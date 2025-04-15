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"خادم جليل لله"... إرث المهندس المعماري أنطوني غاودي
"خادم جليل لله"... إرث المهندس المعماري أنطوني غاودي
سبوتنيك عربي
اعترف البابا فرنسيس بالمهندس المعماري الإسباني، أنطوني غاودي، الذي أشرف على بناء معبد "ساغرادا فاميليا" في برشلونة لمدة 40 عامًا، "خادومًا جليلا لله"، وكان... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور لإرث المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
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фото, صور

"خادم جليل لله"... إرث المهندس المعماري أنطوني غاودي

14:07 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 14:08 GMT 15.04.2025)
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اعترف البابا فرنسيس بالمهندس المعماري الإسباني، أنطوني غاودي، الذي أشرف على بناء معبد "ساغرادا فاميليا" في برشلونة لمدة 40 عامًا، "خادومًا جليلا لله"، وكان شعار غاودي هو "خدمة الله من خلال الهندسة المعمارية".
وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور لإرث المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وتم جمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / NurPhoto/Jorge Mantilla

كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا

كاتدرائية &quot;ساغرادا فاميليا&quot; في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Jorge Mantilla

كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا

CC BY-SA 4.0 / Canaan / Casa Vicens, de Antoni Gaudí (cropped photo)

"بيت فيسينس" هو منزل سكني خاص، تم بناؤه بين عامي 1883 و1885 في برشلونة من قبل المهندس المعماري، أنطوني غاودي، لعائلة مانويل فيسينس، ويعد أحد معالم العاصمة الكتالونية

&quot;بيت فيسينس&quot; هو منزل سكني خاص، تم بناؤه بين عامي 1883 و1885 في برشلونة من قبل المهندس المعماري، أنطوني غاودي، لعائلة مانويل فيسينس، ويعد أحد معالم العاصمة الكتالونية - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Canaan / Casa Vicens, de Antoni Gaudí (cropped photo)

"بيت فيسينس" هو منزل سكني خاص، تم بناؤه بين عامي 1883 و1885 في برشلونة من قبل المهندس المعماري، أنطوني غاودي، لعائلة مانويل فيسينس، ويعد أحد معالم العاصمة الكتالونية

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

يظهر في الصورة مجموعة سياحية تستمع إلى قصة "إل كابريتشو" لغاودي. "إل كابريتشو" هي فيلا صممها المهندس المعماري الإسباني أنطوني غاودي، وكانت أول تكليفاته، وبُنيت بين عامي 1883 و1885

يظهر في الصورة مجموعة سياحية تستمع إلى قصة &quot;إل كابريتشو&quot; لغاودي. &quot;إل كابريتشو&quot; هي فيلا صممها المهندس المعماري الإسباني أنطوني غاودي، وكانت أول تكليفاته، وبُنيت بين عامي 1883 و1885 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

يظهر في الصورة مجموعة سياحية تستمع إلى قصة "إل كابريتشو" لغاودي. "إل كابريتشو" هي فيلا صممها المهندس المعماري الإسباني أنطوني غاودي، وكانت أول تكليفاته، وبُنيت بين عامي 1883 و1885

CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Palau Güell, Antoni Gaudi, Barcelona (cropped photo)

قصر غويل، وهو منزل سكني حضري في برشلونة يقع في شارع كارير نوو دي لا رامبلا، بناه أنطوني غاودي، بتكليف من الصناعي الكاتالوني، إيوسيبي غويل.

قصر غويل، وهو منزل سكني حضري في برشلونة يقع في شارع كارير نوو دي لا رامبلا، بناه أنطوني غاودي، بتكليف من الصناعي الكاتالوني، إيوسيبي غويل. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Thomas Ledl / Palau Güell, Antoni Gaudi, Barcelona (cropped photo)

قصر غويل، وهو منزل سكني حضري في برشلونة يقع في شارع كارير نوو دي لا رامبلا، بناه أنطوني غاودي، بتكليف من الصناعي الكاتالوني، إيوسيبي غويل.

CC BY-SA 3.0 / Pere López /

مدرسة دير القديسة تريزا، مؤسسة تعليمية خاصة للفتيات، متخصصة في التعليم التحضيري للراهبات. تم بناء المبنى في عامي 1888-1894 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي

مدرسة دير القديسة تريزا، مؤسسة تعليمية خاصة للفتيات، متخصصة في التعليم التحضيري للراهبات. تم بناء المبنى في عامي 1888-1894 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Pere López /

مدرسة دير القديسة تريزا، مؤسسة تعليمية خاصة للفتيات، متخصصة في التعليم التحضيري للراهبات. تم بناء المبنى في عامي 1888-1894 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي

© Getty Images / Education Images/Universal Images Group

قصر غاودي في أستورغا في إسبانيا

 قصر غاودي في أستورغا في إسبانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Education Images/Universal Images Group

قصر غاودي في أستورغا في إسبانيا

© Getty Images / NurPhoto/Joaquin Gomez Sastre

مبنى "كازا بوتينيس" وهو مبنى على الطراز الحديث في ليون بإسبانيا، صممه المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وبني بين عامي 1891 و1892، ويعد أحد ثلاثة أعمال لغاودي خارج إقليم كتالونيا، وتم تصنيفه كمعلم تاريخي ذي أهمية ثقافية في عام 1969

مبنى &quot;كازا بوتينيس&quot; وهو مبنى على الطراز الحديث في ليون بإسبانيا، صممه المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وبني بين عامي 1891 و1892، ويعد أحد ثلاثة أعمال لغاودي خارج إقليم كتالونيا، وتم تصنيفه كمعلم تاريخي ذي أهمية ثقافية في عام 1969 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Joaquin Gomez Sastre

مبنى "كازا بوتينيس" وهو مبنى على الطراز الحديث في ليون بإسبانيا، صممه المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وبني بين عامي 1891 و1892، ويعد أحد ثلاثة أعمال لغاودي خارج إقليم كتالونيا، وتم تصنيفه كمعلم تاريخي ذي أهمية ثقافية في عام 1969

CC BY-SA 4.0 / Canaan / Bodegas Güell (Sitges), de Antoni Gaudí (cropped photo)

أقبية النبيذ غويل (بالإسبانية: Bodegas Güell) هو مجمع معماري صممه المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي في بلدة سيدجيس في برشلونة. تم بناؤه بتكليف من الصناعي والمحسن الكتالوني، إيوسيبي غويل، الذي تعاون مع غاودي في مشاريع أخرى أيضًا

أقبية النبيذ غويل (بالإسبانية: Bodegas Güell) هو مجمع معماري صممه المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي في بلدة سيدجيس في برشلونة. تم بناؤه بتكليف من الصناعي والمحسن الكتالوني، إيوسيبي غويل، الذي تعاون مع غاودي في مشاريع أخرى أيضًا - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Canaan / Bodegas Güell (Sitges), de Antoni Gaudí (cropped photo)

أقبية النبيذ غويل (بالإسبانية: Bodegas Güell) هو مجمع معماري صممه المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي في بلدة سيدجيس في برشلونة. تم بناؤه بتكليف من الصناعي والمحسن الكتالوني، إيوسيبي غويل، الذي تعاون مع غاودي في مشاريع أخرى أيضًا

CC BY-SA 4.0 / Canaan / Casa Calvet, de Antoni Gaudí (cropped photo)

كازا كالفيت هو مبنى سكني خاص تم بناؤه في عامي 1898-1900 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي، بتكليف من أرملة صانع المنسوجات، بير مارتير، كالفيت إي كاربونيل.

كازا كالفيت هو مبنى سكني خاص تم بناؤه في عامي 1898-1900 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي، بتكليف من أرملة صانع المنسوجات، بير مارتير، كالفيت إي كاربونيل. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Canaan / Casa Calvet, de Antoni Gaudí (cropped photo)

كازا كالفيت هو مبنى سكني خاص تم بناؤه في عامي 1898-1900 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي، بتكليف من أرملة صانع المنسوجات، بير مارتير، كالفيت إي كاربونيل.

© Getty Images / Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group

كنيسة "كولونيا غويل" من تصميم غاودي في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا، إسبانيا، تكمن الأهمية الرئيسية لكنيسة كولونيا غويل، من وجهة نظر غاودي، في أنها المكان الذي جمع فيه لأول مرة جميع ابتكاراته المعمارية، وقال غاودي، لو اكتمل بناء الكنيسة، لكانت "نموذجًا ضخمًا لكنيسة ساغرادا فاميليا".

كنيسة &quot;كولونيا غويل&quot; من تصميم غاودي في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا، إسبانيا، تكمن الأهمية الرئيسية لكنيسة كولونيا غويل، من وجهة نظر غاودي، في أنها المكان الذي جمع فيه لأول مرة جميع ابتكاراته المعمارية، وقال غاودي، لو اكتمل بناء الكنيسة، لكانت &quot;نموذجًا ضخمًا لكنيسة ساغرادا فاميليا&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group

كنيسة "كولونيا غويل" من تصميم غاودي في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا، إسبانيا، تكمن الأهمية الرئيسية لكنيسة كولونيا غويل، من وجهة نظر غاودي، في أنها المكان الذي جمع فيه لأول مرة جميع ابتكاراته المعمارية، وقال غاودي، لو اكتمل بناء الكنيسة، لكانت "نموذجًا ضخمًا لكنيسة ساغرادا فاميليا".

© Getty Images / Education Images/Universal Images Group

منازل في حديقة غويل بإطلالات خلابة على المدينة، من تصميم المهندس المعماري أنطوني غاودي

منازل في حديقة غويل بإطلالات خلابة على المدينة، من تصميم المهندس المعماري أنطوني غاودي - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Education Images/Universal Images Group

منازل في حديقة غويل بإطلالات خلابة على المدينة، من تصميم المهندس المعماري أنطوني غاودي

CC BY-SA 3.0 / ChristianSchd /

واجهة منزل باتيو في برشلونة، إسبانيا

واجهة منزل باتيو في برشلونة، إسبانيا - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / ChristianSchd /

واجهة منزل باتيو في برشلونة، إسبانيا

© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini

صورة "لكازا ميلا"، التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، في برشلونة، إسبانيا

صورة &quot;لكازا ميلا&quot;، التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، في برشلونة، إسبانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini

صورة "لكازا ميلا"، التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، في برشلونة، إسبانيا

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