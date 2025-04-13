https://sarabic.ae/20250413/تمثال-يمني-قديم-يعرض-للبيع-في-إسرائيل-ويثير-ضجة-واسعة-صور-1099508932.html

تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور

تمثال يمني قديم يعرض للبيع في إسرائيل ويثير ضجة واسعة... صور

سبوتنيك عربي

في واقعة تعكس تعرض آثار اليمن للسرقة، أثار بيع تمثال يمني في إسرائيل الجدل في الأوساط العربية، حول استمرار تهريب الآثار من اليمن لدول العالم. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T16:30+0000

2025-04-13T16:30+0000

2025-04-13T16:30+0000

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آثار

سرقة آثار

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تتعرض آثار اليمن باستمرار لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله".وأكد الخبير في علم الآثار عبد الله محسن، عن عرض تمثال من آثار اليمن القديم للبيع في مزاد إسرائيلي، الأربعاء القادم، وكتب محسن المهتم بتتبع الآثار المهربة من اليمن في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"(محظور في روسيا بسبب أنشتطته المتطرفة): "إن تمثال أبوالهول البرونزي الصغير، من آثار اليمن، سيعرض للبيع في يافا، الأربعاء المقبل 16 أبريل 2025".وأشار محسن إلى أن التمثال من مجموعة شلومو موساييف (1925-2015)، وهو "رجل أعمال وتاجر مجوهرات ذائع الصيت وجامع آثار يهودي من بخارى ولد في القدس وانتقل للعيش في بريطانيا، عام 1963م، يتكلم العربية، جمع في حياته أكثر من ستين ألف قطة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن".يذكر أن آثار اليمن تتعرض لعمليات نهب واسعة وتهريب لبيعها في الخارج، وسط تراشق الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" حول تهريب الآثار من البلاد لدول الإقليم والعالم.الداخلية اليمنية تستعيد ثلاثة تماثيل أثرية تعود إلى عصر ما قبل الإسلامعالم آثار مصري: هناك مافيا عالمية لسرقة الآثار المصرية القديمة

https://sarabic.ae/20230309/اليمن-العثور-على-مومياء-محنطة-جوار-مكب-نفايات-في-صنعاء-1074497709.html

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منوعات, العالم, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, سرقة آثار, آثار, سرقة آثار