"جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية

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الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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14 د
ع الموجة مع ايلي
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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بيارق النصر
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26 د
الإنسان والثقافة
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12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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لقاء سبوتنيك
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"جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية
"جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمحطات مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية، تظهر جمال الفن المعماري في تصميم مترو موسكو. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

"جبهة تحت الأرض"... مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية

10:35 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 14.04.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمحطات مترو موسكو خلال الحرب العالمية الثانية، تظهر جمال الفن المعماري في تصميم مترو موسكو.
© Photo / Public domain

القاعة الرئيسية لمحطة نوفوكوزنيتسكايا في أربعينيات القرن العشرين.

القاعة الرئيسية لمحطة نوفوكوزنيتسكايا في أربعينيات القرن العشرين. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain

القاعة الرئيسية لمحطة نوفوكوزنيتسكايا في أربعينيات القرن العشرين.

CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov / Metro MSK Line2 Novokuznetskaya (cropped image)

مترو موسكو، محطة نوفوكوزنيتسكايا.

مترو موسكو، محطة نوفوكوزنيتسكايا. - سبوتنيك عربي
2/14
CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov / Metro MSK Line2 Novokuznetskaya (cropped image)

مترو موسكو، محطة نوفوكوزنيتسكايا.

© Photo / Public domain

قطار تجريبي في محطة مصنع ستالين (أفتوزافودسكايا حاليًا)، 31 ديسمبر 1942.

قطار تجريبي في محطة مصنع ستالين (أفتوزافودسكايا حاليًا)، 31 ديسمبر 1942. - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / Public domain

قطار تجريبي في محطة مصنع ستالين (أفتوزافودسكايا حاليًا)، 31 ديسمبر 1942.

© Photo / A.Savin

محطة مترو أفتوزافودسكايا في موسكو.

محطة مترو أفتوزافودسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / A.Savin

محطة مترو أفتوزافودسكايا في موسكو.

CC BY 4.0 / Mos.ru / Izmaylovsky Park November 1945 (cropped image)

محطة مترو "منتزه إزمايلوفسكي للثقافة والترفيه والتي تحمل اسم ستالين" (حاليًا "بارتيزانسكايا")، في 1945.

محطة مترو &quot;منتزه إزمايلوفسكي للثقافة والترفيه والتي تحمل اسم ستالين&quot; (حاليًا &quot;بارتيزانسكايا&quot;)، في 1945. - سبوتنيك عربي
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CC BY 4.0 / Mos.ru / Izmaylovsky Park November 1945 (cropped image)

محطة مترو "منتزه إزمايلوفسكي للثقافة والترفيه والتي تحمل اسم ستالين" (حاليًا "بارتيزانسكايا")، في 1945.

© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور

محطة مترو بارتيزانسكايا في موسكو.

محطة مترو بارتيزانسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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محطة مترو بارتيزانسكايا في موسكو.

© Photo / V. Dlugach, P. Portugalov/Moscow worker

الردهة الأرضية لمحطة ستالينسكايا قبل إعادة تسميتها إلى سيمينوفسكايا، مأخوذة من كتاب "جولات سياحية في موسكو".

الردهة الأرضية لمحطة ستالينسكايا قبل إعادة تسميتها إلى سيمينوفسكايا، مأخوذة من كتاب &quot;جولات سياحية في موسكو&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Photo / V. Dlugach, P. Portugalov/Moscow worker

الردهة الأرضية لمحطة ستالينسكايا قبل إعادة تسميتها إلى سيمينوفسكايا، مأخوذة من كتاب "جولات سياحية في موسكو".

CC0 / Antares 610 / Semenovskaya

محطة مترو "سيمينوفسكايا".

محطة مترو &quot;سيمينوفسكايا&quot;. - سبوتنيك عربي
8/14
CC0 / Antares 610 / Semenovskaya

محطة مترو "سيمينوفسكايا".

© Photo / Yu. Savitskiy/Academy of Construction of the USSR

صورة من كتاب "موسكو مقال تاريخي ومعماري" من دار النشر التابعة لأكاديمية الهندسة المعمارية تظهر صورة قديمة لمترو موسكو.

صورة من كتاب &quot;موسكو مقال تاريخي ومعماري&quot; من دار النشر التابعة لأكاديمية الهندسة المعمارية تظهر صورة قديمة لمترو موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Yu. Savitskiy/Academy of Construction of the USSR

صورة من كتاب "موسكو مقال تاريخي ومعماري" من دار النشر التابعة لأكاديمية الهندسة المعمارية تظهر صورة قديمة لمترو موسكو.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار خلال جولة مخصصة لحدث "ليلة في المترو" في محطة إليكتروزافودسكايا في موسكو.

زوار خلال جولة مخصصة لحدث &quot;ليلة في المترو&quot; في محطة إليكتروزافودسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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زوار خلال جولة مخصصة لحدث "ليلة في المترو" في محطة إليكتروزافودسكايا في موسكو.

© Photo / Moscow Department of Transport

صورة لمحطة بافيليتسكايا في عام 1943، في ذروة الحرب الوطنية العظمى.

صورة لمحطة بافيليتسكايا في عام 1943، في ذروة الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / Moscow Department of Transport

صورة لمحطة بافيليتسكايا في عام 1943، في ذروة الحرب الوطنية العظمى.

CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Paveletskaya metro station

صورة حديثة لمحطة بافيليتسكايا على خط زاموسكفوريتسكايا ضمن مترو موسكو.

صورة حديثة لمحطة بافيليتسكايا على خط زاموسكفوريتسكايا ضمن مترو موسكو. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Paveletskaya metro station

صورة حديثة لمحطة بافيليتسكايا على خط زاموسكفوريتسكايا ضمن مترو موسكو.

© Photo / V. Dlugach, P. Portugalov/Moscow worker

أحد مشاريع تصميم محطة سبارتاكوسكايا (باومانسكايا حاليًا)، من كتاب "جولات سياحية في موسكو".

أحد مشاريع تصميم محطة سبارتاكوسكايا (باومانسكايا حاليًا)، من كتاب &quot;جولات سياحية في موسكو&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Photo / V. Dlugach, P. Portugalov/Moscow worker

أحد مشاريع تصميم محطة سبارتاكوسكايا (باومانسكايا حاليًا)، من كتاب "جولات سياحية في موسكو".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تمثال في محطة باومانسكايا على خط أرباتسكو- بوكروفسكايا في مترو موسكو، والتي تم افتتاحها بعد إصلاحات كبيرة.

صورة تظهر تمثال في محطة باومانسكايا على خط أرباتسكو- بوكروفسكايا في مترو موسكو، والتي تم افتتاحها بعد إصلاحات كبيرة. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صورة تظهر تمثال في محطة باومانسكايا على خط أرباتسكو- بوكروفسكايا في مترو موسكو، والتي تم افتتاحها بعد إصلاحات كبيرة.

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