https://sarabic.ae/20250414/إكسبو-اليابان-2025-صور-تضعك-وجها-لوجه-مع-المستقبل-1099529608.html
"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل
"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل
سبوتنيك عربي
افتتح معرض "إكسبو العالمي 2025" في مدينة أوساكا، اليابان، تحت عنوان "تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا"، حيث يعد المعرض حدثا عالميا مهما، ومنصة لليابان لاستعراض... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T12:43+0000
2025-04-14T12:43+0000
2025-04-14T12:43+0000
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фото, أخبار اليابان, العالم
фото, أخبار اليابان, العالم
"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل
افتتح معرض "إكسبو العالمي 2025" في مدينة أوساكا، اليابان، تحت عنوان "تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا"، حيث يعد المعرض حدثا عالميا مهما، ومنصة لليابان لاستعراض التزامها بالتعاون المتعدد الأطراف والريادة التكنولوجية. فريق "سبوتنيك" التقط لكم مجموعة من الصور لأجنحة المعرض التي تركز على الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
زوار معرض "إكسبو" يشاهدون عرضا تقديميا في جناح المملكة المتحدة.
زوار معرض "إكسبو" يشاهدون عرضا تقديميا في جناح المملكة المتحدة.
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
زوار يتجولون في جناح الإمارات العربية المتحدة.
زوار يتجولون في جناح الإمارات العربية المتحدة.
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhu Chenxi
زوار يتجولون في جناح الصين، المصمم على شكل لفافة صينية تقليدية.
زوار يتجولون في جناح الصين، المصمم على شكل لفافة صينية تقليدية.
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
زوار يشاهدون "قلبا نابضا" مصنوعًا من خلايا "آي بي إس" معروضا في جناح "باسونا نيتشر فيرس".
زوار يشاهدون "قلبا نابضا" مصنوعًا من خلايا "آي بي إس" معروضا في جناح "باسونا نيتشر فيرس".
© Getty Images / Anadolu/David Mareuil
مجموعة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة تعرض مركبة كورليو، في جناح معرض الحياة المستقبلية، وهي نوع جديد من المركبات الشخصية الرباعية الأرجل.
مجموعة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة تعرض مركبة كورليو، في جناح معرض الحياة المستقبلية، وهي نوع جديد من المركبات الشخصية الرباعية الأرجل.
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi
زوار يتجولون في جناح أستراليا.
زوار يتجولون في جناح أستراليا.
© Getty Images / Buddhika Weerasinghe
يشاهد الزوار عرضا تقديميا في الجناح null² في اليوم الأول المفتوح للجمهور.
يشاهد الزوار عرضا تقديميا في الجناح null² في اليوم الأول المفتوح للجمهور.
© Getty Images / VCG/Zhou You
شاشة تعرض مجسمات افتراضية لأسترو بوي وبلاك جاك في جناح "باسونا نيتشرفيرس".
شاشة تعرض مجسمات افتراضية لأسترو بوي وبلاك جاك في جناح "باسونا نيتشرفيرس".
© Getty Images / Buddhika Weerasinghe
زوار "تويوتا" يشاهدون عرضا تقديميا في الجناح الأمريكي.
زوار "تويوتا" يشاهدون عرضا تقديميا في الجناح الأمريكي.