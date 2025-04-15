https://sarabic.ae/20250415/لافروف-يلقي-كلمة-خلال-افتتاح-معرض-سنة-اليوبيل-من-المكسيك-إلى-الأرجنتين--1099570277.html
لافروف يلقي كلمة خلال افتتاح معرض "سنة اليوبيل": من المكسيك إلى الأرجنتين"
لافروف يلقي كلمة خلال افتتاح معرض "سنة اليوبيل": من المكسيك إلى الأرجنتين"
سبوتنيك عربي
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، كملة في افتتاح المعرض الشامل "سنة اليوبيل" من المكسيك إلى الأرجنتين في موسكو. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:22+0000
2025-04-15T13:22+0000
2025-04-15T13:32+0000
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لافروف يتحدث في افتتاح معرض "عام اليوبيل: من المكسيك إلى الأرجنتين"
سبوتنيك عربي
لافروف يتحدث في افتتاح معرض "عام اليوبيل: من المكسيك إلى الأرجنتين"
2025-04-15T13:22+0000
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روسيا, العالم, الأخبار, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, الأخبار, سيرغي لافروف
لافروف يلقي كلمة خلال افتتاح معرض "سنة اليوبيل": من المكسيك إلى الأرجنتين"
13:22 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 13:32 GMT 15.04.2025)
يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، كملة في افتتاح المعرض الشامل "سنة اليوبيل" من المكسيك إلى الأرجنتين في موسكو.