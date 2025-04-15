"خادم جليل لله"... إرث المهندس المعماري أنطوني غاودي
كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا
كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، في إسبانيا، وهو كنيسة تعتبر رمزًا للمدينة، وبدأ بناؤها في عام 1882 وما زال مستمرًا. تجمع الكاتدرائية بين عناصر الحداثة الكتالونية والعمارة القوطية، وتتميز بأبراجها الرائعة، وواجهاتها المحملة بالرمزية الدينية، وداخلها المضيء المستوحى من الطبيعة، وتعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو وواحدة من أكثر المعالم زيارة في إسبانيا
"بيت فيسينس" هو منزل سكني خاص، تم بناؤه بين عامي 1883 و1885 في برشلونة من قبل المهندس المعماري، أنطوني غاودي، لعائلة مانويل فيسينس، ويعد أحد معالم العاصمة الكتالونية
"بيت فيسينس" هو منزل سكني خاص، تم بناؤه بين عامي 1883 و1885 في برشلونة من قبل المهندس المعماري، أنطوني غاودي، لعائلة مانويل فيسينس، ويعد أحد معالم العاصمة الكتالونية
يظهر في الصورة مجموعة سياحية تستمع إلى قصة "إل كابريتشو" لغاودي. "إل كابريتشو" هي فيلا صممها المهندس المعماري الإسباني أنطوني غاودي، وكانت أول تكليفاته، وبُنيت بين عامي 1883 و1885
يظهر في الصورة مجموعة سياحية تستمع إلى قصة "إل كابريتشو" لغاودي. "إل كابريتشو" هي فيلا صممها المهندس المعماري الإسباني أنطوني غاودي، وكانت أول تكليفاته، وبُنيت بين عامي 1883 و1885
قصر غويل، وهو منزل سكني حضري في برشلونة يقع في شارع كارير نوو دي لا رامبلا، بناه أنطوني غاودي، بتكليف من الصناعي الكاتالوني، إيوسيبي غويل.
قصر غويل، وهو منزل سكني حضري في برشلونة يقع في شارع كارير نوو دي لا رامبلا، بناه أنطوني غاودي، بتكليف من الصناعي الكاتالوني، إيوسيبي غويل.
مدرسة دير القديسة تريزا، مؤسسة تعليمية خاصة للفتيات، متخصصة في التعليم التحضيري للراهبات. تم بناء المبنى في عامي 1888-1894 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي
مدرسة دير القديسة تريزا، مؤسسة تعليمية خاصة للفتيات، متخصصة في التعليم التحضيري للراهبات. تم بناء المبنى في عامي 1888-1894 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي
قصر غاودي في أستورغا في إسبانيا
قصر غاودي في أستورغا في إسبانيا
مبنى "كازا بوتينيس" وهو مبنى على الطراز الحديث في ليون بإسبانيا، صممه المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وبني بين عامي 1891 و1892، ويعد أحد ثلاثة أعمال لغاودي خارج إقليم كتالونيا، وتم تصنيفه كمعلم تاريخي ذي أهمية ثقافية في عام 1969
مبنى "كازا بوتينيس" وهو مبنى على الطراز الحديث في ليون بإسبانيا، صممه المهندس المعماري، أنطوني غاودي، وبني بين عامي 1891 و1892، ويعد أحد ثلاثة أعمال لغاودي خارج إقليم كتالونيا، وتم تصنيفه كمعلم تاريخي ذي أهمية ثقافية في عام 1969
أقبية النبيذ غويل (بالإسبانية: Bodegas Güell) هو مجمع معماري صممه المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي في بلدة سيدجيس في برشلونة. تم بناؤه بتكليف من الصناعي والمحسن الكتالوني، إيوسيبي غويل، الذي تعاون مع غاودي في مشاريع أخرى أيضًا
أقبية النبيذ غويل (بالإسبانية: Bodegas Güell) هو مجمع معماري صممه المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي في بلدة سيدجيس في برشلونة. تم بناؤه بتكليف من الصناعي والمحسن الكتالوني، إيوسيبي غويل، الذي تعاون مع غاودي في مشاريع أخرى أيضًا
كازا كالفيت هو مبنى سكني خاص تم بناؤه في عامي 1898-1900 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي، بتكليف من أرملة صانع المنسوجات، بير مارتير، كالفيت إي كاربونيل.
كازا كالفيت هو مبنى سكني خاص تم بناؤه في عامي 1898-1900 في برشلونة من قبل المهندس المعماري أنطوني غاودي، بتكليف من أرملة صانع المنسوجات، بير مارتير، كالفيت إي كاربونيل.
كنيسة "كولونيا غويل" من تصميم غاودي في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا، إسبانيا، تكمن الأهمية الرئيسية لكنيسة كولونيا غويل، من وجهة نظر غاودي، في أنها المكان الذي جمع فيه لأول مرة جميع ابتكاراته المعمارية، وقال غاودي، لو اكتمل بناء الكنيسة، لكانت "نموذجًا ضخمًا لكنيسة ساغرادا فاميليا".
كنيسة "كولونيا غويل" من تصميم غاودي في برشلونة في مقاطعة كاتالونيا، إسبانيا، تكمن الأهمية الرئيسية لكنيسة كولونيا غويل، من وجهة نظر غاودي، في أنها المكان الذي جمع فيه لأول مرة جميع ابتكاراته المعمارية، وقال غاودي، لو اكتمل بناء الكنيسة، لكانت "نموذجًا ضخمًا لكنيسة ساغرادا فاميليا".
منازل في حديقة غويل بإطلالات خلابة على المدينة، من تصميم المهندس المعماري أنطوني غاودي
منازل في حديقة غويل بإطلالات خلابة على المدينة، من تصميم المهندس المعماري أنطوني غاودي
واجهة منزل باتيو في برشلونة، إسبانيا
صورة "لكازا ميلا"، التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، في برشلونة، إسبانيا
صورة "لكازا ميلا"، التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، في برشلونة، إسبانيا