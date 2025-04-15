https://sarabic.ae/20250415/بالأرقام-قدرات-الأسطولين-المصري-والروسي-في-2025--1099575951.html
بالأرقام.. قدرات الأسطولين المصري والروسي في 2025
بالأرقام.. قدرات الأسطولين المصري والروسي في 2025
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم قوة كورفيتات في العالم، وثاني قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية، بينما تصنف قوة المدمرات والفرقاطات في المرتبة الـ6 على مستوى العالم. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:59+0000
2025-04-15T15:59+0000
2025-04-15T15:59+0000
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أما مصر فتحتل المرتبة الـ 4 عالميا في عدد حاملات المروحيات، والـ 5 في سلاح الفرقاطات، والـ 10 في حجم قوة الكورفيت، والـ 11 في قوة الغواصات، ورقم 18 بين أضخم قوة سفن دورية والـ 6 في قوة كاسحات الألغام البحرية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
بالأرقام.. قدرات الأسطولين المصري والروسي في 2025
تمتلك روسيا أضخم قوة كورفيتات في العالم، وثاني قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية، بينما تصنف قوة المدمرات والفرقاطات في المرتبة الـ6 على مستوى العالم.
أما مصر فتحتل المرتبة الـ 4 عالميا في عدد حاملات المروحيات، والـ 5 في سلاح الفرقاطات، والـ 10 في حجم قوة الكورفيت، والـ 11 في قوة الغواصات، ورقم 18 بين أضخم قوة سفن دورية والـ 6 في قوة كاسحات الألغام البحرية.