هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب

عربي
السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250414/هل-أوقفت-مباحثات-إيران-والولايات-المتحدة-طبول-الحرب-1099535586.html
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا لبحث الملف الإيراني، وأنه يتوقع اتخاذ "قرار سريع قريبا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك عقب... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:04+0000
2025-04-14T13:04+0000
راديو
مساحة حرة
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099535372_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_34a6a30b17ed766ab047d2cb2cd667a3.png
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
سبوتنيك عربي
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، عن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن تعقد جولة المباحثات التالية في العاصمة الإيطالية روما، يوم السبت المقبل.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "المؤشرات الدبلوماسية والتسريبات الصحفية أوضحت أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات المصرفية والنفطية، والعودة لالتزامات الاتفاق السابق الموقع في عام 2015، بينما تريد واشنطن توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي، وسلوك إيران الإقليمي".وحول تأثير المفاوضات على مسار الحرب، قال الباحث السياسي، محمد شعث، إن "فكرة الجلوس إلى طاولة مفاوضات بشكلها الذي تم في مسقط، أو بشكلها المتوقع لاحقا هي محاولة لتجنب الانزلاق إلى حرب ليست في مصلحة الطرفين، ومن المؤكد أن إيران ستحاول تجنب التصعيد حتى لا توجه لها ضربة عسكرية، كما أن واشنطن معنية بمنح فرصة لإيران لتجنب نقطة العودة التي يمكن أن تؤثر سلبا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".واعتبر أستاذ العلوم السياسية، د. محمد اليماني، أن "الضربات التي لحقت بأذرع إيران، وفارق ميزان القوة بينها وبين واشنطن، بالإضافة إلى العقوبات كلها أمور دفعت إيران إلى التفاوض، لكنها في نفس الوقت زادت مستوى التعاون مع روسيا والصين من أجل تخفيف تأثيرات العقوبات على الداخل"، مشيرا إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا منقسمة بشأن الاتفاق مع إيران، ويتبني بعضها الرؤية الإسرائيلية الراغبة في استهداف منشآت إيران العسكرية والنووية".وحذر اليماني من أن "هذا التوافق قد ينهار في أي لحظة، ومن الوارد أيضا أن تكون المفاوضات خدعة من قبل أمريكا، ثم سرعان ما نرى هجوما أمريكيا ربما بمشاركة إسرائيل"، معتبرا "أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيمثل ضربة لنتنياهو، الذي لا يرد للأمور أن تستمر على هذا النحو".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099535372_69:0:1002:700_1920x0_80_0_0_134a579de064225ecbdcee143088421a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, аудио
مساحة حرة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, аудио

هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب

13:04 GMT 14.04.2025
راديو
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا لبحث الملف الإيراني، وأنه يتوقع اتخاذ "قرار سريع قريبا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وذلك عقب الجولة الأولى من المباحثات غير المباشرة مع طهران حول ملف إيران النووي، التي عقدت السبت في سلطنة عمان، والتي وصفها ترامب بـ "البناءة" و"الإيجابية".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، عن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن تعقد جولة المباحثات التالية في العاصمة الإيطالية روما، يوم السبت المقبل.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "المؤشرات الدبلوماسية والتسريبات الصحفية أوضحت أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات المصرفية والنفطية، والعودة لالتزامات الاتفاق السابق الموقع في عام 2015، بينما تريد واشنطن توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج إيران الصاروخي، وسلوك إيران الإقليمي".
وأوضح شرقاوي أن "هناك تباين حاد في آلية التحقق من التزام إيران، ومدى سرعة رفع العقوبات عن إيران، ولا تزال الأمور محتدمة بعد الجلسة الأولى للمفاوضات"، مشيرا إلى أن "جلسة أخرى ستعقد السبت لاستكمال المباحثات".
وحول تأثير المفاوضات على مسار الحرب، قال الباحث السياسي، محمد شعث، إن "فكرة الجلوس إلى طاولة مفاوضات بشكلها الذي تم في مسقط، أو بشكلها المتوقع لاحقا هي محاولة لتجنب الانزلاق إلى حرب ليست في مصلحة الطرفين، ومن المؤكد أن إيران ستحاول تجنب التصعيد حتى لا توجه لها ضربة عسكرية، كما أن واشنطن معنية بمنح فرصة لإيران لتجنب نقطة العودة التي يمكن أن تؤثر سلبا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".
وأوضح شعث أن "الحشد العسكري في المنطقة، والتصريحات والتهديدات من قبل واشنطن، تأتي في إطار الضغط للوصول إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه تهدئة المنطقة بشكل كبير، وسينعكس على التوترات في المنطقة حيث سيتضمن تفاهمات بالنسبة للوضع الإقليمي".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، د. محمد اليماني، أن "الضربات التي لحقت بأذرع إيران، وفارق ميزان القوة بينها وبين واشنطن، بالإضافة إلى العقوبات كلها أمور دفعت إيران إلى التفاوض، لكنها في نفس الوقت زادت مستوى التعاون مع روسيا والصين من أجل تخفيف تأثيرات العقوبات على الداخل"، مشيرا إلى أن "الدولة العميقة في أمريكا منقسمة بشأن الاتفاق مع إيران، ويتبني بعضها الرؤية الإسرائيلية الراغبة في استهداف منشآت إيران العسكرية والنووية".
وحذر اليماني من أن "هذا التوافق قد ينهار في أي لحظة، ومن الوارد أيضا أن تكون المفاوضات خدعة من قبل أمريكا، ثم سرعان ما نرى هجوما أمريكيا ربما بمشاركة إسرائيل"، معتبرا "أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيمثل ضربة لنتنياهو، الذي لا يرد للأمور أن تستمر على هذا النحو".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала