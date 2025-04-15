"خادم جليل لله"... إرث المهندس المعماري أنطوني غاودي

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كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا