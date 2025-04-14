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الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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صدى الحياة
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250414/شاب-كيني-يتعلق-بمروحية-لحظة-إقلاعها-في-حفل-زفاف-فيديو-1099521447.html
شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار شاب كيني استياء حضور حفل زفاف عندما قرر التعلق بأسفل مروحية يملكها أحد حضور الحفل، أثناء إقلاعها. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T08:49+0000
2025-04-14T08:49+0000
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جاءت تلك الواقعة في أثناء احتفال نجم موسيقي، الأوهانغلا إيفانس أوتشينغ، المعروف باسم الأمير إنده، بزفافه في حفل تقليدي فخم حضره عدد من المشاهير والسكان المحليين، حسبما ذكر موقع "توكو".شهد الحفل عروضاً مبهجة، إلا أن صفو الحفل تعكر عندما تعلق رجل بهيكل مروحية اليوتيوبر أوجا أوبينا، مما شكل خطراً كبيراً على سلامته وسلامة ركاب المروحية.تم إسقاط الرجل لاحقاً في إحدى المزارع، حيث ظهرت عليه أعراض ارتعاش وإنهاك، وقد هرع بعض السكان المحليين لمساعدته، إلا أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الكينيين، حيث أدان الكثيرون هذا التصرف، مطالبين باعتقال الرجل لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار

شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو

08:49 GMT 14.04.2025
CC BY 2.0 / Cessna 206 / Lamu, Kenyaإن شوارع مدينة لامو الكينية، الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم، متشابكة للغاية بحيث لا تستطيع السيارات الدوران هناك. السيارة الوحيدة التي يمكن العثور عليها على الجزيرة هي سيارة لمفوض الشرطة.
إن شوارع مدينة لامو الكينية، الواقعة على جزيرة تحمل نفس الاسم، متشابكة للغاية بحيث لا تستطيع السيارات الدوران هناك. السيارة الوحيدة التي يمكن العثور عليها على الجزيرة هي سيارة لمفوض الشرطة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
CC BY 2.0 / Cessna 206 / Lamu, Kenya
تابعنا عبر
أثار شاب كيني استياء حضور حفل زفاف عندما قرر التعلق بأسفل مروحية يملكها أحد حضور الحفل، أثناء إقلاعها.
جاءت تلك الواقعة في أثناء احتفال نجم موسيقي، الأوهانغلا إيفانس أوتشينغ، المعروف باسم الأمير إنده، بزفافه في حفل تقليدي فخم حضره عدد من المشاهير والسكان المحليين، حسبما ذكر موقع "توكو".
شهد الحفل عروضاً مبهجة، إلا أن صفو الحفل تعكر عندما تعلق رجل بهيكل مروحية اليوتيوبر أوجا أوبينا، مما شكل خطراً كبيراً على سلامته وسلامة ركاب المروحية.
تم إسقاط الرجل لاحقاً في إحدى المزارع، حيث ظهرت عليه أعراض ارتعاش وإنهاك، وقد هرع بعض السكان المحليين لمساعدته، إلا أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الكينيين، حيث أدان الكثيرون هذا التصرف، مطالبين باعتقال الرجل لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
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