"جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية

القاعة الرئيسية لمحطة نوفوكوزنيتسكايا في أربعينيات القرن العشرين.
مترو موسكو، محطة نوفوكوزنيتسكايا.
مترو موسكو، محطة نوفوكوزنيتسكايا.
قطار تجريبي في محطة مصنع ستالين (أفتوزافودسكايا حاليًا)، 31 ديسمبر 1942.
محطة مترو أفتوزافودسكايا في موسكو.
محطة مترو "منتزه إزمايلوفسكي للثقافة والترفيه والتي تحمل اسم ستالين" (حاليًا "بارتيزانسكايا")، في 1945.
محطة مترو "منتزه إزمايلوفسكي للثقافة والترفيه والتي تحمل اسم ستالين" (حاليًا "بارتيزانسكايا")، في 1945.
محطة مترو بارتيزانسكايا في موسكو.
الردهة الأرضية لمحطة ستالينسكايا قبل إعادة تسميتها إلى سيمينوفسكايا، مأخوذة من كتاب "جولات سياحية في موسكو".
الردهة الأرضية لمحطة ستالينسكايا قبل إعادة تسميتها إلى سيمينوفسكايا، مأخوذة من كتاب "جولات سياحية في موسكو".
محطة مترو "سيمينوفسكايا".
صورة من كتاب "موسكو مقال تاريخي ومعماري" من دار النشر التابعة لأكاديمية الهندسة المعمارية تظهر صورة قديمة لمترو موسكو.
صورة من كتاب "موسكو مقال تاريخي ومعماري" من دار النشر التابعة لأكاديمية الهندسة المعمارية تظهر صورة قديمة لمترو موسكو.
زوار خلال جولة مخصصة لحدث "ليلة في المترو" في محطة إليكتروزافودسكايا في موسكو.
زوار خلال جولة مخصصة لحدث "ليلة في المترو" في محطة إليكتروزافودسكايا في موسكو.
صورة لمحطة بافيليتسكايا في عام 1943، في ذروة الحرب الوطنية العظمى.
صورة لمحطة بافيليتسكايا في عام 1943، في ذروة الحرب الوطنية العظمى.
صورة حديثة لمحطة بافيليتسكايا على خط زاموسكفوريتسكايا ضمن مترو موسكو.
صورة حديثة لمحطة بافيليتسكايا على خط زاموسكفوريتسكايا ضمن مترو موسكو.
أحد مشاريع تصميم محطة سبارتاكوسكايا (باومانسكايا حاليًا)، من كتاب "جولات سياحية في موسكو".
أحد مشاريع تصميم محطة سبارتاكوسكايا (باومانسكايا حاليًا)، من كتاب "جولات سياحية في موسكو".
صورة تظهر تمثال في محطة باومانسكايا على خط أرباتسكو- بوكروفسكايا في مترو موسكو، والتي تم افتتاحها بعد إصلاحات كبيرة.
صورة تظهر تمثال في محطة باومانسكايا على خط أرباتسكو- بوكروفسكايا في مترو موسكو، والتي تم افتتاحها بعد إصلاحات كبيرة.