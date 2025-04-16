https://sarabic.ae/20250416/المعادن-والعناصر-الأرضية-النادرة-1099604710.html
المعادن والعناصر الأرضية النادرة
المعادن والعناصر الأرضية النادرة
سبوتنيك عربي
تزايد ذكر المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الفترة الأخيرة في عناوين وسائل الإعلام العالمية، وفي تصريحات قادة العالم. وقد أعد فريق "سبوتنيك" انفوجرافيك عن... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T14:40+0000
2025-04-16T14:40+0000
2025-04-16T14:51+0000
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المعادن, инфографика, الصناعة, قطاع الصناعة, العالم, أخبار العالم الآن
المعادن, инфографика, الصناعة, قطاع الصناعة, العالم, أخبار العالم الآن
المعادن والعناصر الأرضية النادرة
14:40 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 14:51 GMT 16.04.2025)
تزايد ذكر المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الفترة الأخيرة في عناوين وسائل الإعلام العالمية، وفي تصريحات قادة العالم. وقد أعد فريق "سبوتنيك" انفوجرافيك عن طبيعة هذه المعادن والعناصر، ومن يملك احتياطياتها وكيف يتم استخدامها في صناعات متعددة.