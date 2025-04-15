https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
المخابرات الأردنية تعلن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني وتلقي القبض على 16 شخصا
المخابرات الأردنية تعلن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني وتلقي القبض على 16 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت المخابرات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة". 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:40+0000
2025-04-15T13:40+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها "أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".وكانت المخابرات الأردنية العامة أعلنت إحباط مخططا إرهابيا تكفيريا خلال السنوات الماضية كان يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك.ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "أحبطت المخابرات العامة، مخططاً إرهابياً، لعشريني تكفيري، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي "جعفر الطيار"، في مدينة الكرك، رمياً بالرصاص، نصرةً لتنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا).وأضافت الصحيفة بأن "العشريني، من مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعتنق لأفكاره ومعتقداته، ومن المروجين والداعمين لعملياته الإرهابية، وإنجازاته المزعومة، وهو من المتابعين لإصدارات ومنشورات التنظيم، والمروجين لها، بين أصدقائه، في محيطه وبيئته".وأوضحت أنه "خلال العام 2021، حسم العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية".
https://sarabic.ae/20210727/المخابرات-الأردنية-تكشفت-تفاصيل-إحباط-مخططا-إرهابيا-استهدف-قتل-جنود-إسرائيليين-1049672766.html
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أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المخابرات الأردنية تعلن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني وتلقي القبض على 16 شخصا
13:40 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 14:03 GMT 15.04.2025)
أعلنت المخابرات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة
الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها "أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وكانت المخابرات الأردنية العامة أعلنت إحباط مخططا إرهابيا تكفيريا خلال السنوات الماضية كان يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية
، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك.
ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "أحبطت المخابرات العامة، مخططاً إرهابياً، لعشريني تكفيري، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي "جعفر الطيار"، في مدينة الكرك، رمياً بالرصاص، نصرةً لتنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا).
وأضافت الصحيفة بأن "العشريني، من مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعتنق لأفكاره ومعتقداته، ومن المروجين والداعمين لعملياته الإرهابية، وإنجازاته المزعومة، وهو من المتابعين لإصدارات ومنشورات التنظيم، والمروجين لها، بين أصدقائه، في محيطه وبيئته".
وأوضحت أنه "خلال العام 2021، حسم العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية".