثال من آثار اليمن القديم للبيع في مزاد إسرائيلي، الأربعاء القادم، وكتب محسن المهتم بتتبع الآثار المهربة من اليمن في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"(محظور في روسيا بسبب أنشتطته المتطرفة): "إن تمثال أبوالهول البرونزي الصغير، من آثار اليمن، سيعرض للبيع في يافا، الأربعاء المقبل 16 أبريل 2025".وأشار محسن إلى أن التمثال من مجموعة شلومو موساييف (1925-2015)، وهو "رجل أعمال وتاجر مجوهرات ذائع الصيت وجامع آثار يهودي من بخارى ولد في القدس وانتقل للعيش في بريطانيا، عام 1963م، يتكلم العربية، جمع في حياته أكثر من ستين ألف قطة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن".يذكر أن آثار اليمن تتعرض لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج، وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" حول تهريب الآثار من البلاد لدول الإقليم والعالم.الداخلية اليمنية تستعيد ثلاثة تماثيل أثرية تعود إلى عصر ما قبل الإسلامعالم آثار مصري: هناك مافيا عالمية لسرقة الآثار المصرية القديمة
https://sarabic.ae/20230309/اليمن-العثور-على-مومياء-محنطة-جوار-مكب-نفايات-في-صنعاء-1074497709.html
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منوعات, العالم, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, سرقة آثار, آثار, سرقة آثار
منوعات, العالم, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, سرقة آثار, آثار, سرقة آثار

تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور

16:30 GMT 13.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
في واقعة تعكس تعرض آثار اليمن للسرقة، أثار بيع تمثال يمني في إسرائيل الجدل في الأوساط العربية، حول استمرار تهريب الآثار من اليمن لدول العالم.
تتعرض آثار اليمن باستمرار لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله".
وأكد الخبير في علم الآثار عبد الله محسن، عن عرض تمثال من آثار اليمن القديم للبيع في مزاد إسرائيلي، الأربعاء القادم، وكتب محسن المهتم بتتبع الآثار المهربة من اليمن في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"(محظور في روسيا بسبب أنشتطته المتطرفة): "إن تمثال أبوالهول البرونزي الصغير، من آثار اليمن، سيعرض للبيع في يافا، الأربعاء المقبل 16 أبريل 2025".
وأشار محسن إلى أن التمثال من مجموعة شلومو موساييف (1925-2015)، وهو "رجل أعمال وتاجر مجوهرات ذائع الصيت وجامع آثار يهودي من بخارى ولد في القدس وانتقل للعيش في بريطانيا، عام 1963م، يتكلم العربية، جمع في حياته أكثر من ستين ألف قطة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن".
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يذكر أن آثار اليمن تتعرض لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج، وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" حول تهريب الآثار من البلاد لدول الإقليم والعالم.
الداخلية اليمنية تستعيد ثلاثة تماثيل أثرية تعود إلى عصر ما قبل الإسلام
عالم آثار مصري: هناك مافيا عالمية لسرقة الآثار المصرية القديمة
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