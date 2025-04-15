https://sarabic.ae/20250415/برلماني-جزائري-نتوقع-رد-فرنسا-بطلب-مغادرة-موظفين-من-سفاراتنا-بباريس-1099577055.html

برلماني جزائري: نتوقع رد فرنسا بطلب مغادرة موظفين من سفاراتنا بباريس

برلماني جزائري: نتوقع رد فرنسا بطلب مغادرة موظفين من سفاراتنا بباريس

سبوتنيك عربي

تطور جديد شهدته العلاقات الفرنسية-الجزائرية، حيث عاد التوتر للمشهد مجددا، بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T17:05+0000

2025-04-15T17:05+0000

2025-04-15T17:05+0000

حصري

الجزائر

أخبار فرنسا

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات صحفية، إن "قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين مؤسف"، مؤكدا أنه "لن يمر بلا عواقب".وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت الاثنين، أن "الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".في الإطار قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن الرد الجزائري كان متوقعا من خلال تطبيق قاعدة الرد بالمثل والمعاملة بالمثل، خاصة أن السلطات الفرنسية عندما قامت بتوقيف الموظف الجزائري، كان على حساب الأعراف الدبلوماسية، والعلاقات الدولية. وتوقع البرلماني الجزائري أن تتجه فرنسا للرد بنفس الآلية وأن تطلب من الموظفين الجزائريين في السفارة مغادرة الأراضي الروسية.وأشار إلى أن فرنسا هي المسؤولة عن التصعيد، خاصة أنه كان من المتوقع بعد زيارة وزير الخارجية، الاتجاه للتهدئة والذهاب نحو فتح النقاش والحوار الذي اتفق عليه بين الطرفين.ويرى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتجه نحو التوتر والتصعيد أكثر، إذ يبدو أن الرئيس ماكرون فقد السيطرة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، في الوقت الذي يعمل فيه التيار اليميني على إفشال أي سياسة لإصلاح العلاقات.وأوضح أنه استقبال وزير خارجية فرنسا أرسلت الجزائر رسائل قوية إلى الرئيس ماكرون، بأنها على استعداد لفتح صفحة جديدة، لكن ذلك كان يشترط وجود رادة سياسية يبدو أنها لا تتوفر في ظل لوبيات داخل فرنسا.وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا".واعتبر البيان، أن "هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".وأكدت الخارجية الجزائرية، في ختام بيانها، أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، محملة إياه المسؤولية للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل "موثوق وسلس وفعّال".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على "المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ"التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة "انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها".

https://sarabic.ae/20250415/تحرك-جزائري-مهم-في-وجه-فرنسا-بعد-أزمة-الدبلوماسيين--1099552037.html

https://sarabic.ae/20250415/وزير-الخارجية-الفرنسي-قرار-الجزائر-بطرد-دبلوماسيين-فرنسيين-مؤسف-ولن-يكون-بلا-عواقب-1099551200.html

https://sarabic.ae/20250413/الجزائر-تبلغ-سفير-فرنسا-احتجاجها-الشديد-على-اعتقال-أحد-دبلوماسييها-1099494548.html

https://sarabic.ae/20250414/الجزائر-تطرد-12-دبلوماسيا-فرنسيا-وتمهلهم-48-ساعة-وتحذر-من-أي-تطاول-على-سيادتها-1099547669.html

الجزائر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار