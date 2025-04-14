"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250414/إكسبو-اليابان-2025-صور-تضعك-وجها-لوجه-مع-المستقبل-1099529608.html
"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل
"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل
سبوتنيك عربي
افتتح معرض "إكسبو العالمي 2025" في مدينة أوساكا، اليابان، تحت عنوان "تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا"، حيث يعد المعرض حدثا عالميا مهما، ومنصة لليابان لاستعراض... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T12:43+0000
2025-04-14T12:43+0000
أخبار اليابان
وسائط متعددة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099529777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b7ca36b0e722083c217ccd9e41e1f5b.jpg
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099529777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1fdaf9659fd23c66591604b745f0362.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, أخبار اليابان, العالم
фото, أخبار اليابان, العالم

"إكسبو اليابان 2025"... صور تضعك وجها لوجه مع المستقبل

12:43 GMT 14.04.2025
تابعنا عبر
افتتح معرض "إكسبو العالمي 2025" في مدينة أوساكا، اليابان، تحت عنوان "تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا"، حيث يعد المعرض حدثا عالميا مهما، ومنصة لليابان لاستعراض التزامها بالتعاون المتعدد الأطراف والريادة التكنولوجية. فريق "سبوتنيك" التقط لكم مجموعة من الصور لأجنحة المعرض التي تركز على الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار معرض "إكسبو" يشاهدون عرضا تقديميا في جناح المملكة المتحدة.

زوار معرض &quot;إكسبو&quot; يشاهدون عرضا تقديميا في جناح المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
1/9
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار معرض "إكسبو" يشاهدون عرضا تقديميا في جناح المملكة المتحدة.

© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يتجولون في جناح الإمارات العربية المتحدة.

 زوار يتجولون في جناح الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يتجولون في جناح الإمارات العربية المتحدة.

© Getty Images / China News Service/VCG/Zhu Chenxi

زوار يتجولون في جناح الصين، المصمم على شكل لفافة صينية تقليدية.

زوار يتجولون في جناح الصين، المصمم على شكل لفافة صينية تقليدية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / China News Service/VCG/Zhu Chenxi

زوار يتجولون في جناح الصين، المصمم على شكل لفافة صينية تقليدية.

© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يشاهدون "قلبا نابضا" مصنوعًا من خلايا "آي بي إس" معروضا في جناح "باسونا نيتشر فيرس".

زوار يشاهدون &quot;قلبا نابضا&quot; مصنوعًا من خلايا &quot;آي بي إس&quot; معروضا في جناح &quot;باسونا نيتشر فيرس&quot;. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يشاهدون "قلبا نابضا" مصنوعًا من خلايا "آي بي إس" معروضا في جناح "باسونا نيتشر فيرس".

© Getty Images / Anadolu/David Mareuil

مجموعة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة تعرض مركبة كورليو، في جناح معرض الحياة المستقبلية، وهي نوع جديد من المركبات الشخصية الرباعية الأرجل.

 مجموعة &quot;كاواساكي&quot; للصناعات الثقيلة تعرض مركبة كورليو، في جناح معرض الحياة المستقبلية، وهي نوع جديد من المركبات الشخصية الرباعية الأرجل. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Anadolu/David Mareuil

مجموعة "كاواساكي" للصناعات الثقيلة تعرض مركبة كورليو، في جناح معرض الحياة المستقبلية، وهي نوع جديد من المركبات الشخصية الرباعية الأرجل.

© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يتجولون في جناح أستراليا.

زوار يتجولون في جناح أستراليا. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / Tomohiro Ohsumi

زوار يتجولون في جناح أستراليا.

© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

يشاهد الزوار عرضا تقديميا في الجناح null² في اليوم الأول المفتوح للجمهور.

يشاهد الزوار عرضا تقديميا في الجناح null² في اليوم الأول المفتوح للجمهور. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

يشاهد الزوار عرضا تقديميا في الجناح null² في اليوم الأول المفتوح للجمهور.

© Getty Images / VCG/Zhou You

شاشة تعرض مجسمات افتراضية لأسترو بوي وبلاك جاك في جناح "باسونا نيتشرفيرس".

شاشة تعرض مجسمات افتراضية لأسترو بوي وبلاك جاك في جناح &quot;باسونا نيتشرفيرس&quot;. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / VCG/Zhou You

شاشة تعرض مجسمات افتراضية لأسترو بوي وبلاك جاك في جناح "باسونا نيتشرفيرس".

© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

زوار "تويوتا" يشاهدون عرضا تقديميا في الجناح الأمريكي.

 زوار &quot;تويوتا&quot; يشاهدون عرضا تقديميا في الجناح الأمريكي. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / Buddhika Weerasinghe

زوار "تويوتا" يشاهدون عرضا تقديميا في الجناح الأمريكي.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала