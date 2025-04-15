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إطلالة الفنان المصري محمد رمضان تفجر غضبا واسعا... فيديو

إطلالة الفنان المصري محمد رمضان تفجر غضبا واسعا... فيديو

سبوتنيك عربي

آثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T07:58+0000

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وبدأ محمد رمضان الحفل بجملة: "ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح"، ثم قدّم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه آثار الجدل بإطلالة تشبه "بدل الرقص" مع ثوب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه "مفتاح الحياة".وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها "غير مناسبة للرجال"، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.وانهالت التعليقات السلبية على إطلالة محمد رمضان، مطالبين بمنعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها.من جهته، أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية في مصر، أن "الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراء مع الفنان محمد رمضان، بعد التيقن بالصور والفيديوهات الخاصة بحفله في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته إطلالته في الحفل".ورد محمد رمضان على الانتقادات، قائلا: "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية، لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاه من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة واضافة عليها كيب اسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمریکا فرحكم؟".إلا أن محمد رمضان قام بحذف المنشور فور نشره، الأمر الذي أثار حيرة جمهوره ومتابعيه، متسائلين عن سبب تراجعه المفاجئ، وما إذا كان هناك ما دفعه لحذف رده بعد دقائق من نشره.يذكر أن مهرجان "كوتشيلا" هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أبريل/ نيسان الجاري، في ولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.

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