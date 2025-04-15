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أزمة النفط مجددا.. هل ينهار الاقتصاد العراقي؟

أزمة النفط مجددا.. هل ينهار الاقتصاد العراقي؟

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو تقلبات اقتصادية حادة، يعود شبح الأزمة ليخيم مجددا على العراق، ولكن هذه المرة من بوابة انخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي الذي... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T14:38+0000

2025-04-15T14:38+0000

2025-04-15T14:38+0000

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أزمة النفط مجددا.. هل ينهار الاقتصاد العراقي؟ سبوتنيك عربي أزمة النفط مجددا.. هل ينهار الاقتصاد العراقي؟

وتجد حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نفسها أمام تحد مالي غير مسبوق، وسط تضخم واضح في الإنفاق التشغيلي، وارتفاع كبير في بند الرواتب والأجور، مقابل تراجع خطير في الإنفاق الاستثماري.في هذا السياق، قال استاذ الاقتصاد، د.عبد الرحمن المشهداني، إن "انخفاض أسعار النفط يؤثر على إيرادات الموازنة العامة لأن النفط يشكل 90% من مجمل الإيرادات العامة وهذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وإلى عجز مالي، حيث كان إجمالي العجز في موازنة 2023 و2024، 64 تريليون في حدود الخمسين مليار دولار، والآن انخفاض أسعار النفط إلى الستين عن ما هو مقدر له عن السبعين دولار سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة العجز بحدود الـ18 تريليون أي 13 مليار دولار، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى إعادة النظر في برامجها الاقتصادية، مثل إيقاف الموازنة الاستثمارية، والتي تشكّل 25% من إجمالي البرامج المخططة للموازنة العامة، وكذلك تخلي الحكومة عن الإنفاق على المستلزمات السلعية والخدمية وسيقتصر الأمر فقط على الرواتب والأجور". من زاوية سياسية، قال أستاذ الفكر السياسي، د. طالب محمد، إن "القطاع الخاص في العراق يعد نظريا شريكا استراتيجيا للدولة، ولكنه مازال مهمشا، لأن مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز حدود 35 % مقابل أكثر من 90% في دول أخرى، مثل الإمارات ومصر، وهذه الأرقام صادرة من البنك الدولي 2022، ولاتوجد حتى الآن أي استراتيجية وطنية فاعلة ومطبّقة حقيقة لتفعيل القطاع الخاص، وذلك يعود إلى عدم الاستقرار التشريعي وغياب البيئة الاستثمارية الجاذبة، وبالتالي يُفترض أن يكون هناك إصلاح للقضاء التجاري، والذي تسبب غيابه في انسحاب الكثير من المستثمرين ووجود بيروقراطية عالية في الحكومة".وتابع موضحا: أن "هناك خيارات كثيرة أمام الحكومة العراقية دون اللجوء إلى سياسة التقشف، ولكنها مشروطة، وذلك سيتحقق إذا تمّت إدارة الموارد بشكل عقلاني ومنهجي".

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