https://sarabic.ae/20250415/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-نفذ-النازيون-خطة-الجوع-مستلهمين-التجربة-الأمريكية-1099559719.html

الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف نفذ النازيون "خطة الجوع" مستلهمين التجربة الأمريكية

الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف نفذ النازيون "خطة الجوع" مستلهمين التجربة الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، إيغور ياكوفليف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم استخدام الجوع كسلاح، مرارًا وتكرارًا، في الحروب الأمريكية ضد السكان الأصليين". 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T11:05+0000

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وأشار إلى أن "السلطات والمستوطنين الأمريكيين قاموا بطرد السكان الأصليين من الأراضي الخصبة وإبادة أعداد كبيرة من ثيران الـ"بيسون"، التي كانت تشكل المصدر الرئيسي لغذاء السكان الأصليين.ويشرح الباحث في أصول وتطور النازية، كيف أن هذه الممارسات الأمريكية شكلت نموذجًا لخطة النازيين في القضاء على سكان أوروبا الشرقية من خلال التجويع.وقال ياكوفليف: "في الاستعمار الاستيطاني، لم يكن من الضروري إبادة السكان الأصليين، باستخدام الرصاص أو الحبال أو السيوف كانت الفكرة هي ببساطة حرمان هؤلاء السكان الأصليين من الموارد الأساسية التي يعتمدون عليها، وبالتالي سيموتون بأنفسهم وفي المقام الأول، كانت هذه الموارد بالطبع هي الغذاء، في هذا السياق، استُخدم الجوع كأداة في الحروب ضد الهنود الأمريكيين تم طردهم من الأراضي الخصبة وتركهم يعانون من المجاعة التي تسببت في موتهم".وتابع الخبير: "تم التنسيق لهذه الخطة بين جميع الهيئات الرئيسية في الرايخ الثالث، لأنها كانت تتماشى مع استراتيجيتهم طويلة المدى والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وتهيئة هذه المناطق للمستوطنين نظرًا لأنهم لم يحتاجوا إلى السكان الأصليين بهذا العدد وكان من الأفضل لهم أن يموت هؤلاء السكان جوعًا وهو ما كان النازيون يخططون له، وللأسف، تمكنوا من تنفيذ جزء من هذه الخطة".

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العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية