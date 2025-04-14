https://sarabic.ae/20250414/هل-أوقفت-مباحثات-إيران-والولايات-المتحدة-طبول-الحرب-1099535586.html

هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب

هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا لبحث الملف الإيراني، وأنه يتوقع اتخاذ "قرار سريع قريبا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك عقب... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T13:04+0000

2025-04-14T13:04+0000

2025-04-14T13:04+0000

راديو

مساحة حرة

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099535372_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_34a6a30b17ed766ab047d2cb2cd667a3.png

هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب سبوتنيك عربي هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، عن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن تعقد جولة المباحثات التالية في العاصمة الإيطالية روما، يوم السبت المقبل.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "المؤشرات الدبلوماسية والتسريبات الصحفية أوضحت أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات المصرفية والنفطية، والعودة لالتزامات الاتفاق السابق الموقع في عام 2015، بينما تريد واشنطن توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي، وسلوك إيران الإقليمي".وحول تأثير المفاوضات على مسار الحرب، قال الباحث السياسي، محمد شعث، إن "فكرة الجلوس إلى طاولة مفاوضات بشكلها الذي تم في مسقط، أو بشكلها المتوقع لاحقا هي محاولة لتجنب الانزلاق إلى حرب ليست في مصلحة الطرفين، ومن المؤكد أن إيران ستحاول تجنب التصعيد حتى لا توجه لها ضربة عسكرية، كما أن واشنطن معنية بمنح فرصة لإيران لتجنب نقطة العودة التي يمكن أن تؤثر سلبا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".واعتبر أستاذ العلوم السياسية، د. محمد اليماني، أن "الضربات التي لحقت بأذرع إيران، وفارق ميزان القوة بينها وبين واشنطن، بالإضافة إلى العقوبات كلها أمور دفعت إيران إلى التفاوض، لكنها في نفس الوقت زادت مستوى التعاون مع روسيا والصين من أجل تخفيف تأثيرات العقوبات على الداخل"، مشيرا إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا منقسمة بشأن الاتفاق مع إيران، ويتبني بعضها الرؤية الإسرائيلية الراغبة في استهداف منشآت إيران العسكرية والنووية".وحذر اليماني من أن "هذا التوافق قد ينهار في أي لحظة، ومن الوارد أيضا أن تكون المفاوضات خدعة من قبل أمريكا، ثم سرعان ما نرى هجوما أمريكيا ربما بمشاركة إسرائيل"، معتبرا "أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيمثل ضربة لنتنياهو، الذي لا يرد للأمور أن تستمر على هذا النحو".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, аудио