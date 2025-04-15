https://sarabic.ae/20250415/الإنفاق-الأمريكي-منذ-تنصيب-دونالد-ترامب-1099571915.html
الإنفاق الأمريكي منذ تنصيب دونالد ترامب
الإنفاق الأمريكي منذ تنصيب دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
سجل الإنفاق الحكومي الأمريكي ارتفاعا بمقدار 154 مليار دولار منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، مقارنة بعام 2024 في عهد رئاسة جو بايدن،... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T14:01+0000
2025-04-15T14:01+0000
2025-04-15T14:01+0000
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, البيت الأبيض, جو بايدن, ترامب, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, البيت الأبيض, جو بايدن, ترامب, инфографика
الإنفاق الأمريكي منذ تنصيب دونالد ترامب
سجل الإنفاق الحكومي الأمريكي ارتفاعا بمقدار 154 مليار دولار منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، مقارنة بعام 2024 في عهد رئاسة جو بايدن، ويقدم فريق تحرير "سبوتنيك" بيانات توضيحية تظهر الفوارق بالنسبة للإنفاق الأمريكي في 3 أعوام مختلفة من إدارة كل من ترامب وبايدن.