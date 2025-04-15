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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
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من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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https://sarabic.ae/20250415/إطلالة-الفنان-المصري-محمد-رمضان-تفجر-غضبا-واسعا-فيديو-1099552669.html
إطلالة الفنان المصري محمد رمضان تفجر غضبا واسعا... فيديو
إطلالة الفنان المصري محمد رمضان تفجر غضبا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
آثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T07:58+0000
2025-04-15T07:58+0000
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وبدأ محمد رمضان الحفل بجملة: "ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح"، ثم قدّم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه آثار الجدل بإطلالة تشبه "بدل الرقص" مع ثوب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه "مفتاح الحياة".وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها "غير مناسبة للرجال"، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.وانهالت التعليقات السلبية على إطلالة محمد رمضان، مطالبين بمنعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها.من جهته، أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية في مصر، أن "الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراء مع الفنان محمد رمضان، بعد التيقن بالصور والفيديوهات الخاصة بحفله في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته إطلالته في الحفل".ورد محمد رمضان على الانتقادات، قائلا: "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية، لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاه من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة واضافة عليها كيب اسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمریکا فرحكم؟".إلا أن محمد رمضان قام بحذف المنشور فور نشره، الأمر الذي أثار حيرة جمهوره ومتابعيه، متسائلين عن سبب تراجعه المفاجئ، وما إذا كان هناك ما دفعه لحذف رده بعد دقائق من نشره.يذكر أن مهرجان "كوتشيلا" هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أبريل/ نيسان الجاري، في ولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.
https://sarabic.ae/20231019/محمد-رمضان-غاضب-كما-لم-تشاهده-سابقا-متى-نستخدم-جيوشنا-وأسلحتنا-فيديو-1082187557.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, الأخبار

إطلالة الفنان المصري محمد رمضان تفجر غضبا واسعا... فيديو

07:58 GMT 15.04.2025
© Photo / Facebook/ Ramadanمحمد رمضان
محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Photo / Facebook/ Ramadan
تابعنا عبر
آثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبدأ محمد رمضان الحفل بجملة: "ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح"، ثم قدّم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه آثار الجدل بإطلالة تشبه "بدل الرقص" مع ثوب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه "مفتاح الحياة".
وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها "غير مناسبة للرجال"، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.
وانهالت التعليقات السلبية على إطلالة محمد رمضان، مطالبين بمنعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها.
من جهته، أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية في مصر، أن "الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراء مع الفنان محمد رمضان، بعد التيقن بالصور والفيديوهات الخاصة بحفله في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته إطلالته في الحفل".
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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ورد محمد رمضان على الانتقادات، قائلا: "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية، لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاه من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة واضافة عليها كيب اسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمریکا فرحكم؟".
إلا أن محمد رمضان قام بحذف المنشور فور نشره، الأمر الذي أثار حيرة جمهوره ومتابعيه، متسائلين عن سبب تراجعه المفاجئ، وما إذا كان هناك ما دفعه لحذف رده بعد دقائق من نشره.
يذكر أن مهرجان "كوتشيلا" هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أبريل/ نيسان الجاري، في ولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.
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