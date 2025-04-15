https://sarabic.ae/20250415/غوتيريش-الطريقة-الوحيدة-لحماية-السودانيين-هي-وقف-تدفق-الأسلحة-والدعم-الخارجي-1099549982.html

غوتيريش: الطريقة الوحيدة لحماية السودانيين هي وقف تدفق الأسلحة والدعم الخارجي

غوتيريش: الطريقة الوحيدة لحماية السودانيين هي وقف تدفق الأسلحة والدعم الخارجي

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة إلى السودان، معتبرا أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T03:32+0000

2025-04-15T03:32+0000

2025-04-15T03:32+0000

انطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

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العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

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الجزائر – سبوتنيك. وقال غوتيريش في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للصراع في السودان: "أشعر بقلق عميق إزاء استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره في جميع أنحاء البلاد".وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين في السودان هي إنهاء هذا الصراع العبثي، خاصة بعد فرار ما يقرب من 12 مليون شخص من منازلهم، في أكبر أزمة نزوح في العالم، فيما عبر أكثر من 3.8 مليون منهم إلى البلدان المجاورة.وأفاد بأن "هناك حاجة ماسة إلى جهود سياسية شاملة ومنسقة بشكل جيد لمنع تفكك السودان، وبصفتنا مجتمعًا دوليا، يجب أن نجد طرقا لمساعدة الشعب السوداني على وضع حد لهذه الكارثة التي لا توصف وإقامة ترتيبات انتقالية مقبولة".كما أكد غوتيريش في ذات السياق أن السودان لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مبعوثه الشخصي، رمطان لعمامرة، سيسعى إلى ضمان تعزيز جهود الوساطة الدولية لحل الصراع الذي يدفع فيه المدنيون الثمن الأكبر.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.

https://sarabic.ae/20250414/وزير-خارجية-السودان-هناك-أدلة-موثقة-تثبت-ارتكاب-قوات-الدعم-السريع-جرائم-ضد-الإنسانية-1099548982.html

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انطونيو غوتيريش, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية