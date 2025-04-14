https://sarabic.ae/20250414/شاب-كيني-يتعلق-بمروحية-لحظة-إقلاعها-في-حفل-زفاف-فيديو-1099521447.html
شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار شاب كيني استياء حضور حفل زفاف عندما قرر التعلق بأسفل مروحية يملكها أحد حضور الحفل، أثناء إقلاعها. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T08:49+0000
2025-04-14T08:49+0000
2025-04-14T08:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104295/46/1042954697_0:190:2835:1785_1920x0_80_0_0_486e4bd2995472e2c0aaf7ad9088b7f8.jpg
جاءت تلك الواقعة في أثناء احتفال نجم موسيقي، الأوهانغلا إيفانس أوتشينغ، المعروف باسم الأمير إنده، بزفافه في حفل تقليدي فخم حضره عدد من المشاهير والسكان المحليين، حسبما ذكر موقع "توكو".شهد الحفل عروضاً مبهجة، إلا أن صفو الحفل تعكر عندما تعلق رجل بهيكل مروحية اليوتيوبر أوجا أوبينا، مما شكل خطراً كبيراً على سلامته وسلامة ركاب المروحية.تم إسقاط الرجل لاحقاً في إحدى المزارع، حيث ظهرت عليه أعراض ارتعاش وإنهاك، وقد هرع بعض السكان المحليين لمساعدته، إلا أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الكينيين، حيث أدان الكثيرون هذا التصرف، مطالبين باعتقال الرجل لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104295/46/1042954697_101:0:2734:1975_1920x0_80_0_0_c185c9285a61fb8582d626c62a1c9217.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديو
أثار شاب كيني استياء حضور حفل زفاف عندما قرر التعلق بأسفل مروحية يملكها أحد حضور الحفل، أثناء إقلاعها.
جاءت تلك الواقعة في أثناء احتفال نجم موسيقي، الأوهانغلا إيفانس أوتشينغ، المعروف باسم الأمير إنده، بزفافه في حفل تقليدي فخم حضره عدد من المشاهير والسكان المحليين، حسبما ذكر موقع
"توكو".
شهد الحفل عروضاً مبهجة، إلا أن صفو الحفل تعكر عندما تعلق رجل بهيكل مروحية اليوتيوبر أوجا أوبينا، مما شكل خطراً كبيراً على سلامته وسلامة ركاب المروحية.
تم إسقاط الرجل لاحقاً في إحدى المزارع، حيث ظهرت عليه أعراض ارتعاش وإنهاك، وقد هرع بعض السكان المحليين لمساعدته، إلا أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الكينيين، حيث أدان الكثيرون هذا التصرف، مطالبين باعتقال الرجل لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.